À Rennes, Printemps Bruyant fait de la Vilaine une banquet culturel

Avec Un fleuve en commun, proposée le vendredi 29 mai 2026 aux Ateliers du Vent à Rennes, l’association Printemps Bruyant ne promet ni spectaculaire ni divertissement formaté. Elle propose un temps de présence, de chants, de récits, d’images, de poésie et de banquet pour se souvenir qu’un territoire ne se traverse pas seulement, qu’il s’écoute, qu’il se partage, qu’il nous façonne aussi.

Le mot a quelque chose d’ancien, presque tendre, presque rural, presque oublié. Une veillée. Non pas un « événement » calibré pour l’agenda, encore moins une simple consommation culturelle de fin de semaine, mais un moment où l’on se rassemble, où l’on prend le temps, où l’on laisse la parole, les voix, les corps et les paysages refaire cercle. C’est exactement dans cet espace-là que s’inscrit le travail de Printemps Bruyant.

Depuis plusieurs années, le collectif rennais tente, avec une rare cohérence, de déplacer la culture hors des automatismes contemporains. Il ne s’agit pas seulement de programmer des formes artistiques, mais d’interroger la manière même dont nous habitons les lieux, dont nous regardons le vivant, dont nous consentons ou non à la destruction lente de ce qui nous relie. Chez eux, la culture n’est pas un supplément d’âme. Elle est un mode d’attention. Une manière de résister au dessèchement sensible.

Au cœur de cette proposition, il y a la Vilaine. Ou plutôt il y a ce que nous faisons d’elle. Trop souvent, les fleuves urbains deviennent des lignes de fond, des surfaces familières à force d’être invisibles, des décors qu’on longe sans plus les voir. La Vilaine, à Rennes et plus largement dans son bassin de vie, est de ceux-là. Elle coule dans les cartes, dans les habitudes, dans le vocabulaire même des habitants, mais elle demeure souvent absente de la conscience quotidienne, comme si l’époque moderne avait appris à vivre au bord de l’eau sans plus vraiment la regarder.

Un fleuve en commun part précisément de cette blessure discrète. Le projet prolonge une exploration collective menée à l’automne 2024 avec des artistes, des chercheurs, des auteurs et des habitants autour de la Vilaine et de ses abords. De cette expérience est né un recueil, également intitulé Un fleuve en commun, qui tient à la fois du carnet de marche, de l’objet poétique, du relevé sensible et du geste politique. On y sent la boue, les berges, la végétation, les voix croisées, les pensées en train de se faire. On y retrouve cette intuition simple et forte qu’un fleuve n’est pas seulement un cours d’eau, mais une manière d’habiter ensemble.

Faire cercle contre l’époque qui disperse

La soirée du 29 mai ne vient donc pas comme un appendice festif ou une opération de communication. Elle apparaît plutôt comme une suite logique, presque organique, de cette traversée. Une manière de prolonger l’arpentage par une forme plus collective encore, plus ouverte, plus hospitalière. Aux Ateliers du Vent, Printemps Bruyant invite à partager une veillée nourrie de chants, de récits, de poésie, d’images, de sons, ainsi que d’un banquet pensé avec l’atelier du ventre. Tout cela pourrait sembler modeste sur le papier. C’est en réalité considérable.

Car nous vivons dans une époque qui disperse. Les liens se relâchent, les causes se segmentent, les expériences se monétisent, les territoires se réduisent à leur usage, et même les inquiétudes écologiques finissent parfois par devenir des abstractions médiatiques. Face à cela, faire cercle autour d’un fleuve, autour de chants, autour d’un repas, autour d’une parole qui circule, ce n’est pas folkloriser la convivialité. C’est tenter de reconstruire une forme élémentaire de communauté sensible.

Ni animation verte, ni leçon militante

Ce qui rend la démarche précieuse, c’est aussi qu’elle échappe à plusieurs pièges. Elle ne cherche pas à transformer l’écologie en argument moral asséné d’en haut. Elle ne réduit pas non plus l’art à une illustration gentille des urgences environnementales. Elle avance autrement, avec plus de tact, plus de porosité. Elle donne à sentir avant de démontrer. Elle remet les imaginaires en mouvement au lieu d’empiler les injonctions.

