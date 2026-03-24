Rennes. Arnofantomas Selecta transforme une fromagerie en dancefloor le temps d’un après-midi

Et si le groove rencontrait le goût ? À Rennes, le DJ Arnofantomas Selecta propose une expérience aussi inattendue que savoureuse, quelque part entre le bal de quartier, la cave d’affinage et la fête bien sentie. Le samedi 11 avril 2026, La Fromotte ne fera pas dans le demi-sel. La boutique située en face de la plage de Baud-Chardonnet, se transforme en dancefloor éphémère, un lieu où l’on vient autant pour remuer les hanches que pour faire honneur à la pâte molle, à la croûte fleurie et aux plaisirs bien affinés.

Figure des scènes locales, Arnofantomas Selecta cultive une approche chaleureuse et ouverte du DJing. À la croisée des influences – funk, groove, musiques du monde, électro solaire –, ses sets ont ce qu’il faut de caractère sans jamais sentir le morceau trop fait. Derrière les platines, il ne s’agit pas seulement de faire danser, mais de créer un espace commun, un moment suspendu où les corps se déplient, où les sensibilités s’accordent, où la soirée prend, tout simplement, comme un bon lait qu’on laisse vivre.

Également président de La Vilaine Radio, il participe activement à la vitalité culturelle rennaise, en soutenant des formats hybrides, accessibles et volontiers décalés. Cette nouvelle proposition en est une parfaite illustration. Avec ce rendez-vous à La Fromotte, Arnofantomas pousse encore plus loin son goût des croisements heureux en mariant sans fausse note l’art du mix, le sens du partage et une certaine idée de la convivialité locale. Une façon, en somme, de rappeler que la culture aussi peut se déguster à température ambiante.

La Fromotte : du terroir au tempo

Le concept a de quoi faire couler du reblochon. Pendant quelques heures, La Fromotte, fromagerie conviviale, se métamorphose en piste de danse gourmande. Entre deux morceaux, on savoure des planches de fromages affinés, accompagnées de vins sélectionnés, dans une ambiance festive où l’on peut aussi bien lever son verre que monter en crème sur le dancefloor.

Aux côtés d’Arnofantomas, Marianne viendra enrichir le mix, pour une sélection musicale pensée comme un parcours sensoriel, entre textures sonores, intensité progressive et chaleur communicative. Une expérience totale où la croûte dialogue avec le groove, où le terroir trouve son tempo, et où l’après-midi promet d’être tout sauf pasteurisé.

Ni tout à fait un DJ set classique, ni simplement une dégustation, une proposition légère en apparence, mais qui dit quelque chose de l’évolution des pratiques festives, plus intimes, plus sensorielles, plus ancrées dans les lieux du quotidien.

Rennes, laboratoire d’une sociabilité culturelle en mutation

Ce type d’événement, lancé à Rennes il y a 30 ans par le coiffeur Charles-Philippe, est resté longtemps marginal mais tend à se multiplier à Rennes. Bars, friperies, librairies, cafés, salons de coiffure et désormais fromageries deviennent des scènes temporaires, des espaces de rencontre où la culture s’insinue dans les interstices du quotidien. Cette hybridation répond à plusieurs évolutions profondes : une recherche d’expériences plus accessibles, un désir de proximité, mais aussi une certaine fatigue vis-à-vis des formats culturels institutionnels ou des grandes nuits standardisées.

Pour autant, cette mutation n’est pas exempte d’ambiguïtés. Si ces formats favorisent la convivialité et décloisonnent les publics, ils participent aussi d’une forme de micro-événementialisation permanente, où chaque lieu devient potentiellement un support d’animation. À mesure que la culture s’invite partout, elle risque aussi de se diluer, de devenir une ambiance plus qu’un propos, une expérience plus qu’une œuvre.

Dans cette tension entre spontanéité et diffusion généralisée, entre démocratisation et esthétisation du quotidien, se joue peut-être l’une des transformations majeures de la vie culturelle rennaise. Le dancefloor de La Fromotte, avec son mélange de fromage affiné et de beats chaleureux, en offre une version à la fois réjouissante et révélatrice.

Infos pratiques

Arnofantomas & Marianne – Dancefloor gourmand à La Fromotte

Date : samedi 11 avril 2026

Horaires : de 16h à 20h

Lieu : La Fromotte, 4 Av. Jorge Semprún, 35000 Rennes

Téléphone : 02 99 38 83 43

Entrée : libre – bonne humeur obligatoire

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