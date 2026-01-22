Saint-Jacques près de Rennes. Un vent nouveau souffle sur L’Aire libre

À Saint-Jacques-de-la-Lande, le Joli Collectif poursuit l’aventure à L’Aire Libre et déroule un début d’année 2026 qui mêle danse, théâtre, jeunesse, temps forts fédérateurs et grands écarts esthétiques. Installée au théâtre depuis 2023, l’équipe continue d’ouvrir la maison, d’élargir les formats et d’ancrer davantage le lieu dans son territoire. Petit tour d’horizon du programme 2026, qui bat au rythme de Waterproof, de Monde·s#2 et de BAL#3.

Diversification et hybridation des formes, attention soutenue au jeune public, accessibilité, temps forts pensés comme des rendez-vous de vie, et volonté de « faire avec » celles et ceux qui habitent autour du théâtre. Voilà ce qui structure, depuis l’arrivée du Joli Collectif, l’esprit de L’Aire Libre, que la saison 2025-2026 prolonge en 2026 avec une programmation qui assume la danse, le théâtre, le transdisciplinaire, et cette manière de remettre le public au centre, non comme simple spectateur, mais comme partenaire d’expérience.

Jenny Dodge et Enora Boëlle

Au fil des saisons, la maison s’affirme comme un lieu qui accueille des spectacles, mais qui cultive aussi des habitudes de convivialité. Les soirs de représentation, le bar reste un point d’ancrage, tandis qu’une librairie éphémère prolonge les spectacles par une sélection de livres reliés aux œuvres et aux artistes, laquelle est portée cette saison par la librairie rennaise La Rencontre. Le tout se tient dans un théâtre qui revendique l’hospitalité, et qui travaille la relation au public autant que la relation à la scène.

Au plan des publics, l’axe jeunesse reste une clé de voûte. Ateliers, projets participatifs, liens avec les établissements scolaires et actions de territoire construisent une saison qui ne se limite pas aux soirs de spectacle. Cette logique rejaillit aussi dans les formats, dont certains sont pensés pour venir en famille, en groupe, ou pour faire basculer la représentation vers une expérience partagée, sensible, parfois inclusive au plan de l’accessibilité.

Le Bal des ardentes de Johanna Rocard. © Théâtre de Vanves

Début 2026, quatre repères qui donnent le ton

1) Waterproof à l’Aire Libre. Le théâtre s’inscrit dans la dynamique du festival rennais, et accueille notamment Adieu et merci de Latifa Laâbissi, les mercredi 4 et jeudi 5 février 2026. Une pièce qui prend le salut comme seuil, comme rituel, et comme matière scénique, dans une zone où l’on ne sait plus très bien si l’on est encore dedans, ou déjà dehors.

2) Une traversée du vivant, dès 7 ans. Le vendredi 6 mars 2026, Pister les créatures fabuleuses (d’après Baptiste Morizot, mis en scène par Pauline Ringeade) ouvre un chemin entre enquête sensorielle et rêverie philosophique. Le spectacle se décline en séance scolaire et en séance tout public, et il est annoncé comme doublé en LSF, ce qui donne un vrai relief au projet d’accessibilité du lieu.

3) Monde·s#2. Du 19 au 28 mars 2026, le festival MONDE·S#2 propose dix jours qui regardent l’héritage en face, et qui le déplacent, avec des soirées qui tissent l’Ukraine, le Cameroun, le Japon, le Rwanda et d’autres lignes encore. Le fil rouge tient dans une envie de rencontres, mais aussi dans une interrogation sur les histoires qui pèsent, celles qu’on attaque et celles qu’on veut défendre.

4) BAL#3. Du 28 avril au 8 mai 2026, le festival BAL#3 croise pratiques amateures et spectacles professionnels, et fait dialoguer ateliers, restitutions, et artistes invité·es. Au programme, Wannabe de Kiyan Khoshoie le 28 avril, Le Grand Sommeil de Marion Siéfert le 5 mai, et une Fête de fin de saison le vendredi 8 mai 2026 à partir de 18h, annoncée comme gratuite, festive et participative, avec banquet et dancefloor.

Tarifs, pass, et esprit de maison

Côté billetterie, le théâtre affiche une grille simple, qui va généralement de 6 à 18 € selon les spectacles, et un PASS annoncé dès 30 € pour la saison. Certains rendez-vous proposent aussi des formules pensées pour venir en groupe, notamment un tarif « en bande » sur certains spectacles jeune public. L’idée reste la même, et elle n’a rien d’un slogan. Le théâtre cherche une accessibilité qui se vérifie, au plan des prix comme au plan des usages.

Au fond, le Joli Collectif continue de défendre une Aire Libre qui ressemble à une maison, laquelle accueille des artistes, des voisinages, des classes, des bandes d’ados, et des spectateurs curieux. Une maison qui programme, mais qui fabrique aussi des occasions d’être ensemble, avant, après, et parfois pendant.

