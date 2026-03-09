Notre-Dame de Paris racontée sur scène : la fresque musicale La Dame de Pierre part en tournée

De la pose de la première pierre au XIIᵉ siècle jusqu’au spectaculaire chantier de restauration engagé après l’incendie de 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris traverse huit siècles d’histoire. Le spectacle La Dame de Pierre propose de revivre cette aventure exceptionnelle dans une fresque musicale et théâtrale portée par une quarantaine d’artistes. Après une série de représentations au Dôme de Paris du 3 au 7 juin 2026, le spectacle partira à la rencontre du public dans toute la France.

Ce moment partagé, le temps d’une soirée riche en émotion, se présente comme un voyage à travers l’histoire de Notre-Dame. Sur scène, près de quarante artistes donnent vie aux grandes heures de la cathédrale la plus visitée au monde, dans un spectacle mêlant théâtre, musique et narration historique.

Le public traverse les siècles, de la construction de l’édifice jusqu’à notre époque. La fresque évoque le grand chantier lancé par l’évêque Maurice de Sully au XIIᵉ siècle et les bâtisseurs du Moyen Âge ; la venue du roi Louis IX, dit Saint Louis, portant la Couronne d’épines ; le vœu du roi Louis XIII et la Pietà monumentale sculptée par Nicolas Coustou ; les bouleversements de la Révolution française ; le rôle décisif du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ; la restauration menée par Eugène Viollet-le-Duc et la reconstruction du grand orgue par Aristide Cavaillé-Coll. Le spectacle évoque également la conversion de Paul Claudel, la célébration de la Libération de Paris par le général Charles de Gaulle, l’incendie de la cathédrale en 2019 et l’immense chantier de restauration mené par les bâtisseurs contemporains.

1 – Maurice de Sully (vers 1115-1196), né dans une famille modeste, est à l’origine de la construction de Notre-Dame de Paris. Élu évêque de Paris en 1160, il lance quelques années plus tard le chantier d’une nouvelle cathédrale destinée à symboliser la puissance spirituelle et politique de la capitale. Le début des travaux est traditionnellement daté de 1163. À sa mort, le 11 septembre 1196, il laisse notamment un legs destiné à financer le plomb de la toiture de « sa » cathédrale.

2 – Saint Louis, soucieux de renforcer le prestige spirituel de la monarchie française, acquiert en 1239 la Couronne d’épines auprès de l’empereur latin de Constantinople. La relique est accueillie à Villeneuve-l’Archevêque avant d’être transportée solennellement jusqu’à Paris. Le 19 août 1239, le roi, alors âgé d’une vingtaine d’années, marche pieds nus, vêtu d’une simple tunique de pénitent, portant la relique jusqu’à Notre-Dame. Elle sera ensuite conservée dans la Sainte-Chapelle, spécialement construite pour l’abriter.

3 – Louis XIII consacre le royaume de France à la Vierge Marie en 1638. Dans ce contexte, la cathédrale accueille notamment une Pietà monumentale en marbre blanc sculptée par Nicolas Coustou et placée dans le chœur. Cette œuvre, entourée de sculptures de Guillaume Coustou et Antoine Coysevox, constitue l’un des ensembles baroques majeurs de Notre-Dame.

4 – Victor Hugo contribue au XIXᵉ siècle à sauver la cathédrale d’un lent déclin. Son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831, provoque un immense mouvement d’opinion en faveur de la sauvegarde du monument. Face à l’état alarmant de l’édifice, l’État décide alors d’engager une grande campagne de restauration. L’inspecteur général des monuments historiques Prosper Mérimée confie ce chantier à l’architecte Eugène Viollet-le-Duc.

5 – Eugène Viollet-le-Duc dirige la restauration de la cathédrale de 1844 à 1864. Il restitue de nombreuses parties de l’édifice et conçoit notamment la célèbre flèche, devenue l’un des symboles de Paris avant sa destruction lors de l’incendie de 2019. L’architecte participe également à la restauration de monuments majeurs tels que la basilique de Vézelay, la cité de Carcassonne ou le château de Pierrefonds.

6 – Paul Claudel, futur écrivain et diplomate, vit à Notre-Dame un moment décisif le soir de Noël 1886. Alors qu’il assiste aux vêpres près de la Vierge du Pilier, il éprouve une profonde expérience spirituelle qui marque sa conversion au catholicisme. Cet épisode inspirera plusieurs textes et restera l’un des moments fondateurs de son œuvre.

7 – Le 26 août 1944, quelques jours après la libération de Paris, le général Charles de Gaulle se rend à Notre-Dame pour assister à un Te Deum célébrant la victoire. Malgré des tirs isolés dans les rues voisines, la cérémonie devient un moment historique, symbole du retour de la République et de l’unité nationale.

8 – Le 15 avril 2019, l’incendie de la cathédrale bouleverse le monde entier. Près de 400 sapeurs-pompiers de Paris luttent pendant des heures pour sauver l’édifice. Dans les années qui suivent, plus de 2000 artisans, compagnons et ingénieurs participent au gigantesque chantier de restauration, redonnant vie à ce monument majeur du patrimoine mondial.

Infos pratiques

La Dame de Pierre – Fresque musicale et théâtrale

Du 3 au 7 juin 2026

Dôme de Paris – Palais des Sports

34 boulevard Victor – Porte de Versailles

75015 Paris

Contact pour les inscriptions et la tournée nationale :

https://ladamedepierre.fr/contact/