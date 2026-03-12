Paris. Les Joyaux des reines illuminent les salons d’apparat de l’Hôtel de la Marine jusqu’au 6 avril

Jusqu’au lundi 6 avril 2026, l’exposition Joyaux dynastiques. Pouvoir, prestige et passion, 1700-1950 invite le public à l’Hôtel de la Marine, place de la Concorde. Le parcours est fascinant ; il révèle le bijou à travers des pierres légendaires et des parures somptueuses et retrace trois siècles de fastes en Europe…

L’exposition Joyaux dynastiques. Pouvoir, prestige et passion explore le bijou comme expression de pouvoir, de statut et de sentiment. Elle réunit des joyaux historiques, d’une importance majeure ! Ils proviennent à la fois des collections du prestigieux musée londonien le Victoria and Albert Museum, appelé couramment V&A, et de la Collection Al Thani, dont beaucoup d’entre eux sont exposés en France pour la première fois. De véritables trésors sont présentés et en mettent plus les yeux aux visiteurs : des diamants, des rubis, des émeraudes, des perles, soit plus de 130 bijoux somptueux qui sont exposés dans les salons d’apparat de l’Hôtel de la Marine. Cette exposition attire autant les amateurs de joaillerie que les passionnés d’Histoire…

Organisée par le commissaire Emma Edwards du Victoria and Albert Museum, l’exposition, aussi insolite que passionnante, bénéficie de prêts exceptionnels d’institutions telles que la Royal Collection grâce à la générosité de Sa Majesté Charles III ; les Historic Royal Palaces grâce à la générosité du duc Alexander Duff ; le musée national du château de Compiègne ; le château de Fontainebleau ; le Muséum national d’histoire naturelle ; le musée de Minéralogie Mines Paris, ainsi que les collections patrimoniales des joailleries Cartier, Chaumet, Mellerio…Tous ces bijoux et ces créations de joaillerie sont exceptionnelles pour avoir appartenu aux familles royales et impériales d’Europe.

Le bijou est une expression intemporelle de pouvoir et de prestige ; il se révèle dans l’exposition comme un objet intime, porteur de sentiments, messager de faveurs royales et de passion. L’exposition rassemble des joyaux associés au règne de figures emblématiques de l’histoire européenne telles que les impératrices : Catherine II de Russie (1729-1796) ; Joséphine de Beauharnais, impératrice de France (1763-1814) ; Marie-Louise d’Autriche (1791-1847) ; la reine Victoria du Royaume-Uni (1819-1901) ; l’impératrice d’Espagne Eugénie de Montijo (1826-1920), l’incarnation de l’élégance du Second Empire, etc.

Collier et boucles d’oreilles assorties de Stéphanie de Beauharnais, fille de Joséphine l’impératrice de France



Chaque pierre précieuse, chaque collier, chaque diadème ou chaque broche révèle le statut, la lignée et l’autorité de son illustre détentrice appartenant à la cour royale ! Ce sont, en effet, surtout les femmes qui sont parées des plus beaux bijoux : les impératrices, les reines, les nobles et riches héritières ; à contrario, les hommes portaient des épées de cérémonies, visibles également sur le parcours de l’exposition. D’autres pièces précieuses sont des symboles de mariage et de fiançailles, parfois un signe de respect envers des invités de marque, ou tout simplement des démonstrations de richesse…

Tous ces bijoux exceptionnels et ces parures magnifiques étaient destinées à impressionner, à montrer la puissance et la richesse de ceux qui les portaient. Ils montraient l’importance du paraître dans ces milieux royaux, mais aussi le travail des métaux précieux et le talent des artisans et des créateurs.

épée d’apparat

Infos pratiques :

Exposition Joyaux dynastiques. Pouvoir, prestige et passion, 1700-1950, jusqu’au lundi 6 avril 2026

Hôtel de la Marine – 2, place de la Concorde – 8e arrondissement de Paris.

Ouverture : tous les jours de 10h30 à 19h – nocturne le vendredi : de 10h30 à 21h30