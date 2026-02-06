Paris. Le musée Guimet fête le Nouvel an Lunaire samedi 21 février

Le musée Guimet, dans le 16e arrondissement, célèbrera le Nouvel An lunaire et le passage à l’année du Cheval de feu, samedi 21 février 2026. Il annonce un programme festif et des animations gratuites pour tous.

Le Nouvel An lunaire est une célébration traditionnelle qui rassemble les communautés asiatiques du monde entier ; elle se décline en un après-midi festif et culturel, accessible à tous les publics. Le musée Guimet devient alors le théâtre d’une plongée au cœur des traditions chinoises. Il devient un véritable lieu de fête où tout le monde peut profiter des richesses de la culture chinoise. L’événement phare restera la Danse du lion, un spectacle coloré et rythmé réputé pour chasser les mauvais esprits et attirer le bonheur et la prospérité.

Pour cette édition 2026, la troupe Paris Lion Sport assurera la performance dans la cour khmère ; elle a l’habitude de voyager à Hong Kong et en Malaisie pour perfectionner son art et perpétuer cette tradition séculaire avec beaucoup d’authenticité…

La troupe Paris Lion Sport

Le programme du samedi 21 février

14h : Atelier : Première tenue du pinceau chinois autour du cheval de feu, avec l’artiste Fong Jok Wah, qui pratique la calligraphie et la peinture chinoises depuis l’enfance dans la province de Canton, en Chine. Il arrive en France et obtient le premier prix de l’exposition internationale de peinture à l’eau. Il s’attache dès lors à créer, exposer et enseigner. Fong Jok Wah proposera une initiation à l’écriture chinoise, destinée à tous ceux qui ne savent pas comment préparer leur encre et tenir leur pinceau. Chaque participant pourra s’exercer aux traits essentiels de la calligraphie et à ceux de la peinture chinoise. – durée : 2h30 – tarif : 35 euros – réservation obligatoire sur : guimet.fr

Trois séances : à 14h15 – 15h15 – 16h15 : Visite guidée : En chevauchant le cheval de feu, avec les médiatrices du musée : Justine Perrichon et Eloïse Veronesi ; les chevaux ont été une grande passion de l’Empire du Milieu. Le musée invite ses visiteurs à un parcours conté à travers les collections du musée pour y découvrir les œuvres qui évoquent le cheval – durée : 40 minutes – gratuit sur présentation d’un billet d’entrée – pour tout public, à partir de 7 ans.

Deux séances : à 15h et 16h : Danse du lion par Paris Lion Sport dans la cour khmère. Le spectacle est festif et familial. La danse du lion est attribuée au pouvoir de faire fuir les mauvais esprits et d’apporter le bonheur et la prospérité ! – durée : 20 minutes – gratuit sur présentation d’un billet d’entrée.

15h30 : Récital littéraire : Sous le ciel étoilé de la poésie, avec la poétesse Zhang Ruling. Il rendra hommage aux poètes chinois et français réunis dans son anthologie bilingue. Au cours de ce récital littéraire seront lues et chantées les œuvres de poètes classiques, tels que Li Bai, Victor Hugo, Su Shi, Paul Verlaine, Paul Claudel, Dai Wangshu, ainsi que des poètes contemporains. L’ensemble sera accompagné de musiciens et de danseurs – à l’auditorium Jean-François Jarrige – gratuit, mais sur réservation conseillée sur guimet.fr

17h : Séance de vente et dédicace de l’anthologie : Sous le ciel étoilé de la poésie, dirigée par Gao Feng et Ruling Zhang : cette dernière est une poétesse contemporaine franco-chinoise, diplômée de l’École normale supérieure de Nankin, en Chine. Elle effectue ensuite des études doctorales en littérature comparée à l’Université de Stanford, en Californie, puis à l’Université de Paris. Ses poèmes sont publiés dans des revues littéraires telles que : Littérature de Shanghai ; Poètes de Shanghai ; Galaxy. Elle publie ses recueils en version bilingue : China Red, Bleu de France

D’autres visites guidées permettront aussi de découvrir les œuvres du musée évoquant le cheval, animal qui a longtemps fasciné l’Empire du Milieu, une belle occasion d’explorer les collections sous un angle inédit et thématique, à travers un parcours conté de 40 minutes.

Ruling Zhang

Infos pratiques :

Nouvel An lunaire – l’Année du Cheval de feu : samedi 21 février 2026

Musée Guimet, musée national des Arts asiatiques – 6, place d’Iéna, dans le 16ᵉ arrondissement de Paris

Contact : 01 56 52 54 33