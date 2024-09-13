La journée World Cleanup Day revient autour du 20 septembre en Bretagne et partout dans le monde

L’association World Cleanup Day France a été créée pour permettre le déploiement en France de cette journée mondiale et compte des centaines de bénévoles à l’échelle nationale. Le World Cleanup Day est porté par l’ONG internationale Let’s Do It World, qui regroupe les pays participants au programme. Né en Estonie en 2008, le mouvement Let’s Do It fédère désormais les citoyens de 191 pays et territoires et a mobilisé jusqu’à 21 millions de participants par an dans le monde autour du World Cleanup Day.
Depuis décembre 2023, le World Cleanup Day est inscrit au calendrier officiel des journées mondiales selon l’ONU ! Désormais, la Journée mondiale du nettoyage de notre planète se déroule le 20 septembre de chaque année. Pour autant, des événements sont organisés dès le 16 et ce, jusqu’au 22 septembre.
Un mouvement mondial né d’un constat alarmant : l’omniprésence des déchets abandonnés dans notre environnement
Les déchets abandonnés font partie de notre quotidien. Il s’agit d’un véritable fléau environnemental qui génère un impact négatif sur la biodiversité. Ces déchets se retrouvent partout, jusqu’au fond des océans : 80% des déchets retrouvés en mer proviennent de la terre, et une bouteille en plastique met des centaines d’années à se dégrader.
Constatée et dénoncée partout dans le monde, cette situation amène de multiples acteurs à s’organiser pour mener de superbes actions localement et éradiquer les déchets abandonnés de l’environnement.
La raison d’être du World Cleanup Day est de fédérer de manière positive et festive ces actions car, par la synchronisation et l’effet de masse, le message aura une portée bien plus puissante.
Au-delà de ramasser les déchets, le but de cette Journée mondiale du nettoyage de notre planète est également d’éveiller les consciences en invitant la société à réfléchir sur sa consommation quotidienne et sur la création de déchets qui en résulte. La pollution numérique en fait partie, d’où l’importance d’agir à tous les niveaux !
Retrouvez ici la carte de tous les événements publics et privés du Word Cleanup Day 2024 dans votre ville, département et partout en France.