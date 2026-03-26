À Rezé, la brocante « Ta grand-mère avait du goût » ouvre ses portes

Stop aux meubles jetables ! à Rezé, une brocante réinvente nos intérieurs (et nos habitudes). Et si nos salons ressemblaient tous au même catalogue ? Bois clair standardisé, lignes neutres, objets sans mémoire. Face à cette uniformisation douce — presque invisible — certains résistent. À Rezé, aux portes de Nantes, un nouvel atelier-boutique prend le contrepied : Ta grand-mère avait du goût.

Ici, pas de mobilier interchangeable ni de design sans aspérité. Mais des pièces qui ont vécu, traversé des décennies, et qui reviennent, transformées, réinventées. Ce dimanche, l’atelier ouvre exceptionnellement ses portes. Une invitation à ralentir — et peut-être à changer de regard sur ce qui nous entoure.

Contre le meuble jetable, le retour des objets qui durent

Dans cet atelier imaginé par Jason Lefranc, artisan brocanteur, chaque meuble est une alternative. Une réponse discrète mais concrète à la logique du tout-remplaçable. Tables aux traces du temps, chaises réassemblées, luminaires détournés : rien n’est lisse, rien n’est anonyme. Ici, le défaut devient caractère, l’usure devient signature. Et surtout, chaque objet retrouve une fonction — et une présence. On ne consomme plus un meuble. On l’adopte.

Créer avec l’existant : une esthétique du sensible

Loin du neuf clinquant, l’atelier travaille la matière déjà là. Bois récupéré, métal réinterprété, textile recyclé : les matériaux ne sont pas choisis pour leur perfection, mais pour leur potentiel. Le résultat n’est jamais figé. Chaque pièce oscille entre passé et présent, entre mémoire et usage. Une table peut porter encore les traces de son ancienne vie. Une lampe peut raconter une transformation. C’est une autre idée du design. Plus lente. Plus incarnée. Plus libre.

Trentemoult en écho : une journée pour chiner autrement

L’ouverture de ce dimanche s’inscrit dans un décor déjà propice à la flânerie. À deux pas, le vide-grenier de Trentemoult attire chineurs et curieux. Mais ici, l’expérience change de rythme. On quitte l’abondance parfois chaotique des stands pour entrer dans un espace pensé, composé, presque éditorialisé. Un lieu où chaque objet a été choisi, travaillé, réinterprété. Une autre manière de chiner. Moins frénétique. Plus consciente.

Une adresse pour celles et ceux qui veulent habiter autrement

Ta grand-mère avait du goût n’est pas qu’une brocante. C’est une proposition. Une manière de dire que nos intérieurs peuvent encore raconter quelque chose. Qu’ils peuvent être autre chose qu’un alignement de tendances. L’atelier est accessible toute l’année sur rendez-vous, mais cette ouverture exceptionnelle est l’occasion idéale pour découvrir le lieu, échanger avec l’artisan, et peut-être repartir avec un objet qui a déjà une histoire — et qui continuera la sienne chez vous. Parce qu’au fond, il ne s’agit pas seulement de meubler. Mais d’habiter.

Informations pratiques