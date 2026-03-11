Rennes. Observez l’anatomie du vivant avec une exposition rare à l’Institut Agro Rennes-Angers

Les étudiants en master 2 Gestion et mise en valeur des œuvres d’art, objets techniques et ethnographiques, de l’université Rennes 2, présentent l’exposition En Mille morceaux – Apprendre l’anatomie du vivant avec les modèles Auzoux du 3 avril au 13 mai 2026.

En février 2026, le Cheval anatomique du Docteur Auzoux, conservé par l’Institut Agro Rennes-Angers, remportait le vote régional Bretagne du concours « Le Plus Grand Musée de France », organisé par la Fondation pour la sauvegarde de l’art français avec le soutien d’Allianz. Ce spécimen en papier mâché fait partie de la collection des modèles d’anatomie clastique du Docteur Auzoux, dont une vingtaine sera justement exposée à l’Institut Agro Rennes-Angers.

Au cœur de l’école, il existe en effet de riches collections rarement ouvertes au public, notamment une bibliothèque exceptionnelle qui possède près de 30 000 ouvrages. Elle conserve aussi une collection de modèles clastiques, objets rares qui connaissent un engouement majeur depuis leur redécouverte dans les années 2010. Ces outils pédagogiques longtemps disparus sont aujourd’hui le témoin de trois histoires simultanées : celle de l’enseignement des sciences au XIXe siècle, celle de l’Institut Agro Rennes-Angers et celle des modèles anatomiques. Et ce sont justement ces trois histoires que la promotion 2025-2026 du master 2 MAGEMI nous conteront dans leur exposition de fin d’année, Mille morceaux – Apprendre l’anatomie du vivant avec les modèles Auzoux.

Promotion 2025-2025 du master MAGEMI

Des modèles clastiques : pédagogie et esthétique

Le docteur Louis Auzoux (1797-1880), originaire de Normandie, a révolutionné l’apprentissage de l’anatomie avec la création, à partir de 1822, de modèles démontables en papier mâché peint. Son but : faciliter l’enseignement scientifique sans avoir recours à la dissection de cadavres. Une avancée remarquable dans le domaine de l’enseignement médical. Ses modèles d’ « anatomie clastique » tirent leur nom du grec « je romps ».

Chaque modèle est démontage et recouvert d’étiquettes qui légendent chaque partie. Ses modèles étaient utilisés dans les salles de classe du secondaire et du supérieur, en école de médecine et pharmacie notamment, du monde entier. Des étudiants de l’école de Beaux-Arts ont aussi suivi des cours du docteur Auzoux, également professeur particulier, afin de comprendre l’anatomie, et ainsi se rapprocher au plus près d’une représentation réaliste. Si les premières créations ont pour sujet l’anatomie humaine, le catalogue s’agrandit avec des modèles d’animaux, une collection d’anatomie comparée, puis des modèles botaniques et de champignons.

Après avoir disparu à la fin du XXe siècle, avec l’évolution des pratiques pédagogiques, les modèles clastiques d’Auzoux sont redécouverts à partir de 2010, et connaissent un grand succès auprès des institutions et des collectionneurs.

Exposition et programmation culturelle

Parmi la sélection exposée, le public pourra observer une mûre, une marguerite, mais aussi un hanneton, ambassadeur des insectes : « Louis Auzoux conçoit ses modèles zoologiques selon la logique scientifique de la classification : il choisit une espèce qui représentera la famille du vivant qu’il illustre« , expliquent les étudiants du master MAGEMI.

La marguerite dans sa caisse © Marilou Flotat La mûre ouverte © Pauline Gérard

Une programmation gratuite a été imaginée pendant l’exposition. En plus des visites guidées quotidiennes (sur réservation), une table ronde aura lieu vendredi 3 avril de 14h à 16h30 dans l’amphithéâtre E1. Mardi 7 avril, dans l’amphithéâtre B8, le film Le Voyage fantastique de Richard Fleischer sera projeté avant de laisser place à un débat. Enfin, mardi 7 et jeudi 9 avril, un café-rencontre est proposé avec les étudiant·es de l’Université Rennes 2 et de l’Institut Agro Rennes-Angers (informations à venir).



Du 3 avril au 13 mai 2026

Institut Agro Angers-Rennes

65 rue de Saint-Brieuc

35000 Rennes

COMMENT S’Y RENDRE ?

En métro : Ligne A : Descendre à l’arrêt « Villejean-Université » puis marcher une quinzaine de minutes

En bus : Ligne C4 : Arrêt « Berger » puis marcher une dizaine de minutes / Ligne 53 : Arrêt « Institut Agro »

En voiture : Sur la route de Saint-Brieuc, à 10 minutes du centre-ville de Rennes. Parkings sur place



