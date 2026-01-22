ST-ART Bretagne, une nouvelle foire d’art contemporain arrive à Rennes…

Du 24 au 26 janvier 2026, la foire d’art contemporain ST-ART (créée à Strasbourg il y a trente ans) s’installe pour la première fois à Rennes, au Couvent des Jacobins.

Baptisée ST-ART Bretagne, cette édition annonce un format resserré, « à taille humaine », avec une trentaine de galeries sélectionnées et une promesse simple qui est de donner au public rennais (et plus largement breton) un nouveau rendez-vous où voir, rencontrer, et éventuellement acquérir de l’art moderne et contemporain.

Sur le papier, l’équation est séduisante. Un lieu patrimonial spectaculaire au cœur de la ville, un pont entre galeries régionales et enseignes nationales, et une ambition d’accessibilité (au plan des prix d’entrée comme au plan de la médiation). Mais toute foire porte aussi son ambiguïté, car elle peut devenir un vrai moment de circulation des regards… ou se réduire à un showroom bien huilé. C’est là que ST-ART Bretagne sera attendue, autrement dit quant à sa capacité à faire exister un salon d’art au-delà du simple salon de marché.

ST-ART Bretagne revendique une diversité de médiums : peinture, dessin, photographie, sculpture et art urbain. L’idée est de proposer un tour d’horizon suffisamment large pour attirer les amateurs curieux tout en laissant aux collectionneurs la possibilité de repérer des signatures et des pièces « coup de cœur ». Le projet insiste aussi sur l’ancrage local : plusieurs galeries du territoire sont annoncées, aux côtés de structures venant de Paris, Strasbourg, Toulouse, Montpellier ou Nice.

Parmi les noms cités (liste communiquée au 18 décembre 2025) : Form. Photography (Dinard), La Boucherie (Saint-Briac-sur-Mer), Galerie Calderone (Dinard), A3 Studio (Brest), Galerie Tournemine (La Baule-Escoublac), mais aussi Art Trope (Paris), Graphics Corner (Paris), Kraemer Gallery (Strasbourg), Galerie Schanewald et Galerie Pol Lemétais (Toulouse), AD Gallery (Montpellier) ou Authentic Nice Gallery (Nice).

Le choix du Couvent des Jacobins, joyau médiéval réhabilité en centre des congrès, n’est pas seulement logistique, il est aussi esthétique. Faire dialoguer œuvres contemporaines et pierre ancienne peut produire un contraste fertile, parfois même une mise en tension bienvenue. Reste une question très concrète : comment scénographier, éclairer, rythmer la visite pour que le lieu ne prenne pas le dessus sur les œuvres ? La réussite d’une foire se joue souvent dans ces détails, la respiration des travée, la justesse des accrochages, la qualité des rencontres, et la sensation — ou non — d’un événement habité.

Dans son intention affichée, ST-ART Bretagne veut démystifier l’achat d’une œuvre et encourager le dialogue entre public, artistes et galeristes. Autrement dit, StArt your collection… La ligne de crête est là.

Rennes bénéficie d’un un rendez-vous biennal qui offre d’observer des œuvres remarquables grâce à la collection privée de François Pinault notamment. Ce n’est pas une foire — il n’y a pas de vente — mais une expérience de l’art contemporain, avec des biennales plus ou moins admirables mais toujours réussies, qui place le visiteur dans un rapport différent aux œuvres, plus lent, plus contemplatif, plus critique et réflexif. ST-ART Bretagne arrive donc dans une ville déjà sensibilisée à une certaine « intensité » de l’expérience de l’art contemporain ; reste à voir si la foire saura, elle aussi, produire autre chose qu’un alignement de stands — un vrai récit visuel, un ton, une mémoire.

Bref, si la foire parvient à associer l’élan commercial (inévitable) à une exigence de sélection, à une vraie médiation et à une attention portée aux (riches) scènes locales, elle est susceptible de devenir un rendez-vous durable dans l’Ouest. Si, au contraire, elle ne propose qu’un « marché sous verrière », elle restera un événement de calendrier, utile aux transactions, moins aux imaginaires.

Infos pratiques St-Art Bretagne