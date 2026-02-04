Paris. Le dessin sous toutes ses coutures au Grand Palais jusqu’au 15 mars

La collection du Cabinet d’art graphique du Centre Pompidou, riche de près de 35 000 œuvres sur papier et rendue temporairement moins visible en raison de la fermeture du musée pour travaux, compte parmi les plus importantes au monde pour les XXe et XXIe siècles. Pour la première fois, le Grand Palais en propose une présentation d’ampleur, avec près de 300 œuvres de 120 artistes, qui donnent à voir un médium en perpétuelle métamorphose, du carnet intime à l’image monumentale. Intitulée Dessins sans limite, l’exposition est à découvrir du 16 décembre 2025 au dimanche 15 mars 2026.

Avec ses 35 000 dessins, la collection du Cabinet d’art graphique du Centre Pompidou forme l’un des plus importants ensembles au monde d’œuvres sur papier des XXe et XXIe siècles. Ce fonds exceptionnel, remarquable à la fois par sa richesse et sa diversité, n’avait encore jamais fait l’objet d’une exposition d’une telle ampleur. Dessins sans limite révèle ainsi, pour la première fois à cette échelle, des trésors souvent rarement montrés, pour une raison simple : la fragilité de ces œuvres, qui exige une conservation et des conditions de présentation strictes.

On croit parfois le dessin cantonné à la feuille, au croquis, à l’ébauche. Or, au XXe siècle, il devient un laboratoire de tous les possibles, qui déborde le papier, investit le mur, dialogue avec l’installation, et s’ouvre aux pratiques photographiques, cinématographiques et numériques. Le dessin n’est plus seulement un « avant » : il devient une œuvre en soi, autonome, parfois monumentale, parfois narrative, parfois presque performative.

L’exposition Dessins sans limite, conçue par les commissaires Claudine Grammont (cheffe de service) et Anne Monfort-Tanguy (conservatrice), toutes deux du Cabinet d’art graphique du Centre Pompidou, est organisée autour de quatre séquences qui donnent le rythme du parcours : étudier, raconter, tracer et animer. L’ensemble privilégie une approche sensible, sans parti pris strictement chronologique, et multiplie les face-à-face inattendus.

Marc Chagall, Le Baladin du monde occidental, 1921



Le parcours met à l’honneur des pièces majeures rarement montrées, et rappelle combien le dessin est une zone de liberté. On y croise des œuvres et des ensembles d’artistes aussi différents que Balthus, Marc Chagall, Willem de Kooning, Sonia Delaunay, Jean Dubuffet, George Grosz, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Fernand Léger, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Karel Appel, Jean-Michel Basquiat, Roland Barthes, Robert Breer, Trisha Brown, Marlene Dumas, William Kentridge, Robert Longo, Giuseppe Penone, Robert Rauschenberg, Kiki Smith ou encore Antoni Tàpies.

André Derain, Les Filles, 1905–1906



Pablo Picasso, Femme à la tête rouge, hiver 1906–1907



Traditionnellement, le dessin s’impose comme un moment d’avant, celui où l’artiste cherche, rature, recommence, jusqu’à ce que s’impose l’évidence de l’œuvre. Longtemps, esquisses et études ont été vouées à disparaître derrière le tableau, la sculpture ou la fresque. Au XXe siècle, cette hiérarchie se renverse : le dessin cesse d’être un simple prélude et conquiert une place décisive. Le parcours le montre avec clarté, en faisant se répondre préparations, œuvres autonomes, et expérimentations où le trait devient récit, matière ou mouvement.

Pour prolonger l’expérience, le Grand Palais propose aussi des formats de médiation, dont des visites-rencontres en petit groupe avec des invités, qui permettent de comprendre les gestes, les idées, les sources d’inspiration, et de regarder autrement, au plus près du processus.

Fabrice Hyber a inauguré ce cycle de visites-rencontres le vendredi 30 janvier 2026. Artiste plasticien, il explore depuis plusieurs décennies sculpture, peinture et dessin avec humour, poésie et expérimentations conceptuelles. L’une de ses œuvres, Erotic Cannibal Leaves (2001), figure au parcours.

Fabrice Hyber, Erotic Cannibal Leaves, 2001



Louise Bourgoin poursuit la série le vendredi 6 février 2026 à 20h. Artiste pluridisciplinaire et comédienne, elle pratique le dessin comme un outil de narration et de composition visuelle, entre imaginaire, interprétation personnelle et goût du détail.

Louise Bourgoin et ses papiers peints

Brecht Evens conclut le trio le vendredi 13 février 2026 à 20h. Auteur de bande dessinée et peintre, né en 1986 à Hasselt (Belgique) et vivant aujourd’hui en France, il signe des albums très personnels, dont Les Noceurs, Les Rigoles, Panthère et Les Amateurs, et a reçu plusieurs distinctions au fil de son parcours.

Brecht Evens

Infos pratiques

Exposition Dessins sans limite — du 16 décembre 2025 au dimanche 15 mars 2026

Grand Palais — 17 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris — entrée Square Jean Perrin

Horaires : mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche 10h–19h30 ; vendredi 10h–22h ; fermé le lundi. Fermeture exceptionnelle le 25 décembre ; fermeture à 18h les 24 et 31 décembre.

Tarifs indicatifs : 15 € ; tarif réduit 12 € (selon conditions).