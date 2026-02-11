Paris. Un voyage passion au Japon à l’Espace Chapiteaux de La Villette

L’Espace Chapiteaux de La Villette, dans le 19e arrondissement, accueillera une exposition immersive intitulée Passion Japon. Une invitation à traverser l’archipel sans quitter Paris, du jeudi 19 mars au dimanche 23 août 2026, entre héritages spirituels, grands repères culturels et pop culture contemporaine.

Passion Japon promet un Japon en grand format : celui des contrastes assumés, où l’ombre d’un torii répond aux néons d’un carrefour tokyoïte, où le cérémonial du thé côtoie le manga, et où la contemplation d’un jardin sec se prolonge dans l’énergie d’une rue commerçante. Plus qu’une exposition “à regarder”, le parcours se veut une déambulation à vivre, pensée pour le public familial comme pour les curieux de culture japonaise.

La visite s’organise comme un voyage en étapes. Les participants entrent d’abord dans une atmosphère de Kyoto (quartier traditionnel, codes architecturaux, matériaux, rituels), avant de basculer vers Tokyo et ses rues vibrantes. Au milieu, une respiration : un jardin zen conçu pour la pause, le silence, le regard qui se pose — comme si l’exposition ménageait volontairement un battement entre deux intensités.

À chaque séquence, des “repères” se dévoilent et stimulent les sens : architecture, figures de samouraïs, cérémonie du thé, gastronomie, mode, mangas et cosplay. Décors grandeur nature, objets et motifs inspirés de l’artisanat, ambiances sonores et visuelles : l’ensemble vise un dépaysement immédiat, sans se limiter à une imagerie carte postale.

Le point culminant annonce une immersion dédiée à l’ukiyo-e — littéralement les “images du monde flottant”, cet art de l’estampe qui saisit la vie, les paysages, les saisons, les théâtres, les plaisirs et les vertiges d’une époque. Ici, l’ukiyo-e est revisité par les technologies actuelles : projections monumentales, animations numériques, effets d’enveloppement, pour faire passer le visiteur de la contemplation d’une image à l’impression d’entrer dans sa matière.

Œuvre de Katsushika Hokusai.

Parmi les artistes convoqués, Katsushika Hokusai (1760–1849) — dont la date de naissance est souvent donnée au 31 octobre 1760 — demeure l’une des figures majeures de l’ukiyo-e. Dessinateur prolifique, inventeur de formes, explorateur obsessionnel du mouvement, il publie notamment les Hokusai Manga (à partir de 1814), et réalise sa série la plus célèbre, Trente-six vues du mont Fuji (produite au début des années 1830, enrichie ensuite de dix planches). Dans cet ensemble, l’estampe Under the Wave off Kanagawa — plus connue sous le titre La Grande Vague — s’est imposée comme une image mondiale : un choc visuel où la puissance de la mer encadre, minuscule et immobile, le cône du Fuji.

Autre grand nom associé au parcours : Utagawa Hiroshige (1797–1858), maître des paysages et des atmosphères, dont l’art excelle à faire sentir une pluie, un vent, un passage, une heure du jour. La promesse : rendre sensible — au-delà des clichés — ce que le Japon a d’inépuisable dans sa capacité à articuler le geste, la forme et le monde.

La visite devrait se conclure par une zone de boutique et un espace Food & Beverage à tonalité japonaise, prolongeant l’immersion par le goût et l’objet. De quoi sortir avec un souvenir… ou l’envie très concrète de rouvrir un livre, de revoir un film, de découvrir un artisan, et de poursuivre le voyage autrement.

L’Espace Chapiteaux de La Villette est situé au nord du parc, dans le 19e arrondissement. D’une superficie d’environ 3 800 m², il est pensé pour accueillir de grandes formes et des projets événementiels. Des travaux menés en 2021 ont modernisé l’espace au profit des artistes et des publics. Depuis 2013, le Chapithôtel complète le dispositif en hébergeant des compagnies en résidence ou en tournée.

Infos pratiques

Exposition : Passion Japon (exposition immersive)

Lieu : Espace Chapiteaux – Parc de La Villette (Paris 19e)

Dates : du 19 mars au 23 août 2026

Adresse : Quai de la Charente, 75019 Paris

Accès : métro Ligne 7 (Porte de la Villette / Corentin Cariou), tram T3b (Porte de la Villette – Cité des Sciences), bus (notamment 139, 150, 152).

Tarifs indicatifs : billetterie annoncée entre 16,90 € et 37,90 € selon formules et créneaux.

Contact (lieu) : 01 40 03 75 75

