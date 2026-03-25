Festival Sirennes 2026 à Rennes : quatre jours pour plonger dans les mondes de l’imaginaire

Le festival Sirennes 2026 revient à Rennes du 9 au 12 mai avec une promesse simple et séduisante : faire de la ville un point de passage entre littérature, fantasy, science-fiction, bande dessinée, poésie, jeu et création contemporaine. Cette nouvelle édition, placée sous le thème « Naissance et Renaissance », investit la cité universitaire Sévigné pour deux grandes journées ouvertes au public, avant de poursuivre avec un programme destiné aux scolaires. Gratuit, foisonnant, populaire et cultivé, Sirennes confirme qu’il est devenu un rendez-vous à part dans le paysage rennais.

À Rennes, un festival gratuit qui fait entrer l’imaginaire dans la ville

Ce qui fait la singularité de Sirennes, c’est sa manière de mêler les mondes. Le livre y dialogue avec l’université, la recherche avec le jeu, la culture savante avec l’élan festif. Les samedi 9 et dimanche 10 mai 2026, étudiants, familles, passionnés de littérature de l’imaginaire, amateurs de jeux de rôle ou simples curieux pourront déambuler dans un festival qui prend des allures de village culturel. Le décor n’est pas anodin : la cité U Sévigné, avec ses fameuses mosaïques d’Odorico, apporte à l’événement un charme patrimonial qui contraste heureusement avec les mondes futurs, mythologiques ou dystopiques explorés par la programmation.

On y trouvera un salon du livre, des rencontres, des tables rondes, des dédicaces, des ateliers, des spectacles, des expositions, des jeux et des concerts. L’ensemble compose un festival mobile, vivant, généreux, où l’on peut aussi bien écouter une conférence sur les imaginaires contemporains que s’asseoir à une table de jeu ou faire signer un roman par une autrice invitée.

H. Lenoir, Anouck Faure, Fabien Vehlmann… une édition 2026 très attendue

Cette année, le festival place sous les projecteurs une marraine de choix, H. Lenoir, autrice notamment de Félicratie, Reine de l’Ouest et Battlestar Botanica. Sa présence donne le ton d’une édition qui entend faire entendre des voix fortes, singulières, contemporaines, à la croisée des genres et des sensibilités.

Autour d’elle, la programmation réunit de nombreux noms qui comptent dans les littératures de l’imaginaire et la bande dessinée. Le public pourra notamment croiser Anouck Faure, Noë Monin, Bleuenn Gillou, Séphora Pondi, Fabien Vehlmann, Claire Duvivier, Guillaume Chamanadjian, mais aussi les auteurs brésiliens Carol Chiovatto et Bruno Anselmi Matangrano. Le festival donne aussi une place marquée à la poésie, avec Héloïse Brézillon, Amélie Durand et luvan, trois voix qui montrent que l’imaginaire ne se limite ni aux codes du genre ni aux rayons spécialisés.

Des maisons d’édition comme Argyll, ActuSF ou encore Aux Forges de Vulcain seront également présentes. Cette dernière fait même l’objet d’un focus particulier, preuve que Sirennes ne se contente pas d’aligner des noms, mais cherche aussi à raconter un écosystème éditorial, ses lignes de force, ses prises de risque, ses renouvellements.

Salon du livre, prix étudiant, expositions : Sirennes 2026 voit grand

Le lancement du festival, le 9 mai, sera aussi marqué par la remise du Prix Étudiant Sirennes, un moment important dans la vie de la manifestation. Le prix permet d’associer plus directement les lecteurs et lectrices à la dynamique du festival, dans un esprit de découverte et de transmission qui reste l’un de ses fils rouges.

Durant les quatre jours, plusieurs expositions accompagneront la programmation. Elles mettront notamment en valeur Tolkien à travers une exposition de Xavier Collette, Lovecraft à travers l’univers de François Baranger, ainsi que le travail d’Anouck Faure, dont l’imaginaire graphique continue de séduire un public toujours plus large. L’ensemble promet une circulation permanente entre littérature, illustration et arts visuels.

Jeux de rôle, murder party, concerts : le festival muscle sa partie ludique

L’une des évolutions les plus nettes de cette édition 2026 tient au développement du pôle ludique. Le festival assume de plus en plus cette dimension vivante, collective, presque immersive. L’association rennaise Enfer et contre tout, présentée comme la plus ancienne association de jeux, animera un espace continu dédié aux jeux de société et au jeu de rôle. Une nocturne et une murder party viendront prolonger cette dynamique.

Le programme multiplie aussi les propositions plus spectaculaires ou festives. Sont annoncés concerts, théâtre d’improvisation, quiz, ateliers pour enfants et spectacles d’escrime artistique avec l’association Embruns d’Acier. Le Pixel Band participera lui aussi à cette ambiance de clôture de journée, en donnant au festival une respiration plus scénique, plus musicale, plus populaire.

Festival Sirennes

Un festival qui parle aussi d’IA, de body horror, de solarpunk et du monde qui vient

Sirennes ne serait pas tout à fait Sirennes s’il se contentait d’être un simple salon littéraire. Ce qui fait sa valeur, c’est aussi sa capacité à prendre l’imaginaire au sérieux. Les débats et tables rondes annoncés traversent des questions très contemporaines : intelligence artificielle, cyberpunk, solarpunk, body horror, mutations du vivant, formes politiques du récit. L’imaginaire n’y apparaît pas comme une échappatoire, mais comme un instrument pour lire le présent autrement.

Ce tropisme critique est renforcé par l’ancrage universitaire du festival. Les 11 et 12 mai, l’université Rennes 2 ouvre en effet ses portes aux collégiens et lycéens de la région, à travers des rencontres, ateliers et conférences. Sirennes reste donc fidèle à sa mission initiale : faire découvrir l’enseignement supérieur, la création et la recherche à des publics jeunes, parfois éloignés de ces univers.

Pourquoi le Festival Sirennes 2026 pourrait bien être l’un des rendez-vous culturels les plus séduisants du printemps à Rennes

Parce qu’il est gratuit. Parce qu’il sait mêler exigence intellectuelle et convivialité. Parce qu’il réunit sur un même site le plaisir de la rencontre, la découverte de livres, la curiosité universitaire, le goût du jeu et l’énergie des spectacles. Et parce qu’il propose, dans un cadre inhabituel, une autre manière de vivre la culture : plus poreuse, plus mobile, moins solennelle.

Avec son thème de la renaissance, cette édition 2026 semble aussi dire quelque chose du festival lui-même. Sirennes grandit, s’élargit, s’affirme. Et dans une époque saturée de divertissements rapides et de contenus interchangeables, il rappelle que les imaginaires ont encore besoin de lieux, de corps, de discussions, de livres posés sur des tables, de voix qui se répondent et d’un public prêt à s’y perdre un peu.

Infos pratiques

Festival Sirennes 2026

Du 9 au 12 mai 2026

Cité universitaire Sévigné, boulevard de Sévigné à Rennes

Accès gratuit

Site officiel