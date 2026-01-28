Paris. La photographe néerlandaise Dana Lixenberg expose à la MEP à partir du 11 février

La Maison Européenne de la Photographie (MEP), dans le 4e arrondissement, propose une rétrospective consacrée à la photographe Dana Lixenberg du mercredi 11 février au dimanche 24 mai 2026.

L’exposition explore plus de trente ans du travail exigeant et profondément humain de l’artiste néerlandaise. Intitulée American Images, la première rétrospective consacrée à Dana Lixenberg est présentée à l’image d’un portrait pluriel de l’Amérique contemporaine. Des célébrités et des personnages moins connus sont abordés avec la même considération et représentés avec la même dignité.

Au centre de son œuvre, l’humain demeure le sujet essentiel ! Dana Lixenberg est capable de photographier des sujets au cours de leurs plus profonds moments d’existence. Elle sait immortaliser les détails les plus intimes de l’existence humaine ; elle construit un récit vivant sur différentes communautés, à la fois sur des figures publiques et sur des personnes reléguées aux marges. Elle honore la pleine humanité de chacun, quelle que soit leur condition de vie ! Ignorant les clichés tout faits, les célébrités y apparaissent avec une présence mesurée, tandis que les personnes de l’ombre disposent d’un espace où s’affirme leur singularité. Grâce à une attention constante aux détails et aux nuances, la photographe se tient à distance des stéréotypes ; elle vise et atteint une justesse visuelle, qui confère à son travail une dimension d’acte de soin. Son approche est posée et son respect est profond ; ils permettent tous deux d’établir un véritable lien, inscrit sur la durée…

Biographie :

Dana Lixenberg est née en 1964 à Amsterdam aux Pays-Bas. Elle fait ses études de photographie au London College of Printing et à la Gerrit Rietveld Academie d’Amsterdam.

Elle a 25 ans en 1989 quand elle quitte les Pays-Bas pour s’installer à New York (Etats-Unis). Elle observe le continent américain avec une distance lucide, nourrie par son éducation progressiste. Ses photographies sont souvent prises en noir et blanc avec un appareil-photo grand-angle. Elle y développe une approche photographique fondée sur la lenteur, l’écoute et l’attention portée à la relation. Sa technique de la « lenteur » consiste à travailler à la manière des photographes d’antan, avec un appareil d’avant constitué d’un soufflet et d’un trépied, et qui nécessite d’être rechargé après chaque prise. Il permet cependant une définition et une profondeur exceptionnelles.

Dana Lixenberg

Dana Lixenberg interroge avec délicatesse les mythes du rêve américain. Ses portraits constituent un contre-récit aux représentations dominantes de l’Amérique. La sérieImperial Courts 1993-2015 est son œuvre la plus importante à ce jour ; elle lui a permise de recevoir le prix de la Deutsche Börse Photography Foundation en 2017.

Dana Lixenberg a participé à de nombreuses expositions à travers le monde : à Amsterdam ; au Rijksmuseum de New-York ; à la Photographer’S Gallery de Londres, etc.

Infos pratiques :

Exposition American Images de Dana Lixenberg, du mercredi 11 février au dimanche 24 mai 2026

Maison Européenne de la Photographie – 7, rue Fourcy, 4e arrondissement, Paris

Contact : 01 44 78 75 00

Horaires d’ouverture : Mercredi et vendredi : de 11h à 20h ; Jeudi nocturne : de 11h à 22h ; samedi et dimanche : de 10h à 20h ; fermeture : lundi et mardi

A noter : Visite guidée en famille le mercredi 22 avril 2026 de 15h à 16h30. Adapté au jeune public à partir de six ans, ce format privilégie l’échange participatif entre les enfants et les adultes, et vise à multiplier l’approche des œuvres en trois temps : j’observe ; je ressens ; je découvre.