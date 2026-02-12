Découvrez la future piscine Villejean de Rennes, la carte d’accès et le pass mensuel illimité

Dans quelques semaines, la nouvelle piscine de Villejean proposera à la fois une offre ludique diversifiée, à destination des familles et des enfants, et une offre d’apprentissage de la nage supérieure à celle de la piscine actuelle, afin de répondre aux attentes de tous les usagers. Et découvrez aussi le changement 2026 dans les piscines municipales de Rennes : carte d’accès, site web et pass mensuel illimité

Pour faire suite au vote en conseil municipal le 19 mai 2025, plusieurs changements sont mis en œuvre dans les piscines municipales de Rennes. À partir du 25 février 2026, un nouveau système de billetterie sera mis en place dans les piscines municipales de Rennes, l’ancien dispositif étant devenu obsolète. Les nouveaux portiques seront mis en service à cette date dans les piscines ouvertes pendant les vacances, à savoir les piscines de Bréquigny et des Gayeulles. Ils seront également opérationnels à partir du 2 mars à la piscine Saint-Georges.

La nouvelle piscine de Villejean sera, quant à elle, équipée du nouveau dispositif dès son ouverture, le 2 mars. À partir de ces dates, il ne sera plus possible d’utiliser les cartes « piscine » ni les anciennes cartes KorriGo, seules les cartes KorriGo nouvelle génération permettront d’accéder aux piscines de la Ville de Rennes et pourront être rechargées. Autre changement : la mise à disposition prochaine d’un site internet offrant la possibilité de recharger sa carte en ligne ainsi qu’un nouveau tarif « pass mensuel illimité ».

Un changement de carte d’accès aux piscines et un site pour les recharger en ligne

Les usagers des piscines ont été sensibilisés depuis le mois de juin 2025 à la modification de la carte d’accès à ces équipements et ont été incités à procéder à son remplacement avant que les anciennes cartes deviennent obsolètes.

Seule la carte KorriGo nouvelle génération, gratuite lors de la première création et ne nécessitant aucun abonnement STAR, permettra d’accéder aux piscines de la Ville de Rennes. Elle se distingue de l’ancienne carte KorriGo par les pictogrammes figurant sur sa partie supérieure. La carte peut s’obtenir à partir de l’âge de 5 ans, sachant que l’accès aux piscines est gratuit avant cet âge. Les usagers qui ont encore des heures créditées sur leur ancienne carte peuvent demander aux agents d’accueil de les transférer sur la nouvelle carte. En cas d’inutilisation du compte piscine pendant 3 ans, celui-ci est supprimé.

Cette nouvelle carte sera utilisée pour recharger :

les forfaits d’heures de piscine,

le pass mensuel illimité,

les entrées individuelles (de manière facultative pour ce type d’entrée qui peut aussi se présenter sous la forme d’un ticket avec un QR code.)

La carte pourra être rechargée en ligne sur le site ou directement en caisse. Afin de recharger son compte en ligne, il sera nécessaire une fois le compte créé sur le site de l’associer à sa carte soit en passant en caisse ou en faisant la manipulation en ligne, pour les usagers qui auront indiqué leur adresse mail.

Lien vers la page piscines sur le site de Rennes Métropole qui permettra dès le 2 mars d’accéder à la page dédiée aux achats en ligne : https://rm.bzh/piscines

Un pass mensuel illimité

Les tarifs des piscines de la Ville de Rennes reste inchangés à l’exception de la mise en oeuvre à partir du 25 février 2026 d’un pass mensuel nominatif donnant accès en illimité aux quatre piscines municipales.

Pass mensuel illimité (valable pendant 31 jours à partir du jour de la vente)

Adultes rennais (40,00 €)

Enfants rennais (20,00 €)

Adultes non-rennais (48,00 €)

Enfants non-rennais (24,00 €)

Forfaits conseillés pour les nageurs réguliers

Forfait adultes : 10 heures, 25,55 €

Forfait enfants : 10 heures, 10,15 €

Forfait adultes carte Sortir ! : 10 heures, 4€

Forfait enfants carte Sortir ! : 10 heures, 2,75€

Pour les nageurs qui restent moins de 2 heures, la tarification est faite au quart d’heure. À partir de 2 heures ou plus, le compte est débité au maximum 2 heures.

