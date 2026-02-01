Rennes. Aux Champs libres, plongez dans de magnifiques Jardins d’hiver du 6 au 8 février

Les Rennais qui aiment lire, s’amuser, butiner, les attendent chaque année avec impatience… Les Jardins d’hiver sont de retour du 6 au 8 février 2026 aux Champs Libres. Enlivrons-nous !

Trois jours pour circuler entre rencontres, lectures musicales, performances dessinées, jeux littéraires, ateliers en famille — et cette sensation délicieuse d’une bibliothèque devenue joyeuse place publique. Jardins d’hiver 2026 à Rennes, ce sont trois jours pour vivre la littérature librement.

Libre au sens le plus concret, on entre, on s’assoit, on écoute, on traverse, on revient, on s’arrête boire un coup café avant de repartir à la découverte. Libre aussi au plan des formes : radio en direct, concerts dessinés, récits-concerts, battles, promenades dans les rayons, quizz, ateliers — la littérature nous rappelle son verbe et sa verve. Et libre financièrement, toutes les propositions sont gratuites (sauf projection et brunch ; et certains ateliers nécessitent une réservation).

Avant le week-end, Jardins d’hiver essaime dans la métropole

Mercredi 4 février (14h30), cap sur Gévezé : rencontre et atelier avec Mickaël Jourdan, auteur et illustrateur jeunesse (sur réservation). Jeudi 5 février (18h30), à Betton, Carole Martinez vient parler de son œuvre, suivie d’une séance de dédicaces. Et le même soir, à 20h15, place au cinéma : J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin au cinéma Arvor, suivie d’une rencontre (séance payante).

Le cœur du festival aux Champs Libres du vendredi 6 au dimanche 8 février

Le QG, ce sont Les Champs Libres. On y vient pour une rencontre et on se retrouve à rester parce qu’il s’y passe toujours quelque chose, au bon endroit, au bon moment — un plateau radio, une lecture musicale, une performance participative, un atelier braille, une promenade guidée dans les rayons…

Deux présences structurent particulièrement l’édition : Jean-Baptiste Del Amo, auteur associé, et une carte blanche aux éditions Panthera qui relie le vivant à l’illustration, au geste graphique, à la jeunesse.

Vendredi 6 février – ouvrir le bal, ouvrir les livres

Le festival Jardins d’hiver démarre fort, dès la mi-journée, avec des formats qui donnent le ton : battles littéraires (12h et 13h), puis une rencontre au sujet de l’adaptation et du passage entre texte et image. L’après-midi déroule une ligne très stimulante avec Fatima Daas, une émission radio en direct avec Jean-Baptiste Del Amo, une fenêtre sur la littérature ukrainienne et des propositions plus « en mouvement » (promenades littéraires) qui transforment la bibliothèque en territoire. Le soir, la littérature se branche en lecture musicale dans l’auditorium, guitare et voix, comme une autre façon de faire résonner le texte.

Samedi 7 février, le festival à plein régime

Le samedi ressemble à une ville intérieure. Chacun choisit sa rue, son rythme, sa densité. Rencontres (Ambre Chalumeau, Laurent Mauvignier…), performances participatives (La Maison Fumetti), ateliers pour inventer des jardins rêvés ou des bestiaires fantastiques, lectures musicales, Tro Breizh littéraire au Musée de Bretagne, et la joie des formats qui dédramatisent la culture sans la simplifier.

À la tombée de la nuit, « Nuit noire », récit-concert dessiné, puis un final franchement réjouissant au Café des Champs Libres avec le quizz littér’hair, un jeu qui assume le plaisir, l’absurde, la compétition douce et rappelle que lire, c’est aussi se prêter à des formes d’entrainement inattendues.

Dimanche 8 février, le dernier jour, de l’art de prolonger

Le dimanche, on arrive par le brunch (payant, sur réservation) ou directement par les rencontres avec Nathacha Appanah, Claire Duvivier, Vincent Message, des promenades littéraires, un concert dessiné, un arpentage pour lire ensemble autrement. Et pour finir en famille, un spectacle à partir de 5 ans, comme une façon de sortir avec quelque chose de simple et net qui est l’envie de… continuer… de s’enlivrer.

Repères pratiques