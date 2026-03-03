Paris. Deux adresses pour faire apprécier l’art et la culture aux enfants…

Faire découvrir l’art aux plus jeunes n’est pas toujours simple. À Paris, deux lieux ont précisément été pensés pour lever ce frein, en proposant une approche joyeuse et accessible, qui mêle exposition, médiation et pratique : Le Bouillon Kids, au sein des Ateliers Gaîté dans le 14e arrondissement, et Au Grand Coloriage, rue de Seine, dans le 6e arrondissement.

Deux adresses, deux ambiances, mais une même idée directrice : donner aux enfants des repères sensibles face à l’art contemporain, sans les enfermer dans un discours scolaire. Ici, on regarde, on questionne, on manipule, on fabrique. On apprend en faisant.

Le Bouillon Kids, l’art à hauteur d’enfant (3–14 ans)

La mission du Bouillon Kids est d’initier les enfants à partir de 3 ans et les adolescents jusqu’à 14 ans, ainsi que leurs accompagnants, à la richesse de la culture et des arts, par une expérience qui se veut à la fois surprenante, pédagogique et interactive.

Le Bouillon Kids est conçu comme une galerie d’art, un espace ludique et un atelier créatif pensé pour que les enfants puissent apprendre et s’amuser avec l’art. Le lieu assume une part de désordre heureux : on y « chatouille » le papier, on dompte des pinceaux récalcitrants, on repart parfois avec quelques traces de peinture sur les doigts, signe que l’on a réellement expérimenté.

La programmation s’articule autour d’expositions d’art contemporain régulièrement renouvelées, accompagnées d’une médiation adaptée aux âges, et d’ateliers animés par des intervenants (danse, chant, création musicale, mode, pratiques créatives, etc.). Le lieu propose aussi des formats qui facilitent la vie des familles, notamment des anniversaires “arty” et, selon les périodes, des activités qui permettent aux adultes de rester à proximité pendant que les enfants participent.

Au printemps 2025, une exposition intitulée L’empreinte des couleurs a notamment mis en avant une approche très sensorielle, où la couleur devient un terrain de jeu, de récit et d’expérimentation. Dans la continuité, le Bouillon Kids a aussi organisé des temps festifs dédiés aux enfants, qui prennent la forme de rendez-vous collectifs où l’on expose, où l’on crée, et où l’on apprend à « habiter » une galerie.

Ce qui marque, ici, c’est l’équilibre entre la découverte d’œuvres et le passage à l’acte. L’enfant ne reste pas un visiteur passif : il observe, il interprète, il produit. Et, presque mécaniquement, il gagne en confiance.

Adresse : Centre commercial Les Ateliers Gaîté, 68 avenue du Maine, 75014 Paris (au 1er étage).

Horaires : mercredi à dimanche, 10h–19h ; fermé lundi et mardi.

Au Grand Coloriage, une galerie pensée pour les familles au cœur de Saint-Germain

Au Grand Coloriage s’est installé rue de Seine, dans un quartier qui concentre déjà de nombreuses galeries. Le pari est simple : conserver l’exigence d’un lieu d’exposition, tout en inventant une façon de transmettre qui parle aux enfants. Expositions, rencontres, ateliers, activités à faire en famille, l’espace construit une programmation qui donne envie de revenir.

Le Grand Coloriage s’inscrit dans le prolongement d’un acteur spécialisé dans l’éveil culturel du jeune public, Art Kids Company, qui organise des ateliers et met également à disposition une revue dédiée, Art Kids Magazine. L’idée n’est pas de « simplifier » l’art, mais de fournir des portes d’entrée, des gestes et des jeux de regard qui rendent l’expérience immédiatement intelligible.

Parmi les formats qui reviennent, on trouve par exemple des ateliers thématiques, dont certaines Pixel Party proposées à l’automne 2025, qui jouaient avec le motif, la couleur et la logique de mosaïque, de façon très accessible. Cette mécanique est efficace : l’enfant s’amuse, mais il découvre au passage des notions de composition, de répétition, d’équilibre et de contraste.

Le samedi 21 février 2026, le Grand Coloriage a notamment proposé un atelier pour les enfants, où les participants ont pu dessiner « à la manière de » l’artiste Arnold d’Alger, en sa présence. Une bonne synthèse de l’esprit du lieu : un artiste contemporain, un format ludique, des techniques explorées sans intimidation, et la sensation, pour l’enfant, d’avoir réellement rencontré un univers.

Adresse : 19 rue de Seine, 75006 Paris.

Horaires : du mardi au samedi, 10h–19h.