Il y a là quelque chose de profondément juste. Parce que la catastrophe contemporaine n’est pas seulement matérielle. Elle est aussi perceptive. Nous avons désappris à voir ce qui nous entoure, à sentir ce qui nous soutient, à comprendre que les milieux ne sont pas des arrière-plans, mais les conditions mêmes de nos existences. En ce sens, Printemps Bruyant travaille à un endroit décisif : celui où l’écologie redevient sensible, partagée, charnelle, presque chantable.

Une culture qui marche, qui écoute, qui partage

On pourrait dire que le collectif défend une écologie culturelle. Mais l’expression resterait encore un peu sèche pour ce qu’il cherche réellement. Il faudrait parler d’une culture qui marche, d’une culture qui bivouaque, d’une culture qui écoute les rumeurs de l’eau, les récits d’habitants, les savoirs savants et les intuitions fragiles. Une culture qui accepte de ne pas dominer immédiatement son objet. Une culture qui ne vient pas extraire du sens, mais entrer en relation.

C’est aussi pour cela que la préparation de la veillée passe par des ateliers ouverts. On y retrouve notamment des temps de chant proposés en amont, dont certains tout près des locaux d’Unidivers, à la maison Marion du Faouët. Là encore, le geste compte autant que le résultat. Il ne s’agit pas seulement d’assister à une soirée, mais de la rendre possible, de l’habiter avant même qu’elle n’advienne, de prêter sa voix à quelque chose qui nous dépasse un peu.

Contre le monde extractiviste, une douceur tenace

Le texte de présentation de Printemps Bruyant le dit clairement : il s’agit de sortir d’un rapport au monde extractiviste, productiviste et consumériste. La formule pourrait paraître convenue si elle n’était pas, ici, soutenue par des formes concrètes. Car ce que propose cette veillée, au fond, c’est une politique de la douceur tenace. Une manière de répondre à la brutalisation générale non par le retrait, mais par la mise en commun. Non par le slogan seul, mais par l’expérience. Non par l’optimisation, mais par la qualité de présence.

Il faut sans doute mesurer ce que cela a d’audacieux aujourd’hui. Prendre le temps. Chanter ensemble. Penser un fleuve. Faire banquet. Inviter des habitants à partager autre chose qu’un flux d’informations ou une programmation consommable. Redonner de l’épaisseur à un lieu. Réapprendre, humblement, à habiter. Rien de tapageur dans tout cela, mais une vraie radicalité, au sens premier du terme : revenir à la racine de ce qui nous lie.

Quand la culture cesse d’être hors-sol

À l’heure où tant d’offres culturelles rivalisent d’images, d’annonces, de visibilité immédiate, la proposition de Printemps Bruyant prend presque le contre-pied de son temps. Elle ne cherche pas à faire plus de bruit que le bruit. Elle cherche une justesse. Une fréquence plus basse, plus profonde. Quelque chose qui ressemble moins à un lancement qu’à un appel. Moins à un programme qu’à une invitation à déplacer son regard.

Le 29 mai, aux Ateliers du Vent, il sera donc question de fleuve, de chants, de récits, de poésie, de repas partagé. Mais il sera surtout question de cela : comment retrouver un monde commun sans renoncer à la délicatesse. Et comment, dans une ville comme Rennes, la culture peut encore devenir un lieu d’attention au vivant plutôt qu’un simple calendrier de sorties.

Infos pratiques

Veillée de printemps — Un fleuve en commun

Vendredi 29 mai 2026

Aux Ateliers du Vent, Rennes

La soirée prolongera le travail mené par Printemps Bruyant autour de la Vilaine et du recueil Un fleuve en commun, avec chants, récits, poésie, images, sons et banquet partagé. Des ateliers ouverts sont proposés en amont pour préparer collectivement cette veillée, notamment des ateliers chant.

Renseignements et inscriptions sur le site de Printemps Bruyant.