Big Bang 3 à l’Opéra de Rennes. Un week-end d’aventures musicales pour les enfants et les familles

Les samedi 25 et dimanche 26 avril 2026, le festival Big Bang revient à Rennes pour une troisième édition qui promet de faire pétiller l’Opéra, la place de la Mairie et l’Hôtel de Ville. Pensé pour le jeune public dès 5 ans, ce rendez-vous familial mêle spectacles, installations sonores interactives, fanfares et expériences musicales ludiques dans un esprit de découverte, de circulation et de fête partagée.

À Rennes, il existe des événements qui déplacent les murs, au moins symboliquement. Big Bang appartient à cette catégorie. Durant deux après-midis de printemps, l’Opéra de Rennes ne sera plus seulement un lieu de représentation au sens classique du terme, mais un terrain d’exploration, un espace vivant ouvert aux enfants, aux parents, aux curieux, aux promeneurs de la place de la Mairie. Le festival entend faire de la musique une aventure concrète, sensible, joyeuse — quelque chose que l’on écoute, certes, mais aussi que l’on traverse, que l’on regarde, que l’on éprouve.

Un festival pour éveiller les petites oreilles

Le principe de Big Bang est simple et séduisant. Il s’agit d’offrir aux enfants un accès décomplexé à la musique, loin de toute solennité intimidante. Pour cette troisième édition, l’Opéra de Rennes redéploie ainsi son festival dans plusieurs espaces du centre-ville, entre l’Opéra lui-même, la place de la Mairie et l’Hôtel de Ville. L’ensemble formera, le temps d’un week-end, un petit archipel sonore où l’on passera d’une proposition à l’autre, d’une ambiance à l’autre, d’une surprise à l’autre.

Installations interactives, spectacles payants à tarif très doux, propositions gratuites, fanfare et moments participatifs composeront un parcours à hauteur d’enfant, mais qui n’exclut nullement les adultes. Car l’intelligence de ce type de programmation est là. Elle ne prend pas le jeune public de haut. Elle l’invite plutôt à entrer dans la musique par le jeu, par l’étonnement, par le mouvement, par l’écoute partagée.

Zonzo Compagnie à la direction artistique

Le festival est placé sous la direction artistique de la compagnie belge Zonzo, connue pour son travail inventif à destination du jeune public. Cette présence donne le ton de l’ensemble. Big Bang ne se contente pas de juxtaposer quelques animations familiales autour d’un week-end de printemps. Il propose une véritable ligne artistique, fondée sur la curiosité, la qualité des formes et la capacité à faire naître, chez les enfants, une relation spontanée aux sons et à la scène.

L’idée n’est pas seulement d’occuper les plus jeunes. Il s’agit bien plutôt de leur ouvrir un imaginaire. Dans un monde saturé d’images rapides et de sollicitations numériques, un festival comme Big Bang rappelle que l’émerveillement passe aussi par l’écoute, par la présence des corps, par la vibration de l’air, par l’expérience collective d’un spectacle vécu ensemble.

Des spectacles payants à prix mini

La programmation payante réunira quatre propositions à découvrir au fil du week-end. Thelonious, signé Zonzo Compagnie, côtoiera Un pays supplémentaire de Claudine Simon, Zigoto de Rémi Decker et Cloudbusting d’Aline Goffin avec Zonzo Compagnie.

Le tarif unique annoncé reste particulièrement accessible, avec des propositions à 3 euros et un tarif à 2,50 euros pour les détenteurs de la carte Sortir ! Une politique tarifaire qui confirme l’ambition d’ouverture du festival et son inscription dans une logique de démocratisation culturelle réelle, non simplement déclarative.

Des propositions gratuites pour faire vibrer tout le centre-ville

Big Bang ne se limitera pas aux spectacles sur réservation. Le festival comptera aussi plusieurs rendez-vous gratuits, conçus pour créer une atmosphère de fête à l’échelle du centre-ville. Le public pourra ainsi découvrir Roots & Beyond : Coup de chœurs avec Objectif Chœurs !, Noisy Neighbours de Zonzo Compagnie avec Stijn Grupping et Ine Van Baelen, Solarium de L’eau du bain, une Silent Disco et la fanfare bretonne Buzz’in Brass Syndicate.

Cette alternance entre spectacles plus cadrés et formes libres, déambulatoires ou participatives, devrait faire de Big Bang un festival particulièrement agréable à vivre en famille. On pourra y venir pour une proposition précise, ou se laisser porter d’un espace à l’autre, selon l’humeur, l’âge des enfants, le temps qu’il fait et le désir du moment.

L’Opéra de Rennes en fête

Au-delà des spectacles, le festival annonce aussi un Opéra transformé en lieu d’accueil et de circulation. Le foyer public du premier étage accueillera un espace créatif autour de dessins et coloriages de masques, tandis que la rotonde du rez-de-chaussée proposera un espace désaltérant avec bar à sirops. Ce soin apporté à l’ambiance générale compte autant que la programmation elle-même. Il dit que l’on vient ici non seulement voir, mais passer un moment, habiter un lieu, fabriquer un souvenir de famille.

C’est sans doute ce qui fait la singularité de Big Bang. Le festival ne réduit pas la culture à un empilement d’objets artistiques. Il construit un climat. Il fait de l’Opéra un espace traversable, hospitalier, presque familier, sans rien sacrifier à l’exigence artistique.

Un rendez-vous à noter pour les vacances de printemps

Programmé pendant le week-end des 25 et 26 avril 2026, Big Bang s’inscrit idéalement dans le rythme des vacances et des sorties de printemps. Le samedi, le festival se tiendra de 14 h à 20 h ; le dimanche, de 14 h à 19 h. Un format souple, adapté aux familles, qui permet de composer sa propre traversée du festival.

Pour les parents qui cherchent une sortie à la fois vivante, accessible, culturelle et réjouissante, Big Bang s’annonce comme l’un des beaux rendez-vous jeune public de cette fin avril à Rennes. Ce n’est pas seulement une parenthèse ludique. C’est une manière d’initier les enfants à la musique en les plaçant d’emblée du côté du plaisir, de l’attention et de la liberté.

Big Bang #3 Festival d’aventures musicales

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2026

Opéra de Rennes, place de la Mairie et Hôtel de Ville, Rennes

Dès 5 ans

Samedi de 14 h à 20 h, dimanche de 14 h à 19 h

Propositions gratuites et spectacles à 3 € ; 2,50 € avec la carte Sortir !

Programme : Thelonious, Un pays supplémentaire, Zigoto, Cloudbusting, Roots & Beyond : Coup de chœurs, Noisy Neighbours, Solarium, Silent Disco, Buzz’in Brass Syndicate.