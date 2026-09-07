Que faire à Paris ce week-end du 11 au 13 septembre 2026 ? Retrouvez la sélection hebdomadaire d’Unidivers : concerts, expositions, spectacles, cinéma, patrimoine, littérature, sorties en famille et propositions singulières à Paris.

LES SORTIES DU WEEK-END À PARIS

Paris

Jusqu’au dimanche 13 septembre : Rentrée 13 : le Village des sports et le Forum des associations Centre commercial Italie Deux Paris

Rentrée 13 : le Village des sports et le Forum des associations Centre commercial Italie Deux Paris Le grand rendez-vous de la rentrée dans le 13ᵉ !

Infos pratiques : Place d'Italie, 75013, Paris · Fiche agenda

Tout le week-end : Deviens ambassadeur·rice Info Jeunes !, QJ – CIDJ, Paris — QJ – CIDJ — sur inscription, gratuit

11 et 14 septembre QJ – CIDJ Paris, 4 place du Louvre 75001 paris A la recherche des Ambassadeurs de l'Information Jeunesse Île-de-France, pour que les jeunes soient acteurs de l'IJ !

Infos pratiques : 4 place du Louvre 75001 paris, 75001, Paris · Tarif : sur inscription, gratuit · Fiche agenda

Vendredi 11 septembre, 19h30 : LECTURE – « Soline Danse », Armelle Gouget Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris —

Entrée Libre

LECTURE – « Soline Danse », Armelle Gouget Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris Soline Danse retrace le parcours de Soline, de l’enfance à l’âge adulte. Élevée dans une famille d’artistes, guidée par la sensibilité et la fantaisie, elle semble grandir portée par le soutien et l’amour de ses proches.

Infos pratiques : Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne, 75016, Paris · Tarif : <p>Entrée Libre</p> · Fiche agenda

Vendredi 11 septembre, 20h30 : Launch event for Décor #6 – Terminal Lafayette Anticipations Paris

Launch event for Décor #6 – Terminal Lafayette Anticipations Paris À l'occasion de l'exposition Vie des Formes, présentée par Afalula et Lafayette Anticipations, l'École des Arts Décoratifs – PSL lance le sixième numéro de sa revue Décor.

Infos pratiques : 9, rue du Plâtre, 75004, Paris · Fiche agenda

Vendredi 11 septembre, 20h30 : Soirée de lancement de Décor #6 – Terminal Lafayette Anticipations Paris

Soirée de lancement de Décor #6 – Terminal Lafayette Anticipations Paris À l'occasion de l'exposition Vie des Formes, présentée par Afalula et Lafayette Anticipations, l'École des Arts Décoratifs – PSL lance le sixième numéro de sa revue Décor.

Infos pratiques : 9, rue de Plâtre, 75004, Paris · Fiche agenda

Du vendredi 11 septembre au samedi 12 septembre : Concrete Vehicles • Lobsterbomb • Longue Ride SUPERSONIC Paris

Concrete Vehicles • Lobsterbomb • Longue Ride SUPERSONIC Paris Cette soirée plaira aux fans de… Deadletter, Fat Dog & Gurriers.

Infos pratiques : 9 Rue Biscornet, 75012, Paris · Fiche agenda

Vendredi 11 septembre, 22h : Paris Design week : Produire en quantité sans faire de dégâts ? Centre culturel suisse Paris Paris

Paris Design week : Produire en quantité sans faire de dégâts ? Centre culturel suisse Paris Paris Peut-on produire en quantité sans faire de dégâts pour notre environnement et celles et ceux qui l’habitent ? Une rencontre dans le cadre de la Paris Design Week.

Infos pratiques : 32 rue des Francs-Bourgeois, 75003, Paris · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 13h : Atelier d’écriture : à la rencontre d’Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Atelier d'écriture : à la rencontre d'Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris Pour commémorer les 50 ans de la reine du crime, les bibliothécaires vous proposent un atelier d'écriture inspiré de son œuvre. Sur inscription à partir du 29 août, pour adultes et adolescents dès 16 ans

Infos pratiques : 36, rue Emeriau, 75015, Paris · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 13h : Fête des associations du 8e – Stand Beaujon Parc Monceau PARIS

Fête des associations du 8e – Stand Beaujon Parc Monceau PARIS Retrouvez votre Centre Paris Anim’ au Parc Monceau de 10h à 18h !

