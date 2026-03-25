Rennes. Un prêtre suspendu après des accusations d’agressions sexuelles, le diocèse appelle à briser le silence

Un nouvel épisode vient rappeler que les blessures sexuelles ne se referment toujours pas dans l’Église catholique romaine. À Rennes, un prêtre du diocèse a été suspendu à titre conservatoire après des accusations d’agressions sexuelles dans un cadre d’accompagnement spirituel. Le diocèse a lancé un appel à témoignages. Derrière les mots prudents, une réalité plus troublante affleure, celle d’une relation d’autorité qui aurait basculé dans l’emprise, sur fond de pratiques occultes évoquées.

Le 12 mars 2026, le diocèse de Rennes annonce la suspension immédiate d’un prêtre « de tout ministère sacerdotal public ». Une décision prise sans attendre l’issue d’une éventuelle procédure judiciaire, mais qui marque la gravité des faits signalés. L’homme concerné n’est plus autorisé à célébrer de messes, ni à exercer publiquement ses fonctions pastorales.

Au cœur de l’affaire, le témoignage d’une femme évoquant une agression sexuelle survenue dans le cadre d’un accompagnement spirituel. Selon les éléments auxquels notre rédaction a eu accès, cette relation aurait été marquée par une proximité particulière, dans laquelle se mêleraient accompagnement religieux, fragilité personnelle et, fait plus rare, une dimension liée à des pratiques décrites comme occultes.

Ce point, encore incertain, soulève des interrogations profondes. Il ne s’agirait pas seulement d’un passage à l’acte isolé, mais potentiellement d’un mécanisme d’emprise, où l’autorité spirituelle devient un levier de domination. Dans ces situations, la frontière entre guidance et manipulation se brouille dangereusement.

Le diocèse appelle d’autres victimes à se manifester

En réponse à ces accusations, le diocèse a fait le choix de rendre l’affaire publique et de lancer un appel à témoignages. Une démarche désormais plus fréquente, mais qui reste lourde de sens. Elle vise à permettre à d’éventuelles autres victimes de se faire connaître, notamment si les faits s’inscrivent dans la durée. Elle traduit aussi une évolution dans la gestion de ces affaires, reconnaître que le silence, longtemps imposé ou intériorisé, ne protège plus l’institution. Dans sa communication, le diocèse insiste sur le respect de la présomption d’innocence, tout en affirmant sa volonté de faire toute la lumière sur les faits. Une ligne d’équilibre devenue incontournable, sans pour autant dissiper les tensions.

Au-delà du cas individuel, cette affaire renvoie à des enjeux désormais bien identifiés. Les violences sexuelles dans l’Église ne relèvent pas uniquement de comportements déviants isolés. Elles interrogent plus largement :

les rapports d’autorité dans les relations spirituelles,

les mécanismes d’emprise psychologique,

la difficulté, pour les victimes, de nommer ce qu’elles ont vécu.

Le cadre religieux, parce qu’il engage la confiance, l’intime et parfois le sacré, peut renforcer ces mécanismes. Il rend aussi la parole plus difficile, plus tardive, plus fragile.

Depuis plusieurs années, l’Église catholique tente d’évoluer. Rapports, commissions, dispositifs d’écoute, les outils existent. Mais chaque nouvelle affaire rappelle que la transformation demeure lente, incomplète, parfois contestée.

À Rennes, comme ailleurs, la question n’est plus seulement celle des faits, mais celle de leur traitement. Comment accueillir la parole ? Comment protéger sans dissimuler ? Comment réparer, au-delà du juridique ?

Autant de questions qui dépassent largement le cadre d’un diocèse et touchent à la manière dont une institution affronte ses propres zones d’ombre.

Pour approfondir ces enjeux, lire notre analyse :

Sexualité et Église catholique : une crise profonde entre silence, pouvoir et transformation