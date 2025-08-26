Le grand retour des Silencieuses à la Cité des sciences : quand la fête silencieuse devient un laboratoire cosmique

Paris, Cité des sciences et de l’industrie – Jeudi 28 août 2025, de 20h à minuit. La plus vaste institution de médiation scientifique française s’apprête à se transformer en dancefloor insolite et en laboratoire d’expériences nocturnes. Les Silencieuses reviennent, offrant une nuit où l’on danse au casque, où l’on explore des trous noirs, où l’on se laisse hypnotiser ou masser, et où l’on redécouvre les expositions autrement. Entre culture électronique et culture scientifique, l’événement invente une forme rare : un espace hybride de fête et de savoir.

Du Silent Disco aux Silencieuses : une histoire culturelle

L’idée des soirées « silencieuses » n’est pas née à la Villette. Elle plonge ses racines dans la mouvance des Silent Discos, apparues à la fin des années 1990 dans les festivals néerlandais, puis popularisées en Grande-Bretagne au début des années 2000. L’objectif était double : éviter les nuisances sonores imposées par les réglementations, tout en proposant une expérience intime et collective à la fois.

Chaque danseur est équipé d’un casque sans fil, choisit son canal, et vit une bulle auditive qui le relie aux autres par la gestuelle plus que par le bruit. Une forme de communion paradoxale : chacun isolé, tous ensemble.

En France, le concept a été introduit par DJ MUM’S, champion de scratch et producteur, qui s’est attaché dès 2008 à développer cette expérience nouvelle. C’est lui qui anime encore aujourd’hui les Silencieuses de la Cité, comme une boucle culturelle bouclée.

La Cité des sciences a su approprier ce dispositif en y injectant sa marque singulière : la science comme terrain de jeu nocturne. Depuis plusieurs éditions, les Silencieuses sont devenues un rendez-vous attendu où l’on célèbre à la fois la fête et la curiosité intellectuelle.

Le programme 2025 : entre groove et vertige cosmique

Trois DJ pour trois univers

DJ MUM’S : figure pionnière en France, il promet un set métissé, énergique et inventif.

: figure pionnière en France, il promet un set métissé, énergique et inventif. Mikh Hattana : atmosphère solaire et groovy, entre house funky et clins d’œil 90’s.

: atmosphère solaire et groovy, entre house funky et clins d’œil 90’s. Willy Wizz : légende des platines, il traverse les genres — de la soul à l’électronica, des musiques du monde au hip-hop.

Des ateliers pour troubler les sens

Illusion et hypnose (Juliette Evans et John Valion).

(Juliette Evans et John Valion). Massages nocturnes (François Hiver et Sylvie Bertrand).

(François Hiver et Sylvie Bertrand). Photobooth augmenté avec avatars IA.

avec avatars IA. Mime et contes silencieux par Silent Rocco.

par Silent Rocco. Expériences scientifiques spectaculaires : le Gla gla show (-196 °C) et la pétanque des planètes.

Une odyssée au planétarium

La création originale Destination Trou Noir (21h, 22h, 23h) propose de voyager jusqu’au centre de la galaxie, dans une fiction de tourisme spatial en 2125.

Au-delà de la mise en scène futuriste, le spectacle initie le public aux concepts fondamentaux de la physique contemporaine : courbure de l’espace-temps, singularité, mirage gravitationnel.

Des expositions en nocturne

Du jeu vidéo à l’astronautique, des enjeux climatiques aux animaux familiers, jusqu’à l’installation critique Cornucopiade Fabien Léaustic, les expositions permanentes et temporaires s’ouvrent dans une atmosphère nouvelle : celle de la nuit, de la musique et du silence.

Science, fête et société : une médiation renouvelée

En organisant les Silencieuses, la Cité des sciences s’inscrit dans une tendance culturelle plus large : celle de la rencontre entre les codes de la fête et ceux de la transmission du savoir. Là où d’autres musées inventent des nocturnes classiques, la Cité ose une approche expérimentale : faire rimer plaisir sensoriel, immersion artistique et culture scientifique.

Cette approche résonne particulièrement dans une époque marquée par l’après-Covid : le besoin de sociabilité, de partage collectif, mais aussi le désir de formes de culture moins bruyantes, plus respectueuses des rythmes individuels. Le casque audio devient un symbole paradoxal : un outil d’isolement qui produit du commun.

Les Silencieuses rappellent aussi que les institutions scientifiques ne sont pas seulement des temples du savoir, mais des laboratoires de nouvelles sociabilités urbaines. Dans une capitale saturée d’offres culturelles, ces nocturnes hybrides ouvrent une brèche : la fête n’est plus seulement l’apanage des clubs, et la science ne se limite pas aux heures d’ouverture.

Une parenthèse poétique avant la rentrée

Les Silencieuses ne se contentent pas de divertir : elles explorent de nouveaux chemins pour réenchanter la médiation scientifique.

