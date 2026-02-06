NOIRE, Claudette Colvin ressuscitée aux Champs Libres du 13 février au 15 mars 2026

À Rennes, Les Champs Libres présentent Noire, une expérience en réalité augmentée signée Tania de Montaigne, Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud. Une traversée sensible et technologique qui redonne un visage à Claudette Colvin, adolescente de 15 ans dont le geste précéda Rosa Parks, et que l’histoire a trop longtemps laissée dans l’ombre.

Le 2 mars 1955, à Montgomery, capitale de l’Alabama, Claudette Colvin refuse de céder sa place dans un bus à une femme blanche. Elle a quinze ans. Ce refus, antérieur à celui de Rosa Parks, ouvre une brèche dans l’ordre ségrégationniste et annonce le mouvement des droits civiques. Pourtant, son nom s’efface des récits dominants, au point que sa mort, le 13 janvier 2026, se déroule dans un relatif anonymat. Noire part de ce trou de mémoire et en fait une scène à habiter, un moment à revivre, une réparation à éprouver.

Le projet prolonge un geste déjà ancien de Tania de Montaigne, qui avait fait de Claudette Colvin l’héroïne de son livre Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin (2015), puis d’un spectacle présenté au TNB en 2022. Ici, l’histoire change de régime, elle se déplace dans l’espace, au plus près des corps et des regards, grâce à un dispositif numérique qui conjugue arts immersifs et grammaire du théâtre.

Une expérience en petit groupe, au croisement des arts numériques et du spectacle vivant

L’installation se découvre par groupes de dix. Équipés de lunettes de réalité augmentée, les visiteurs traversent une mise en scène où hologrammes d’objets et de personnages, lumières et son construisent un espace habité. L’ambition n’est pas de “reconstituer” un décor, mais de faire apparaître une mémoire, de donner une présence aux invisibles, de laisser affleurer les fantômes de l’Alabama des années 1950.

Distinguée au Festival de Cannes, Noire a remporté le Prix de la meilleure œuvre immersive 2024, attribué pour la première fois dans ce cadre. Une reconnaissance qui dit autant la force du sujet que la précision du dispositif, capable de tenir ensemble émotion, histoire et invention formelle.



Informations pratiques

Dates : du 13 février au 15 mars 2026

Lieu : Les Champs Libres, Musée de Bretagne, 10 cours des Alliés, 35000 Rennes

Accès : gratuit, sur réservation impérative via la billetterie en ligne des Champs Libres

Jauge : 10 personnes par séance

Âge : accessible à partir de 10 ans (utilisation de lunettes de réalité augmentée)

Durée : 1 h

À ne pas manquer

Noire, du roman à la réalité augmentée

Vendredi 13 février 2026 à 17h30

Durée : 1 h

Lieu : Bibliothèque, 5e étage, Les Champs Libres

: Bibliothèque, 5e étage, Les Champs Libres Rencontre avec Tania de Montaigne, Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud autour de l’installation immersive Noire

Crédits

Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin est une installation réalisée par Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud d’après l’ouvrage de Tania de Montaigne Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin. Installation produite par Novaya en partenariat avec le Centre Pompidou, coproduite par Flash Forward Entertainment (Taïwan). Avec le soutien du CNC, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de TAICCA, de l’Institut Français, de FACE FOUNDATION (programme « French Immersion ») et avec l’aide de Bpifrance.