Infos pratiques : 35, boulevard de Courcelles, 75008, Paris · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 13h : INFORMATION A LA MÉDIATION au forum des associations paris VII Promenade de l’avenue de Breteuil Paris — Promenade de l’avenue de Breteuil

INFORMATION A LA MÉDIATION au forum des associations paris VII Promenade de l'avenue de Breteuil Paris UN CONFLIT ? PARLONS-EN AUTREMENT ! Et si, au lieu de laisser un conflit s’installer… vous choisissiez le dialogue ? À l’occasion du Forum des Associations, STELLA Médiation vient à votre rencontre ! Une question ? Un désaccord ? Un conflit qui vous préoccupe ? Simplement envie de découvrir la médiation ?

Infos pratiques : Avenue de Breteuil, 75007, Paris · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 15h : INFORMATION A LA MÉDIATION au forum des associations paris VIII Parc Monceau PARIS

INFORMATION A LA MÉDIATION au forum des associations paris VIII Parc Monceau PARIS UN CONFLIT ? PARLONS-EN AUTREMENT ! Et si, au lieu de laisser un conflit s’installer… vous choisissiez le dialogue ? À l’occasion du Forum des Associations, STELLA Médiation vient à votre rencontre ! Une question ? Un désaccord ? Un conflit qui vous préoccupe ? Simplement envie de découvrir la médiation ?

Infos pratiques : 35, boulevard de Courcelles, 75008, Paris · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 17h : La dernière fête du Village Reille ! Village Reille PARIS

La dernière fête du Village Reille ! Village Reille PARIS Le Village Reille vous ouvre ses portes une dernière fois : venez célébrer 5 ans de vie, de création et de partage au cœur du 14ᵉ ! Pendant cinq ans, l'ancien couvent du Village Reille s'est métamorphosé en un tiers-lieu vibrant, porté par l'énergie unique de ses artistes, associations et artisans mais aussi hebergé.es et colocataires. Alors que le chapitre se clôture…

Infos pratiques : 11 impasse Reille, 75014 PARIS, 75014, Paris · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 17h : Tournoi de Futsal – Fête du Quartier Blanche-Trinité Centre Paris Anim’ Jacques Bravo Paris — Centre Paris Anim’ Jacques Bravo —

Tarifs

Entrée gratuite

Réservation d’une équipe – Gratuit.



Tournoi de Futsal – Fête du Quartier Blanche-Trinité Centre Paris Anim' Jacques Bravo Paris Participez à notre tournoi de futsal intergénérationnel ouvert à tous les habitants de 11 à 99 ans à l'occasion de la Fête du Quartier.

Infos pratiques : 14-18 rue de la Tour des Dames, 75009, Paris · Tarif : <p><strong>Tarifs</strong><br> Entrée gratuite<br><b>Réservation d'une équipe – Gratuit.</b><br></p> · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 17h : Festival Jazz au Jardin 5eme édition Square Juliette Dodu PARIS —

Accès Libre

Festival Jazz au Jardin 5eme édition Square Juliette Dodu PARIS Festival Jazz au Jardin 5eme édition Le festival Jazz au Jardin est de retour ! C’est avec une joie immense que nous vous convions à cette cinquième édition qui se déroulera le samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h !

Infos pratiques : 25 rue Juliette-Dodu, 75010, Paris · Tarif : <p class="text">Accès Libre</p> · Fiche agenda

Samedi 12 septembre, 17h30 : Bleu de travail – initiation à la technique du cyanotype Bibliothèque Forney Paris —

Réservation sur le mail de la bibliothèque : bibliotheque.forney@paris.fr

Bleu de travail – initiation à la technique du cyanotype Bibliothèque Forney Paris Matière, geste, image : poser un fil, un outil, déployer une dentelle, laisser la lumière imprimer ce que les mains ont composé — une expérience dans l'esprit de François Kollar

Infos pratiques : 1 rue du Figuier, 75004, Paris · Tarif : <p>Réservation sur le mail de la bibliothèque : bibliotheque.forney@paris.fr</p> · Fiche agenda