À noter : le premier quart d’heure est accordé gratuitement lors de chaque entrée en piscine, il correspond à un temps de vestiaire. Ce temps peut être porté à une demi-heure pour les personnes en situation de handicap qui en feront la demande sur présentation d’un justificatif.

Entrées individuelles

5,70 € l’entrée pour les adultes

2,45 € l’entrée pour les moins de 18 ans.

Entrée gratuite pour les moins de 5 ans.

Tarifs carte Sortir : 0,80 € l’entrée par adulte et 0,55 € l’entrée par enfant.

*

Le nouvel équipement, d’une surface proche de 4 000 m², s’inscrit dans la continuité du parc du Berry, avenue Sir Winston Churchill, et le prolongera notamment via ses toitures plantées et ses aménagements extérieurs. Accueillant le public sur un niveau de rez-de-chaussée, légèrement surélevé côté rue, et ne dépassant pas 11 m de hauteur (tour des toboggans), l’équipement propose des vues plus ouvertes côté solarium.

Les deux bassins de la future piscine sont désormais en eau pour les phases de tests, tandis que les vestiaires sont prêts.

Le projet entre dans ses dernières semaines de chantier, avant la livraison de cet équipement attendu par les habitants.

L’ouverture au public s’ensuivra, après l’emménagement des agents de la direction des sports et les derniers essais.

Il est organisé de la façon suivante :

Le pôle bassins et plages compte un bassin sportif (25x15m avec 6 lignes d’eau), un bassin polyvalent (300 m² avec jeux d’eau et lignes d’eau d’apprentissage), une pataugeoire (50 m²), un splashpad (100 m²) et 2 toboggans tubés intérieurs.

Les aménagements extérieurs (4275 m²) comprennent notamment un solarium végétal, un splashpad (300 m²) et un pentagliss de 4 couloirs.

Les annexes publics et accompagnateurs comprennent le hall d’accueil, l’espace d’attente avec vue sur les bassins et une salle de réunion.

Les annexes baigneurs/nageurs disposent de zones de déchaussage, de change, les douches et les sanitaires publics.

Les annexes administratives et de service se composent de 3 bureaux administratifs, les vestiaires et sanitaires personnel, un office, une infirmerie et le local pour les maîtres-nageurs sauveteurs.

Les locaux de stockage du matériel pédagogique (4 espaces distincts d’une superficie totale

de 96.35 m2) sont répartis en périphérie de chaque bassin.

de 96.35 m2) sont répartis en périphérie de chaque bassin. Les fonctions logistiques et techniques intègrent les locaux d’entretien, les locaux techniques, le bureau de supervision GTC (Gestion technique centralisée) et les vestiaires/sanitaires de l’équipe technique.

Les locaux techniques sont intégrés en sous-sol au bâti et invisibles depuis l’espace public et les bâtiments voisins.



Caractéristiques environnementales

La conception du bâtiment respecte un programme environnemental ambitieux, visant l’exemplarité énergétique et la diminution de son empreinte carbone, tant dans sa construction qu’en phase exploitation-maintenance. Une très haute performance environnementale est recherchée, notamment dans les domaines de l’énergie, des matériaux biosourcés, du respect de la biodiversité et de la gestion de l’eau. Les éléments du programme environnemental sont les suivants :

Énergie : l’objectif de réduction de la consommation d’énergie est d’environ 20 % par m² de plan d’eau par rapport à la piscine actuelle de Villejean, tout en intégrant les équipements ludiques (pompes des animations à eau et toboggans), un confort et une qualité d’eau et d’air renforcés (équipements de traitement, d’extraction…). La piscine sera raccordée au réseau de chaleur. Les besoins en électricité seront couverts en partie par des énergies renouvelables. Le bâtiment intégrera une toiture mixte végétalisée et des panneaux photovoltaïques, en se fixant un objectif de 36% d’autoconsommation (1120 m²). Des récupérations de chaleur sur plusieurs équipements techniques permettront d’optimiser les consommations énergétiques.

