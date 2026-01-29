Paris. Joel Quayson se filme à la Maison européenne de la Photographie

La Maison européenne de la Photographie (MEP) présente Joel Quayson — How do you feel?, une exposition au format ramassé et frontal, à découvrir du mercredi 11 février au dimanche 5 avril 2026. Lauréat du Prix Dior 2025 de la Photographie et des Arts Visuels pour Jeunes Talents, le photographe et vidéaste ghanéen-néerlandais y déploie deux vidéos qui fonctionnent comme des autoportraits, parce qu’elles mettent en jeu l’image que l’on donne, l’image que l’on retient et la manière dont le regard des autres finit par s’installer en nous.

À noter : les dates jusqu’au 24 mai 2026 correspondent, à la MEP, à une autre exposition en galerie. How do you feel?, qui se tient au Studio, s’achève bien le 5 avril 2026.

Deux vidéos qui se répondent, entre retenue et émancipation

L’exposition réunit deux vidéos, chacune pensée comme un autoportrait intimiste, qui articule la pudeur, le désir d’affirmation et ce moment fragile où l’on tente d’accorder ce que l’on est avec ce que l’on attend de nous.

How do you feel? (2024) place l’artiste face à la caméra comme s’il se tenait devant un miroir, et il change timidement de vêtements, tandis qu’une voix répète, encore et encore, la même question. Le dispositif est volontairement dépouillé, mais il est redoutablement efficace, parce que la répétition devient une pression douce, une façon de faire remonter ce qui, d’habitude, reste caché sous les bonnes manières, l’éducation, la conformité. La vidéo dit une tension continue entre l’expression de soi et des attentes culturelles, familiales et religieuses, tension qui se joue ici au ras du corps, au ras de l’apparence, au ras de la peau.

Dance like no one is watching (2025) montre Joel Quayson qui danse seul dans une pièce vide, à travers un montage de séquences qui fait de la performance un laboratoire identitaire. La danse y apparaît comme un geste de libération, mais une libération paradoxale, parce qu’elle est filmée, donc offerte au regard public. C’est précisément là que le diptyque devient intéressant, puisqu’il relie deux expériences contemporaines qui s’aimantent sans cesse : l’élan d’authenticité, et la crainte du jugement qui naît dès qu’une caméra existe, dès qu’un public est possible.

Un lauréat du Prix Dior 2025, d’Arles à Paris

Joel Quayson, né en 1997 à La Haye, est diplômé en photographie du Grafisch Lyceum de Rotterdam, et il poursuit actuellement ses études à la Royal Academy of Art de La Haye. En 2025, il remporte le Prix Dior de la Photographie et des Arts Visuels pour Jeunes Talents avec How do you feel?, une œuvre courte et frontale qui explore la frontière entre expression de soi et adaptation, et qui touche au nerf d’une question simple, mais presque intenable lorsqu’elle insiste : comment te sens-tu, vraiment.

En accueillant cette première exposition personnelle au Studio, la MEP met en avant une œuvre qui parle autant de l’identité que des conditions contemporaines de la visibilité. Ce n’est pas seulement une histoire intime, c’est aussi une manière de montrer comment l’intime se recompose, aujourd’hui, dès qu’il est pris dans la boucle du regard, de l’image, et de la représentation.

Repères

Artiste : Joel Quayson (né en 1997, La Haye), photographe et artiste visuel d’origine ghanéenne.

: Joel Quayson (né en 1997, La Haye), photographe et artiste visuel d’origine ghanéenne. Formation : Grafisch Lyceum Rotterdam, puis Royal Academy of Art (La Haye).

: Grafisch Lyceum Rotterdam, puis Royal Academy of Art (La Haye). Œuvres présentées : How do you feel? (2024) et Dance like no one is watching (2025).

: How do you feel? (2024) et Dance like no one is watching (2025). Distinction : Prix Dior 2025 de la Photographie et des Arts Visuels pour Jeunes Talents.

Infos pratiques

Joel Quayson — How do you feel? • MEP Studio, Maison européenne de la Photographie

Adresse : 5/7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Dates : du mercredi 11 février au dimanche 5 avril 2026

Horaires : mercredi et vendredi de 11h à 20h, jeudi de 11h à 22h, samedi et dimanche de 10h à 20h. Fermeture lundi et mardi.

Tarifs : plein 14 euros, réduit 9 euros

Réservation : elle n’est pas obligatoire, mais elle est possible via la billetterie en ligne. Renseignements au 01 44 78 75 00.