Rennes 2. Les 10 ans des Mardis de l’égalité avec la professeure émérite Christine Rivalan Guégo

A l’Université Rennes 2, la table-ronde « Les discriminations dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR) » ouvre le cycle de rencontres des 10 ans des Mardis de l’égalité. Elle sera animée par Christine Rivalan Guégo, Professeure émérite de Littérature de l’Espagne contemporaine, qui a été à l’initiative de ce séminaire de sensibilisation sur les questions d’égalité. Créé il y a dix ans, il mettait un coup de pied dans la fourmilière et apportait une réponse à une attente implicite concernant des sujets sociétaux très peu abordés.

En 2016, Cristine Rivalan Guégo est professeure de littérature de l’Espagne contemporaine à l’université Rennes 2 et devient 1ère vice-présidente de la nouvelle équipe de pilotage. « Le ministère de l’Enseignement Supérieur, à cette époque, se posait un certain nombre de questions autour de l’égalité et des discriminations. Il demandait aux établissements de créer un référent », introduit-elle. Intéressée par le sujet, la mission égalité a été rattachée à ses missions, avec comme but d’informer, prévenir, lutter et accompagner. « Une université comme Rennes 2, de sciences humaines et sociales, possède beaucoup de ressources disponibles en la matière. L’idée m’est venue de cette rencontre alors je me suis rapprochée d’une collègue historienne, Fanny Bugnon », raconte-t-elle. La conférence inaugurale a été animée par Annaïck Morvan, directrice régionale au droit des femmes et à l’égalité, et portait sur « Le féminisme d’Etat, levier ou gadget ? »

Christine Rivalan Guégo, professeure émérite de Littérature de l’Espagne Contemporaine

La création d’un cycle de rencontres autour des discriminations et des inégalités a répondu à une attente non formulée, mais implicite, autant de la part des étudiants que des habitants du quartier et de la Métropole. Christine Rivalan Guégo avoue que les premières années se sont révélées laborieuses : aux difficultés d’organiser ce type d’événement quand on ne possède pas les compétences requises s’ajoutent les réactions d’une partie de l’équipe. Créer un tel concept équivalait à donner un coup de pied dans la fourmilière des sujets encore très peu abordés et n’a pas été vu d’un bon œil par tous. « Ce n’était pas l’habitude de l’époque, ça existait pas dans les autres universités. »

Le rapprochement avec le service culturel de l’université Rennes 2, très impliqué dans ces questions, a aussi marqué un tournant et les Mardis de l’égalité sont aujourd’hui bien installés dans la vie culturelle du campus de Villejean. « La conférence est une forme de vulgarisation. Cela permettait aussi à l’université de tenir un rôle qui me semble être corrélé à ses fonctions : la mise à disposition du plus grand nombre un savoir et des connaissances à ce sujet de façon à susciter la réflexion. C’est ça, l’idée centrale. » Depuis leur création, ils ont proposé des exposés de grande rigueur et de grande qualité scientifique. Les thématiques se sont élargies au fil du temps et suivent une certaine actualité, comme la sortie d’un film ou d’un livre ou des thématiques dans l’ère du temps. « Les Mardis n’ont pas échappé à l’avant/après de #MeToo. L’intérêt pour les questions s’est intensifié et nous avons essayé de répondre à ce besoin d’aborder ces sujets de manière plus scientifique. »

Quel bilan dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche ?

La table-ronde inaugurale des 10 ans des Mardis de l’égalité abordera, mardi 23 septembre, les discriminations dans l’enseignement supérieur et la recherche. Animée par Christine Rivalan Guégo, elle réunira Philippe Liotard, ancien président de la Conférence Permanente des chargées et chargés de mission Égalité et Diversité – CPED, Louise Bourgoin, chargée de projets Discriminations et Égalité dans le supérieur de l’Observatoire National des Discriminations et de l’Égalité dans le Supérieur – ONDES / Vice-Présidence Égalité, et le sociologue Fabrice Dhume. « Une date d’anniversaire est souvent l’occasion de dresser un bilan », souligne la professeure émérite. « Depuis quelques années, on se dote d’outils. La question des discriminations et des inégalités sont restées pendant longtemps de l’ordre de l’impression, mais on se dote d’outils depuis quelques années pour y voir plus clair. »

Des organismes ont été créés et mènent des enquêtes, comme la grande enquête Acadiscri qui portait sur les inégalités de traitement et les discriminations dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche. Les étudiants et le personnel volontaires ont été invités à répondre à un questionnaire en ligne. Parmi les universités interrogées, Rennes 2 a obtenu le plus haut taux de participation : 441 questionnaires complets pour le personnel, soit 30,5% et 1811 pour les étudiants (le campus comptabilisait à l’époque environ 23000 étudiants), soit 8,8%.

« Les réponses révèlent que ce sont des micro-agressions qui dominent, comme les blagues qui font rire certaines personnes, mais qui en affectent d’autres. Ce sont les plus difficiles à éradiquer. » Première campagne réalisée pour les Mardis de l’égalité

Les résultats ont été publiés en juillet 2024. Les enquêtes de ce type permettent de quantifier et d’identifier de façon précise la nature des discriminations. « Tout ce que l’on sait déjà se trouve confirmé », nous informe-t-elle avant d’ajouter : « L’enquête porte aussi sur les violences sexistes et sexuelles. Un certain nombre d’exemples permet de mieux caractériser les formes que prennent ces violences. » Les enquêtes, de manière générale, confirment les impressions avec des statistiques, mais nuancent aussi le propos. Elles sont un constat dont les équipes en charge des établissements doivent s’emparer afin d’orienter leur politique à ce niveau, pour agir, intervenir et corriger. « C’est là qu’entre en compte la question des financements : il faudrait ouvrir une ligne spécifique dans des budgets extrêmement contraints, même déficitaires pour de nombreuses universités. Il faudrait donner la place à un sujet qui devait être fondamental et central, mais qui n’est pas toujours considéré comme tel. »

Mardi de l’égalité, « Les discriminations dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR) », mardi 23 septembre 2025 à 18h. Gratuit, réservez sa place

Durée : 1h30

Campus de Villejean (Rennes), Le Tambour (bât. O)