Matériaux biosourcés : l’objectif d’utilisation de matériaux biosourcés est de 24 Kg/m² de surface de plancher : usage de bois pour les charpentes de la halle bassins, la pergola ainsi que la vêture de façade, les habillages bois dans les halles.

Gestion de l’eau : de nombreux dispositifs de préservation de la ressource en eau : stockage et réutilisation de l’eau pluviale pour plusieurs usages (lavage filtres, arrosage, remplissage des laveuses de la voirie, alimentation eau froide sanitaire), maîtrise des surfaces imperméabilisées (travail sur les matériaux, ouvrage de rétention), qualité de traitement des eaux de bassins (média filtrant perlite, déchloraminateurs).

Biodiversité : sur le volet végétal : toiture végétalisée, préservation d’arbres existants aux abords du terrain, plantations complémentaires (dont 22 arbres), surfaces enherbées du solarium végétal. La palette végétale a été choisie pour favoriser la biodiversité et résister aux périodes de sécheresse. Le parking existant sera recomposé en développant les surfaces perméables.

Réemploi : réutilisation de bordures déposées pour le réaménagement du parking.

Retour sur la genèse du projet

Construite en 1975, l’actuelle piscine de Villejean est vétuste aux plans technique et énergétique, peu fréquentée sur la période estivale et inadaptée aux nouveaux usages. Il a été décidé la construction d’une nouvelle piscine sur un autre site, en remplacement de la piscine actuelle. L’établissement aurait en effet nécessité des travaux de rénovation de très grande ampleur pour un coût important. De plus, son emplacement ne permettait pas d’extension, ni de faire évoluer et d’adapter la piscine.

À l’issue d’une étude comparative de plusieurs sites, un terrain de sport du quartier de Villejean peu utilisé, d’environ 7 500 m² (en comptant les abords), situé au sud du parc du Berry à l’angle de l’avenue Sir Winston Churchill et de la rue Joseph Martray, a été identifié pour l’implantation de ce futur équipement.

Outre sa disponibilité, ses qualités sont la proximité des équipements publics (écoles, université, maison de quartier, parc sportif et paysager du Berry…) et sa parfaite desserte par les transports en commun (métro Kennedy à 500 m), associée à de nombreuses places de stationnement situées à proximité.

Concertation citoyenne

Le travail de programmation de ce futur équipement a été précédé, du 13 au 31 janvier 2021, d’une concertation citoyenne, ayant réuni une soixantaine de personnes lors de la visio-conférence de lancement. 260 propositions ont été recueillies dans des boîtes à idées mises à disposition du public pour cette occasion sur 10 sites géographiques et via la plateforme Fabrique citoyenne. En complément de cette première phase, qui a notamment conduit à l’expression des souhaits des enfants et des familles (toboggans, jeux d’eau, et bassin ludique largement sollicités), deux ateliers réunissant un groupe représentatif de 30 personnes (familles, riverains, scolaires, collège usagers des piscines du Conseil du sport Rennais, comité de quartier et conseil citoyen, agents de la Ville de Rennes), ont permis de faire remonter certaines attentes et orientations fortes (un bassin sportif calibré pour l’apprentissage, et une offre ludique forte, notamment en termes d’équipements de jeux aquatiques). La démarche de concertation se poursuit tout au long de l’avancement du projet.

Calendrier

De mars 2022 à juillet 2023 : études maîtrise d’œuvre

De juillet 2023 à début 2024 : consultation travaux

Février 2024 : début de la période de préparation de chantier

De mars à avril 2024 : premiers terrassements, installation

de la base vie et des 2 grues

Avril 2024 : démarrage des travaux

Premier semestre 2026 : ouverture prévisionnelle au public

Coût des travaux

Le coût des travaux est estimé à 23 900 000 €TTC, valeur août 2023, financé par la Ville de Rennes à hauteur de 18 432 441 € avec l’aide de :

l’Etat à hauteur de 1 558 470 €

la Région à hauteur de 1 500 000 €

le Département à hauteur de 2 000 000 €

l’Agence Nationale du Sport à hauteur de 334 089 €

l’Eau du bassin rennais à hauteur de 75 000 €