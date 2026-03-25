Kiyémis à Rennes : la poésie comme force politique et joie de résistance

Autrice, poétesse et militante afroféministe, Kiyémis sera présente à Rennes le samedi 28 mars 2026 dans le cadre du festival Nos futurs aux Champs Libres. À travers ses textes, ses prises de parole et ses engagements, elle propose une vision rare : faire de la joie un acte politique, et de la poésie une manière de tenir debout dans un monde traversé par les violences et les assignations.

Il y a des écritures qui décrivent le monde. Et puis il y a celles qui tentent de le déplacer. Kiyémis appartient à cette seconde catégorie. Depuis ses premiers textes publiés en ligne jusqu’à ses livres, elle construit une œuvre où l’intime et le politique ne s’opposent jamais, mais se nourrissent l’un l’autre. Chez elle, écrire n’est pas seulement dire : c’est réparer, affirmer, résister.

Une poésie contre les assignations

Blogueuse devenue autrice reconnue, Kiyémis s’inscrit dans une pensée afroféministe qui interroge les normes de beauté, les héritages coloniaux, les violences symboliques et les mécanismes d’exclusion. Ses textes travaillent la question de l’amour de soi, non pas comme développement personnel édulcoré, mais comme acte politique face aux injonctions sociales, raciales et corporelles.

Dans A nos humanités révoltées (2018), puis dans Je suis votre pire cauchemar ! (2022), elle posait déjà les bases d’une écriture directe, accessible, profondément incarnée. Avec Et, refleurir (2024), elle franchit un seuil en proposant un récit plus ample, traversé par la mémoire familiale, les migrations et les transmissions invisibles.

La joie comme stratégie de résistance

Ce qui distingue profondément Kiyémis, c’est son insistance sur la joie. Non pas une joie naïve ou décorative, mais une joie consciente, presque combative. Dans un monde saturé de violences, de récits dystopiques et de discours anxiogènes, elle propose une ligne claire : refuser que la lutte soit uniquement définie par la douleur.

Cette position, qui pourrait sembler paradoxale, est en réalité profondément politique. Elle consiste à dire que résister, c’est aussi se réapproprier la beauté, le plaisir, la dignité, la possibilité d’exister autrement que dans la souffrance. Une manière de refuser que les dominations dictent jusqu’à nos émotions.

A Rennes samedi 28 mars

Dans le cadre du festival Nos futurs, Kiyémis participera le samedi 28 mars 2026 à 14 h 30 à un arpentage littéraire Pour la joie – Une ode à la résistance poétique et politique, à la bibliothèque des Champs Libres (5e étage). L’atelier, d’une durée de 3 heures, sera animé par Frédérique Mingant, avant un échange avec l’autrice.

L’arpentage littéraire est une forme de lecture collective vivante, héritée des pratiques d’éducation populaire. On y découpe le livre, on le partage, on le lit à plusieurs voix, puis on en discute pour faire émerger une pensée commune. Ici, pas de lecture préalable : il s’agit précisément de découvrir le texte ensemble, dans le moment, dans l’échange, dans la confrontation des sensibilités.

Le choix de cet ouvrage n’est pas anodin. Pour la joie, dirigé par Kiyémis, propose de repenser la joie comme une force politique, une ressource face aux récits de crise, une manière de résister autrement. L’atelier devient alors bien plus qu’un simple temps de lecture : un espace où se fabrique, collectivement, une autre manière de regarder le monde.

Sur inscription le jour même, dans le hall à l’accueil Nos futurs. L’événement est ouvert à toutes et tous et accessible aux personnes en situation de handicap moteur.

Focus : qu’est-ce qu’un arpentage ?

L’arpentage littéraire est une pratique issue de l’éducation populaire. Plutôt que de lire un livre seul, chacun de son côté, on le lit à plusieurs, en le découpant en fragments répartis entre les participant·es. Chacun lit sa partie, puis la restitue au groupe. Peu à peu, le livre se recompose collectivement, enrichi des interprétations, des sensibilités et des expériences de chacun. La lecture devient alors un espace de discussion, de désaccord, de découverte et de construction d’un savoir partagé. Plus qu’un simple atelier de lecture, l’arpentage est une manière de démocratiser l’accès aux textes, de faire circuler la parole et de transformer un livre en expérience vivante. On ne lit plus seulement pour comprendre : on lit pour penser ensemble.

Infos pratiques

Événement : Arpentage littéraire « Pour la joie »

Date : samedi 28 mars 2026

Lieu : Les Champs Libres, Rennes

Festival : Nos futurs