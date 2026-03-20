À Rennes, le Stade Rennais fête ses 125 ans par un week-end anniversaire au Roazhon Park

Fondé le 10 mars 1901, le Stade Rennais célèbre cette année ses 125 ans, le dimanche 22 mars 2026.

Pour marquer cet anniversaire, le club rouge et noir a choisi de faire de la réception du FC Metz, dimanche 22 mars 2026 au Roazhon Park, bien davantage qu’un simple rendez-vous de Ligue 1. Fan zone, anciennes gloires, animations en tribunes, poster anniversaire, maillot collector, mémoire des supporters et transmission entre générations. À Rennes, le club veut transformer cette date en moment de ferveur collective.

Billeterie

Il y a des anniversaires que l’on commémore discrètement, et d’autres que l’on transforme en récit commun. Pour ses 125 ans, le Stade Rennais a manifestement choisi la seconde voie. Le cap est clair. Il ne s’agit pas seulement de célébrer une longévité sportive remarquable, mais de rappeler qu’un club de football est aussi une mémoire urbaine, une culture populaire, un héritage affectif et, à Rennes, une manière d’habiter la ville.

Le point d’orgue des célébrations aura lieu dimanche 22 mars, à l’occasion du match entre le Stade Rennais et le FC Metz, comptant pour la 27e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi est programmé à 17 h 15, mais la journée commencera bien plus tôt. Dès 14 h, une grande fan zone doit prendre place sur le parvis de la boutique du Roazhon Park. Le club annonce également la présence de près d’une centaine d’anciens joueurs, avec différentes animations prévues avant la rencontre, à la mi-temps et jusque dans les tribunes. Un poster anniversaire doit aussi être distribué aux supporters.

Ce rendez-vous n’a rien d’anodin. Le Stade Rennais ne se contente pas d’inviter ses anciennes figures à une cérémonie protocolaire. Il tente de fabriquer un vrai week-end de retrouvailles, une scène où l’histoire du club redevient visible, incarnée, presque tactile. Selon plusieurs relais locaux, la rencontre avec le public doit notamment avoir lieu à partir de 14 h 30 dans le village des animations. À travers ce format, le SRFC remet au centre ce que le football moderne tend parfois à effacer sous les flux de sponsoring, de performance et de calendrier. La fidélité. La mémoire. La reconnaissance.

Car 125 ans, dans le football français, ce n’est pas seulement un chiffre rond. C’est une continuité rare. Fondé le 10 mars 1901, le Stade Rennais s’est progressivement imposé comme l’un des grands marqueurs identitaires du territoire breton. Son histoire s’est écrite dans les victoires, dans les frustrations, dans les générations de joueurs passés par la Piverdière, dans les soirs de coupe, dans les déplacements, dans les chants, dans les défaites aussi. Un club ne dure pas un siècle et quart uniquement grâce à ses dirigeants ou à ses résultats. Il dure parce qu’il est porté, transmis, rejoué par des milliers de vies anonymes.

C’est d’ailleurs le sens de la campagne anniversaire imaginée par le club, intitulée Il était une foi. Le choix de cette formule n’est pas anecdotique. Elle dit bien ce que le Stade Rennais cherche à raconter de lui-même. Une fidélité. Une ferveur. Une manière de tenir ensemble le passé, le présent et l’avenir. Dans cette logique, le club a multiplié ces derniers mois des ateliers participatifs autour de son identité rouge et noire, de ses symboles, de son inscription dans la ville et de sa transmission au jeune public. Les Champs Libres, le Roazhon Park, des intervenants venus du patrimoine, de la communication ou de l’histoire locale ont été mobilisés pour faire de cet anniversaire un moment de réflexion autant que de célébration.

Beaucoup de clubs parlent d’identité. Peu prennent le temps de l’interroger autrement que dans une vidéo promotionnelle ou un slogan plaqué sur une tunique. À Rennes, l’anniversaire a été l’occasion de remettre en circulation un imaginaire collectif plus dense, plus enraciné. Non pas seulement le club comme machine sportive, mais comme héritage partagé.

Cette dimension mémorielle passe aussi par des objets. Le plus visible est sans doute le maillot collector dévoilé le 10 mars avec Puma. Bordeaux, orné du blason historique de 1901 et traversé ton sur ton par les noms de figures emblématiques du club, il a été pensé comme une pièce d’hommage. La version manches longues, éditée à 1 901 exemplaires numérotés, s’est arrachée presque immédiatement. Le succès commercial n’a ici rien d’accessoire. Il dit, lui aussi, quelque chose. Une attente. Une envie de posséder un fragment de cette histoire commune, d’en porter les signes, de s’y reconnaître.

Le club a également sollicité ses supporters autour d’un Onze de légende, autre manière de faire remonter les souvenirs, les préférences, les fidélités générationnelles. L’exercice vaut plus qu’un jeu. Il montre comment se constitue une mémoire populaire du football. Non pas une mémoire objective, froide, statistique, mais une mémoire affective, discutée, partiale, vivante. Celle qui fait qu’un nom prononcé dans une tribune peut encore provoquer un sourire, un frisson ou une dispute amicale vingt ans plus tard.

Le week-end anniversaire des 125 ans veut donc faire tenir ensemble plusieurs choses. Le spectacle du présent, bien sûr, avec une rencontre de championnat qui compte sportivement. Mais aussi le retour des anciens, la fabrication d’un récit patrimonial, l’adresse faite aux familles, aux jeunes supporters, aux fidèles de longue date, aux nostalgiques comme aux nouveaux venus. En cela, le Stade Rennais comprend bien ce qui fait la force durable d’un club. Il ne vit pas seulement de résultats. Il vit d’appartenance.

À l’heure où le football professionnel se débat souvent dans une tension entre industrie du divertissement et fidélités locales, ce 125e anniversaire a valeur de rappel. Le Stade Rennais peut changer de maillot, de génération, de statut, d’ambitions européennes même. Il reste, au fond, un foyer symbolique rennais. Un lieu où la ville se raconte à elle-même, à travers des couleurs, des noms, des chants et des souvenirs.

Dimanche 22 mars, au Roazhon Park, il sera donc question de football, évidemment. Mais pas seulement. Il sera question de transmission, de mémoire et de cette forme singulière de continuité populaire qui fait qu’un club fondé en 1901 peut encore, en 2026, réunir plusieurs âges de la ville dans un même élan.

Repères pratiques

Dimanche 22 mars 2026

Roazhon Park, Rennes

Fan zone dès 14 h

Rencontre avec les anciennes gloires à partir de 14 h 30

Stade Rennais – FC Metz à 17 h 15

Animations avant-match, à la mi-temps et dans les tribunes

Distribution d’un poster anniversaire

Billeterie