Près de Rennes, Aurore Lebeau fait vivre Fernande35, une couture artisanale

À Dourdain, près de Rennes, Aurore Lebeau a fait d’une passion née dans l’intimité familiale une activité à part entière. Depuis juin 2024, cette créatrice bretonne développe Fernande35, une marque de couture artisanale qui mêle accessoires faits main, personnalisation, ancrage local et réemploi textile. Derrière ce nom au charme ancien, il y a une jeune femme, deux enfants, un atelier à domicile et une conviction simple : produire autrement, avec plus de soin, plus de sens et moins de standardisation.

Fernande35 voit le jour après la naissance de la deuxième fille d’Aurore Lebeau. Profitant de son congé maternité, elle choisit alors de se lancer et de vivre de cette pratique qui l’anime déjà. Le projet naît d’un geste très concret : créer de ses mains des objets uniques pour ses enfants, loin des produits impersonnels et des séries industrielles. Ce qui relevait d’abord du cadre domestique devient progressivement un travail à part entière.

Aujourd’hui, Aurore Lebeau présente Fernande35 comme son activité principale et unique. En un an et demi, l’entreprise s’est développée pas à pas, dans un rythme compatible avec la vie familiale, mais avec une ambition très nette : proposer une couture artisanale locale, soignée et durable.

Fernande, le prénom d’une grand-mère comme boussole intime

Le nom de la marque n’a pas été choisi au hasard. Fernande, c’est le prénom de la grand-mère d’Aurore Lebeau. Ce choix donne immédiatement une tonalité singulière au projet. Plus qu’un nom commercial, il inscrit la marque dans une histoire familiale, dans une forme de transmission affective et symbolique. Dans ce prénom ancien, il y a quelque chose de l’héritage, de la tendresse et d’une fidélité discrète.

À l’heure des marques calibrées pour les réseaux, Fernande35 revendique au contraire une identité plus enracinée, plus personnelle, presque domestique au meilleur sens du terme. Une marque qui ne cherche pas à paraître plus grande qu’elle n’est, mais à dire d’où elle vient.

Des créations pour enfants, puis un virage vers les accessoires pour adultes

Les premières réalisations d’Aurore Lebeau sont naturellement liées à l’enfance. Elle commence par confectionner un doudou, baptisé « Renardoux », en référence au doudou préféré de sa première fille. Puis viennent des bavoirs, des couvertures de naissance et d’autres créations pensées pour les tout-petits et les jeunes familles.

Mais l’activité évolue rapidement. Aujourd’hui, ce sont surtout ses collections pour adultes qui rencontrent le plus de succès. Parmi les créations mises en avant figurent notamment les sacs banane sur mesure, les pochettes zippées, les pochettes à livre, les bandeaux pour cheveux ou encore certains sacs au style plus bohème. Des objets du quotidien, certes, mais retravaillés dans une logique de singularité, de proximité et d’usage réel.

La personnalisation comme réponse à l’uniformité

Une part importante de l’activité passe par la commande personnalisée. Beaucoup de demandes naissent sur les réseaux sociaux, où les clientes viennent échanger avec la créatrice pour choisir une association de tissus, imaginer une variante, demander un flocage ou adapter un produit à un usage particulier. Cette relation directe change profondément la nature de l’objet créé.

Chez Fernande35, on n’achète pas seulement un accessoire. On commande souvent une pièce pensée pour une personne, un moment de vie, un cadeau, une naissance, un usage précis. C’est ce lien, presque narratif, qui revient souvent dans les échanges avec sa clientèle.

Du fait main, du temps, et une autre économie de l’objet

La couture artisanale, ici, ne relève pas d’un simple argument d’image. Elle implique du temps, de l’attention, une adaptation à chaque pièce. Aurore Lebeau indique qu’une création peut demander dix minutes comme quatre heures de travail selon les modèles. Des lingettes lavables peuvent être rapidement confectionnées, tandis qu’un sac à main nécessite bien davantage de préparation, d’assemblage et de finitions.

Cette réalité du temps long rappelle ce que l’artisanat remet au centre : la matérialité du geste, la variation, l’imperfection parfois, mais aussi la qualité d’attention qu’aucune production de masse ne peut imiter totalement. Fernande35 s’inscrit clairement dans cette résistance douce à l’uniformisation marchande.

Réemployer plutôt que jeter

La démarche d’Aurore Lebeau ne repose pas exclusivement sur le tissu recyclé. Pour ses produits récurrents, elle utilise également des tissus neufs labellisés Oeko-Tex. En revanche, elle développe aussi des collections uniques ou en très petites séries à partir de tissus de réemploi. Et cette fois, l’origine de ces matières est clairement précisée : elles proviennent notamment d’Emmaüs, de brocantes, de friperies ou encore de dons de vieux vêtements.

Cette précision donne corps à sa démarche d’upcycling, qu’elle présente d’abord comme un engagement écologique. L’idée est simple, mais forte : récupérer des tissus encore porteurs de potentiel, leur offrir une nouvelle vie, éviter qu’ils ne deviennent des déchets, et faire de cette contrainte un ressort créatif. Le réemploi n’est donc pas ici un décor discursif, mais une pratique inscrite dans les circuits modestes du quotidien.

Créer depuis chez soi, dans un village d’Ille-et-Vilaine

Fernande35 se développe depuis le domicile de sa fondatrice, à Dourdain. Ce point est essentiel. L’atelier à la maison n’est pas seulement un détail logistique. Il permet à Aurore Lebeau d’articuler son activité professionnelle et sa vie de famille, de rester disponible pour ses enfants après l’école, tout en faisant exister une petite entreprise artisanale. Dans cette configuration, le travail se tisse au plus près de la vie ordinaire.

Cet ancrage local joue aussi dans la relation à la clientèle. Les commandes peuvent être récupérées directement à l’atelier, et la créatrice souligne l’importance d’une clientèle de proximité, attachée aux commerces locaux et aux initiatives du territoire. En Bretagne, cette solidarité envers les petites structures indépendantes n’est pas un vain mot. Elle peut faire exister, concrètement, des projets qui autrement resteraient invisibles.

Des objets qui accompagnent des moments de vie

L’un des aspects les plus touchants de son témoignage tient à ce que ses clientes lui racontent. Beaucoup sont de jeunes mamans ou des personnes cherchant un cadeau singulier pour un enfant. Elles expliquent à quoi servira l’objet, à quel moment il sera offert, dans quel contexte il prendra place. Ce ne sont plus seulement des accessoires, mais des fragments de vies en préparation.

Dans cet espace, la couture artisanale retrouve une fonction presque ancienne : accompagner les gestes de l’existence, s’inscrire dans les événements discrets, porter un peu d’affect et de présence dans des objets usuels. C’est probablement là que Fernande35 trouve sa note la plus juste.

Une petite entreprise artisanale qui avance sans tapage

Il n’y a chez Aurore Lebeau ni récit entrepreneurial tonitruant ni promesse surjouée. Fernande35 avance à une autre échelle, plus modeste, plus concrète, mais aussi plus cohérente. Une marque née d’une expérience personnelle, nourrie par la famille, soutenue par un territoire, et attentive à ce que produire veut encore dire dans un monde saturé d’objets standardisés. À Dourdain, Fernande35 ne vend pas seulement des créations textiles. Elle propose une autre manière d’habiter la fabrication, entre patience, mémoire, réemploi et proximité.

Informations pratiques

Fernande35

Créatrice : Aurore Lebeau

Lancement : juin 2024

Localisation : Dourdain (Ille-et-Vilaine)

Site : www.fernande35.ovh

Instagram : Fernande_35

Facebook : Fernande35.couture