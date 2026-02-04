Paris. La galerie A&R Fleury expose l’abstraction géométrique de la peintre Geneviève Claisse

Comme plusieurs galeries parisiennes, la galerie A&R Fleury dans le 8e arrondissement de Paris, propose des expositions gratuites en ce début d’année 2026. Elle accueille, jusqu’au samedi 28 février, les œuvres de Geneviève Claisse (1935-2018), figure emblématique de l’abstraction géométrique.

L’œuvre rigoureuse et colorée de Geneviève Claisse se distingue par la clarté de ses formes et par cette harmonie chromatique exceptionnelle, entre pureté visuelle et perfection formelle. La galerie promet de plonger le visiteur dans un univers immersif, où la géométrie audacieuse, les couleurs vibrantes et le mouvement s’entrelaceront pour éveiller ses sens. Les œuvres de Geneviève Claisse offrent au regard une stabilité, un équilibre précis et toujours recherché, avec une couleur pleine et franche.

Biographie :

Geneviève Claisse vient au monde le 17 juillet 1935 à Quiévy, petite commune du Nord. Sa passion pour la peinture lui vient de sa lecture consacrée aux revues d’art, et plus particulièrement de la revue Art d’aujourd’hui, tribune de l’abstraction géométrique, qui fait alors l’éloge des courants picturaux d’avant-garde.

En 1953, Geneviève Claisse a 18 ans quand elle rencontre son grand-oncle : le peintre Auguste Herbin (1882-1960) ; elle est passionnée par son travail et ses écrits théoriques et souhaite persévérer dans la même voie que lui…

Genevièvre Claisse et Auguste Herbin dans l’atelier de la rue Falguière à Paris

Geneviève Claisse expose une première fois en 1958 à Paris, puis à Cambrai (59). L’année suivante, elle s’installe à Paris et devient l’assistante de son grand-oncle dans son atelier de la rue Falguière dans le 15e arrondissement, car il souffre maintenant d’hémiplégie ; en parallèle, elle poursuit ses recherches artistiques.

En 1960, Claisse participe au Salon de Mai. L’année suivante, elle fait partie des artistes représentés par la galerie Denise René, qui expose dès lors régulièrement ses œuvres dans ses espaces à Paris et à New York aux Etats Unis, ainsi que dans d’autres salons d’art à l’international : à Copenhague au Danemark ; à Londres en Angleterre ; à Tel-Aviv en Israël…

Les années soixante sont riches pour l’artiste, plus encore l’année 1966, quand Geneviève Claisse réalise plusieurs compositions sérielles autour du cercle et du triangle. En 1967, lors de l’exposition universelle de Montréal au Canada, elle réalise la décoration du bassin du pavillon français. Elle travaille sur ces séries de cercles et de triangles pendant une décennie, à l’issue de laquelle, elle crée les toiles parmi les plus importantes de sa carrière, exposées à travers le monde.

En 1971, Geneviève Claisse ouvre un second atelier à Ecluzelles en Eure-et-Loir. Cette période est marquée par un retour aux formes rectilignes, notamment dans la série ADN où l’artiste poursuit son travail sur la colorimétrie, entamé auparavant sur les cercles. Jusqu’au début des années 80, ses recherches laissent clairement apparaître la question de la ligne. Elle y consacre plusieurs années de manière méthodique ; elle travaille sur les lignes avec des mises en parallèle et différentes épaisseurs. Les tracés se côtoient, s’écartent, se rapprochent..

Dans les années 1980 et 1990, Geneviève Claisse expose en Belgique, à Bruxelles ; en Italie, à Milan et à Rome ; en Suisse, à Zurich ; et toujours à Paris… Pendant ces deux décennies, les lignes s’épaississent et font apparaître de petites barres à la surface colorée, disposées sur le support sans jamais rejoindre ses extrémités. Elles font place, à la fin des années 1990 à une série associant les notions de transparence et de plénitude ; ces œuvres insufflent du mouvement, de la profondeur et du dynamisme à l’espace blanc de la toile.

Durant les années 2000, l’artiste dévoile sa capacité à faire évoluer ses recherches antérieures, à travers une démarche rigoureuse et une application d’une extrême minutie. Ses toiles sont composées de formes rectilignes, de carrés symétriques et dissemblables, qui évoluent dans un ensemble de lignes horizontales et verticales.

Geneviève Claisse

Suite à un accident brutal survenu le 29 avril 2018, Geneviève Claisse s’éteint à l’hôpital de Dreux (28) le lendemain, à presque 83 ans, alors qu’elle préparait une exposition à Londres. Elle repose au cimetière du Père Lachaise à Paris.

Infos pratiques :

Exposition consacrée à la peintre Genevièvre Claisse, jusqu’au samedi 28 février 2026 (Gratuit)

Galerie A&R Fleury – 36, avenue de Matignon – 8e arrondissement de Paris.

Horaires d’ouverture :

Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 11h à 18h – fermeture dimanche et lundi.