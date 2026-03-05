À Agro Rennes, l’exposition du MAGEMI dévoile les fascinants modèles anatomiques du docteur Auzoux

Du 3 avril au 13 mai 2026, l’Institut Agro Rennes-Angers accueille l’exposition En mille morceaux. Apprendre l’anatomie du vivant avec les modèles Auzoux. À travers une vingtaine de pièces spectaculaires issues de ses collections, cette exposition invite à redécouvrir un étonnant patrimoine scientifique et pédagogique du XIXᵉ siècle : les célèbres modèles anatomiques démontables imaginés par le docteur Louis Auzoux.

Au premier regard, ces objets intriguent par leur beauté étrange. Fruits ouverts, fleurs disséquées, insectes déployés : ces modèles en papier mâché et métal révèlent l’intérieur du vivant avec une précision saisissante. Conçus au XIXᵉ siècle pour l’enseignement des sciences naturelles, ils permettaient aux étudiants et aux élèves de comprendre l’organisation interne des organismes sans recourir à la dissection réelle.

Un laboratoire pédagogique du XIXᵉ siècle

Inventeur visionnaire, Louis Auzoux (1797-1880) met au point ce qu’il appelle des modèles « clastiques », c’est-à-dire démontables. Chaque élément peut être retiré, manipulé et observé séparément afin de comprendre la structure du corps ou de la plante étudiée. Cette innovation pédagogique connaît un succès international : les modèles Auzoux sont utilisés dans les établissements scolaires et universitaires du monde entier jusqu’au milieu du XXᵉ siècle.

Avec l’évolution des pratiques scientifiques et l’arrivée de nouveaux supports d’enseignement, ces objets tombent progressivement dans l’oubli. Depuis une quinzaine d’années pourtant, historiens des sciences, musées et collectionneurs redécouvrent leur valeur historique autant qu’esthétique.

Louis Auzoux

Quand la science devient objet d’art

L’exposition rennaise révèle toute la richesse de cette production. On y découvre par exemple un hanneton anatomique, choisi au XIXᵉ siècle pour représenter l’ensemble des insectes dans l’enseignement zoologique, à une époque où ses larves détruisaient les cultures et suscitaient une vive inquiétude agricole.

Côté botanique, plusieurs modèles spectaculaires témoignent de la finesse du travail réalisé par les ateliers Auzoux :

– une mûre ouverte, dont chaque grain détachable révèle la structure interne du fruit ;

– un pois de senteur agrandi, permettant d’observer les mécanismes de la reproduction végétale ;

– ou encore la célèbre marguerite clastique, l’un des modèles les plus diffusés dans les écoles européennes.

À la fois outils pédagogiques et objets de grande qualité esthétique, ces pièces rappellent que la science du XIXᵉ siècle entretenait un rapport étroit avec l’art de la représentation.

Une exposition conçue par les étudiants du Master MAGEMI

Particularité du projet : l’exposition a été imaginée par les étudiantes et étudiants du Master MAGEMI (Gestion et mise en valeur des œuvres d’art, des objets ethnographiques et techniques) de l’Université Rennes 2, réunis au sein de l’association cARTel. Encadrés par des enseignantes-chercheuses et des professionnels des musées, ils ont conçu l’ensemble du parcours scientifique et scénographique.

Le projet bénéficie également du soutien de plusieurs institutions culturelles et scientifiques, dont Rennes Métropole, le musée de Bretagne, le musée de l’Écorché d’anatomie ou, encore, les Archives de Normandie.

Rencontres, visites et ciné-débat

Plusieurs rendez-vous accompagneront l’exposition :

Vernissage : jeudi 2 avril à partir de 18 h

: jeudi 2 avril à partir de 18 h Visites guidées en semaine sur réservation

en semaine sur réservation Table ronde scientifique le vendredi 3 avril (Université Rennes 2)

le vendredi 3 avril (Université Rennes 2) Ciné-débat autour du film Le Voyage fantastique de Richard Fleischer

autour du film Le Voyage fantastique de Richard Fleischer Cafés-rencontres avec les étudiants et chercheurs impliqués dans le projet.

Un patrimoine scientifique à redécouvrir

Entre curiosité scientifique, mémoire pédagogique et beauté plastique, En mille morceaux invite à redécouvrir un pan méconnu de l’histoire de l’enseignement et des sciences naturelles. Une plongée fascinante dans ces objets qui, bien avant les modèles numériques et les images 3D, permettaient déjà de « démonter » le vivant pour mieux le comprendre.

Informations pratiques

Exposition : En mille morceaux. Apprendre l’anatomie du vivant avec les modèles Auzoux

Dates : du 3 avril au 13 mai 2026

Lieu : Institut Agro Rennes-Angers

Adresse : 65 rue de Saint-Brieuc, 35000 Rennes

Accès :