Paris. Les bars à chats sont de plus en plus tendance !

Les bars à chats sont des cafés, des salons de thé, parfois même des restaurants avec un principe simple : celui de partager un verre ou un goûter dans un lieu calme peuplé de chats en liberté. Concept venu de Taïwan, il s’installe durablement dans le paysage parisien depuis plusieurs années maintenant.

Le premier bar à chat a ouvert en 1998 à Taipei, la capitale de Taïwan. Cependant, c’est le Japon qui popularise le concept à partir de 2004. L’Europe accueille son premier bar à chat à Vienne en Autriche en 2012. La France ouvre son premier établissement à Paris en septembre 2013, dans le quartier du Marais du 3e arrondissement ; le bar bénéficie à ce moment-là du soutien de la Société Protectrice des Animaux (SPA), qui lui fournit une dizaine de chats…

Il existe aujourd’hui une trentaine de bars à chats dans les grandes villes de notre pays, le plus grand nombre se trouvant à Paris, mais également à Montpellier ; Toulouse ; Bordeaux ; Nice ; Grenoble ; Tours ; Metz ; Strasbourg ; Dunkerque ; Rennes ; Lyon ; Bourges, etc. Les chats qui y habitent sont pour la plupart issus de refuges ou confiés par des associations de protection animale, parfois proposés à l’adoption, contrairement aux Neko Cafés japonais, où l’on trouve le plus souvent des chats de race prestigieuse.

Ces établissements sont conçus dans le respect du bien-être animal : les chats sont libres de leurs mouvements et disposent de leurs propres espaces pour se reposer à l’écart des humains s’ils le souhaitent. Les chats sont choisis pour leur caractère sociable envers les autres chats et les humains…

Où trouver des bars à chats à Paris ?

Le Café des chats, rue Sedaine dans le 11e arrondissement de la capitale, accueille dans son établissement quatorze chats. Ne soyez pas surpris par la file d’attente sur le trottoir : le lieu est victime de son succès et une place à l’intérieur demande parfois de la patience.

L’attente vous permettra d’admirer les félins qui se pavanent dans la vitrine. Au moment d’entrer, un serveur accueille la clientèle et lui dispense quelques conseils respectueux : se laver les mains avec du gel hydraulique fourni par l’établissement ; ne pas déranger les chats ; ne pas les caresser, sauf si eux-mêmes réclament des câlins ; après ces recommandations, les clients sont invités à prendre place à l’intérieur !

Les matous du Café des chats se promènent librement à la rencontre des visiteurs, se reposent dans leurs couffins, sont aussi perchés et cachés dans les niches et sur les nombreux arbres à chats, qui font le tour du bar-salon de thé ; l’ambiance est feutrée, cocooning et apaisante. Les chats résident ici avec leurs propriétaires ; ils ne sont pas mis à l’adoption…

Le chat’mallows est un bar à chat, rue des Volontaires dans le 15e arrondissement. On y trouve une variété de chats domestiques de différentes races et de différentes tailles ; il est possible de les caresser. Le bar propose également une sélection de boissons et de collations en journée, et plus festives en soirée. Les chats des clients sont les bienvenus en journée, de 10h à 18h.

Le chat noir café, rue Jean-Pierre Timbaudé dans le 11e arrondissement propose une ambiance chic et décontractée, un lieu idéal pour se détendre et prendre un verre avec des amis, aussi réputé pour sa collection de chats domestiques. Ils sont libres de se promener et de se reposer dans l’établissement. Le lieu est iconique pour passer un agréable moment en compagnie des chats.

Les bars à chats à Paris connaissent un véritable succès. Ces lieux offrent une bulle de douceur, un refuge apaisant au cœur de la vie trépidante de la capitale. En sirotant un café ou un thé, les visiteurs peuvent profiter de la compagnie apaisante de félins, ce qui crée une atmosphère unique et relaxante…