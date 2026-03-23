À Rennes, une balade naturiste nocturne annoncée au jardin du Thabor

Mercredi 1er avril, l’Amicale naturiste rennaise annonce l’organisation, en collaboration avec l’Office des sports, de sa traditionnelle balade nocturne dans le jardin du Thabor, à Rennes.

Le rendez-vous serait donné à partir de 21 h, avec un accueil des participant.e.s et un déshabillage prévus dans l‘Orangerie. La soirée serait encadrée, selon les organisateurs, par des guides nus de la Fédération française de randonnée pédestre.

À l’issue de la promenade, un vin chaud sera servi à la buvette, histoire de clore la soirée dans une ambiance conviviale.

Les organisateurs rappellent néanmoins quelques règles essentielles au bon déroulement de cette escapade printanière : la cueillette de fleurs et la baignade demeurent interdites dans le jardin du Thabor.

Renseignements et inscriptions auprès de l’Office du tourisme au 0 891 67 35 35

Une annonce qui, en ce 1er avril, pourrait bien inviter les Rennais à garder le sourire autant que l’esprit léger.