À Maurepas, l’école Trégain renaît : démolition et reconstruction pour une nouvelle génération d’élèves

Le groupe scolaire Trégain, construit en 1954 et aujourd’hui fréquenté par près de 350 élèves, va laisser place à un établissement entièrement reconstruit. Estimé à plus de 20 millions d’euros, ce projet s’inscrit dans le vaste programme de renouvellement urbain de Maurepas. Objectif : offrir un cadre moderne, écologique et adapté aux besoins pédagogiques du XXIe siècle. Livraison prévue à la rentrée 2030-2031.

Le futur établissement pourra accueillir 160 enfants en maternelle (dont une classe dédiée aux moins de 3 ans) et 260 en élémentaire, soit 420 élèves au total. Une classe UPE2A sera également ouverte pour une quinzaine d’élèves allophones nouvellement arrivés en France.

L’ambition est claire : adapter la capacité et la qualité des espaces scolaires à l’évolution démographique du quartier tout en garantissant un confort optimal pour les enfants et les équipes pédagogiques

Implantée sur plus de deux hectares, l’école actuelle sera remplacée par une structure plus compacte. Ce choix libérera plus d’un hectare de foncier, qui pourra être consacré à la création de logements et à la diversification de l’habitat dans le quartier.

Le projet architectural s’appuie sur l’expérience des trois nouvelles écoles inaugurées ces dernières années à Rennes : Simone-Veil (La Courrouze, 2022), Toni-Morrison (Maurepas, 2023) et Miriam-Makeba (Baud-Chardonnet, 2024).

Comme elles, l’école Trégain intégrera la démarche de chronotopie scolaire, qui vise à ouvrir certains espaces aux habitants en dehors du temps scolaire : salle polyvalente, cours de récréation, bureaux mutualisés, espace parents avec atelier cuisine.

Avec ses 3 800 m² de surface construite et ses 4 500 m² d’espaces extérieurs, la nouvelle école affichera des ambitions fortes :

Dépasser les normes de la réglementation RE2020 ;

Utiliser des matériaux biosourcés ;

Se raccorder au réseau de chaleur urbain ;

Produire une partie de son électricité grâce à des panneaux photovoltaïques.

L’architecture bioclimatique intégrera dès la conception des dispositifs pour le confort d’été, avec protections solaires et gestion passive des flux thermiques.

Un diagnostic complet permettra par ailleurs le réemploi des matériaux issus de la démolition. Le mobilier récupérable sera inventorié et réutilisé. La biodiversité sera renforcée grâce à la conservation des arbres existants et à la pose de nichoirs et hôtels à insectes. Enfin, la valorisation des eaux pluviales pour un usage domestique est à l’étude.

Calendrier