Elles posent une question simple mais décisive : et si le musée du futur n’était pas seulement un lieu d’exposition, mais un espace de nuit, de fête et de rêve partagé ?

Le 28 août, le parc de la Villette deviendra un sas vers l’ailleurs, où se croisent les corps dansants, les planètes miniatures, les illusions de magiciens et les vertiges astrophysiques. Une nuit insolite qui, dans le silence, fera beaucoup parler.

Les Silencieuses – Cité des sciences et de l’industrie

La Villette, 30 Av. Corentin Cariou, 75019 Paris

Jeudi 28 août 2025, de 20h à minuit

Tarif : 15 € / gratuit pour les 18-25 ans

Infos et billetterie : cite-sciences.fr Acheter un billet

Programme complet :

DJ MUM’S

Champion DMC, producteur et maître du scratch et du mix… En 2008, il importe et développe en France le concept des soirées silencieuses.

Écouter

Mikh Hattana

Mikh Hattana distille une vibe chaude, groovy et solaire. Ses DJ sets sont un shot de bonne humeur, entre house funky, électro colorée et clins d’oeil 90’s.

Écouter

Willy Wizz

Willy Wizz, DJ et producteur de renom avec plus de 35 ans d’expérience, invite les auditeurs à embarquer dans une odyssée auditive à travers ses mixes en mélangeant des genres comme la soul, l’électronica, les musique du monde ou encore le hip-hop.

Écouter

Animations

Une pause magique

Laissez-vous surprendre par cette illusionniste qui partira à votre rencontre pour vous en mettre plein les yeux, grâce à des illusions contemporaines bluffantes et spectaculaires.

Proposé par Juliette Evans

En continu de 20h à minuit

Un moment de détente sous la lune

Lâchez prise et venez vous détendre le temps d’un massage !

Proposé par François Hiver et Sylvie Bertrand

En continu de 20h à minuit

Faites-vous hypnotiser !

Au cours de la visite, vous rencontrerez peut-être un hypnotiseur … Envie de tenter l’expérience ?

Proposé par par John Valion

En continu de 20h à minuit

Photobooth

Photos, boomerangs, accessoires virtuels et photos en intelligence artificielle pour que vous puissiez créer un souvenir original de votre soirée ! Imprimez-le et repartez avec votre création.

Proposé par Dance Heads

En continu de 20h à minuit

Siestes sonores

Déconnectez et laissez-vous aller avec ces créations sonores (son binaural et ASMR).

Réalisé par Nuits noires

En continu de 20h à minuit

Initiation aux échecs

Cours d’initiation et parties libres : venez vous perfectionner aux échecs

Proposé par Chess mates international

En continu de 20h à minuit

Initiation aux mimes

Venez découvrir l’art du mime le temps d’un atelier où le silence est le maître mot !

Proposé par Silent Rocco

En continu de 20h30 à 22h

Gla gla show

Découvrez la physique du froid avec des expériences étonnantes menées à -196°C. Frissons garantis !

Démonstration proposée par les médiateurs de la Cité des sciences et de l’industrie

À 20h30 et 21h30

La pétanque des planètes

Prenez vos boules et partez à la découverte des systèmes planétaires ! Chaque boule lancée représente une planète ou un corps céleste et vous guide à travers les caractéristiques des planètes, la disposition de notre système solaire et au-delà.

Animation proposée par les médiateurs de la Cité des sciences et de l’industrie

En continu de 21h à 23h

Untold Stories

Contes de mimes modernes

Et si l’on pouvait porter des émotions comme des masques ? Et si l’écran que vous tenez dans la main vous consumait ? Et si vous donniez les battements de votre cœur à quelqu’un d’autre ? Et si un verre d’eau vous conduisait dans un autre monde ? Sans décor, sans accessoires, sans paroles, le mime Silent Rocco transforme la scène en un paysage de rêve où les émotions sont tangibles, où les objets recèlent des secrets et où l’impossible semble réel – créant ainsi des mondes et des histoires que vous n’oublierez jamais.

Proposé par Silent Rocco

Spectacle à 22h30

Durée : 30 minutes

Planétarium

Destination Trou Noir

Planète Terre, année 2125. Le tourisme spatial est désormais à la mode avec comme destination préférée : Sagittarius A*, le trou noir supermassif au centre de la galaxie.

Accompagnés d’une pilote expérimentée et d’une intelligence artificielle (IA) de dernière génération, les voyageurs vont observer le cycle de vie des étoiles et explorer des concepts scientifiques complexes tels que la singularité, la courbure de l’espace-temps et le mirage gravitationnel. Mais attention, dans les environs du centre galactique, des contretemps sont à prévoir…

Séances à 21h, 22h et 23h

Durée : 30 minutes

Producteur : Cité des sciences et de l’industrie