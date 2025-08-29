Estéban Lepaul au Stade Rennais : trajectoire d’un buteur patient

Le Stade Rennais a officialisé jeudi 28 août la signature d’Estéban Lepaul, buteur de 25 ans en provenance d’Angers SCO. Montant de l’opération : environ 15 millions d’euros, bonus compris, pour un contrat longue durée courant jusqu’en 2029. Une arrivée majeure, attendue avec impatience par le club breton et ses supporters.

L’Alsace – à Baldenheim et Colmar – et la Lorraine avec l’ASNL sont les premières terres foulées par Estéban Lepaul dans son enfance. Fils d’un ancien footballeur professionnel, il grandit avec le ballon comme héritage et horizon. Les choses sérieuses commencent à l’âge de 15 ans lorsqu’il est invité par l’Olympique Lyonnais à rejoindre son centre de formation.

À Lyon, il aiguise son instinct de buteur pendant sept années, aux côtés d’une génération talentueuse qui compte Pierre Kalulu, Georges Mikautadze ou encore Amine Gouiri. Mais dans un club réputé pour sa densité de jeunes attaquants, il n’est pas conservé. Loin de s’effondrer, il choisit la route de la résilience et signe à Épinal, en National 2. Résultat : 5 buts en 8 matchs. La saison suivante, il rejoint Orléans où il s’impose immédiatement. En deux exercices dans le Loiret, il inscrit 25 buts en 72 rencontres toutes compétitions confondues (National, N3, Coupe de France).

Épinal, promu en National, le rappelle en 2023. Lepaul y connaît une demi-saison tonitruante : 14 réalisations en 20 matchs (dont 12 en 16 journées de championnat). Angers flaire le bon coup et enrôle alors le meilleur buteur du National à la mi-saison. Aux échelons supérieurs, il confirme ses talents de finisseur. En 19 mois passés au SCO, il inscrit 17 buts en 50 matchs et contribue fortement au maintien du club. Au stade Raymond-Kopa, on salue à la fois le joueur et l’homme, apprécié pour sa discrétion et son sérieux.

Aujourd’hui, le destin l’amène en Bretagne. Après de longues négociations, le Stade Rennais a déboursé environ 15 millions d’euros, bonus compris, pour le faire signer jusqu’en 2029. Une somme significative, preuve de la confiance placée en lui pour devenir la pierre angulaire du projet offensif rennais. Ironie du sort, il retrouvera Amine Gouiri, son ancien partenaire de l’académie lyonnaise, comme pour fermer une boucle.

Dans les tribunes du Roazhon Park, il y a deux semaines, lors de la réception de l’Olympique de Marseille, Lepaul a déjà goûté à l’ambiance bouillante promise par son nouveau public. Désormais revêtu du maillot frappé de l’hermine, il portera le numéro 9, symbole d’un rôle central : faire vibrer les travées de la Piv’ et convertir en buts les inspirations d’un milieu rennais réputé pour sa créativité.

Et le calendrier lui offre un clin d’œil saisissant : son premier match officiel avec Rennes, dès ce dimanche, se jouera… à Angers, contre son ancien club. Une manière de rappeler que son parcours, loin d’avoir été linéaire, s’est toujours construit sur le fil des émotions et des défis.

Travailleur de l’ombre, finisseur efficace et homme de caractère, Estéban Lepaul incarne à 25 ans l’histoire de ces buteurs façonnés par la patience et la persévérance. À Rennes, il n’a plus qu’une mission : transformer cette trajectoire en destin rouge et noir.