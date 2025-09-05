Nouveau à Rennes : Lou Mari Papeterie, un cocon style anglais où trouver de la jolie papeterie

Lou Mari Papeterie a ouvert ses portes à Rennes, rue du Chapitre, il y a tout juste une semaine. A l’intérieur de ce cocon de papier, la marchande Mari Lou vend de la jolie papeterie française et étrangère que l’on prend plaisir à s’offrir et à offrir.

Mari Lou, marchande de jolie papeterie

Mari Lou, 27 ans, Bretonne originaire de Locquirec dans le Finistère Nord, est revenu au pays après plusieurs années à Paris à travailler en tant que Social Média manager pour des magazines de presse féminine puis chez Printemps. Après deux ans et demi, son besoin de changer d’air la ramène en Bretagne, à Rennes, où elle décide de réaliser son rêve d’enfant : ouvrir une boutique dédiée à la jolie papeterie. « J’ai fait un partie de mes études en Angleterre et ces petites boutiques de niches se font beaucoup là-bas, moins en France« , introduit-elle.

C’est dans une des plus anciennes rues de Rennes, rue du Chapitre, que Mari Lou trouve l’emplacement qui réunira ses trésors de papier, en sus et place de la bijouterie Orajane. Chez Lou Mari Papeterie, les rideaux aux fenêtres et la tapisserie à motifs bleus sur fond blanc nous invitent à entrer dans un univers typiquement anglais, façon maison de grand-mère. Le style s’est aussi fait au fur et à mesure qu’elle a chiné les meubles anciens en bois qui habitent désormais la boutique et abritent une collection de jolie papeterie, « celle qu’on s’offre pour se faire plaisir ou qu’on offre pour faire de jolis cadeaux« .

(c) Lou Marie Papeterie

Dès un pied dans la boutique, notre regard est attiré par ces jolis objets que l’on admire avec attention, voire préciosité. Il respire entre ces murs une douceur et un amour du beau papier qui est palpable. Elle-même grosse consommatrice de papeterie, Mari Lou a, pour composer sa sélection, naturellement regardé sur ses étagères personnelles les marques qu’elle affectionnait particulièrement. « Je voulais aussi qu’il y en ait pour toutes les bourses.«

On retrouve notamment la marque de carnets italienne Libri Muti qui reprend les couvertures de livre originales de grands classiques, comme Les Liaisons dangereuses. Beaucoup de produits viennent d’Angleterre, mais aussi du Japon et de Corée du Sud, comme les petits stickers au prix de 2€50.

Sur les étagères, sont aussi exposées des créatrices françaises comme Zoé de la Cases qui publie ses livres de coloriages et stickers chez Hachette pratique, les aquarelles artisanales faites à la main à Paris de la Nouvelle Vague. Des créations moins connues ont aussi rejoint les bancs de la boutique, comme Papillonage, illustratrice de Bordeaux, qui propose les cartes postales dessinées à la ligne noire fine et le livre de coloriage de Maiwenn Nicolas de la marque Amour Breton. C’est d’ailleurs elle qui a aussi été en charge du logo et des visuels de Lou Marie Papeterie.

Sans tomber dans un univers trop enfantin, la gérante a prolonger l’univers de la papeterie en conservant le côté fait à la main, en opposition avec la perte justement de l’écriture manuscrite depuis l’écriture numérique de l’ordinateur. Le logo est donc tout simplement l’écriture de Lou Mari, retravaillé par Maïwenn.

(c) Lou Marie Papeterie

Instagram

10 rue du Chapitre, 35 000 Rennes

Ouvert du mercredi au samedi de 11h à 19h