À Rennes, Chez Simone et Anatole ouvre une parenthèse gourmande et solidaire à La Touche

Dans un paysage urbain souvent pressé, standardisé et tendu, certaines ouvertures font un bien fou. À Rennes, dans le quartier de La Touche, Chez Simone & Anatole n’est pas seulement une nouvelle adresse où déjeuner à midi. C’est un lieu chaleureux, modeste au bon sens du terme, profondément utile, qui remet au centre des choses ce que beaucoup d’établissements ont parfois perdu en route : la simplicité, l’accueil, le lien humain et l’idée qu’un repas peut aussi réparer un peu la vie collective.

Installé place Simone de Beauvoir, à proximité immédiate du métro Anatole France, ce restaurant associatif a ouvert ses portes au début du mois d’avril 2026. Son ambition n’est pas de suivre la mode des concepts calibrés ni d’imiter les restaurants “engagés” qui affichent la solidarité comme un supplément d’âme. Ici, le projet social n’est pas un décor. Il constitue le cœur même du lieu.

Une cantine de quartier qui remet l’hospitalité au premier plan

Chez Simone & Anatole se présente comme une cantine solidaire et participative ouverte à toutes et à tous. Le restaurant fonctionne le midi, du lundi au vendredi, avec une formule pensée pour rester accessible. Le principe est simple et juste : chacun paie selon ses moyens, avec plusieurs niveaux de tarif proposés. Une manière concrète de ne pas réserver le bien-manger à celles et ceux qui peuvent se l’offrir sans compter.

Dans une période où manger sainement, frais et correctement devient pour beaucoup une équation difficile, surtout en ville, cette initiative tombe à point nommé. Elle rappelle qu’il est encore possible de défendre une cuisine simple, équilibrée, abordable, sans renoncer à la convivialité ni à la dignité.

Bien davantage qu’un restaurant

Ce qui rend le lieu particulièrement attachant, c’est qu’il ne se réduit pas à sa fonction de restauration. Chez Simone & Anatole a été pensé comme un espace de rencontres, de brassage, de respiration. On y vient pour déjeuner, bien sûr, mais aussi pour croiser d’autres habitants, sortir de l’isolement, retrouver une forme de quotidien partagé. Dans un quartier, ce type d’endroit compte énormément. Il recrée de la proximité là où la vie contemporaine fragmente, sépare et accélère tout.

Le projet est porté par les associations L’Autre Regard et Le Clin d’Œil, engagées de longue date autour de l’entraide, de l’accompagnement et du changement de regard porté sur les troubles psychiques. Cette dimension est essentielle. Elle donne au restaurant une profondeur particulière. Il ne s’agit pas seulement d’ouvrir une table de plus dans le paysage rennais, mais d’ouvrir un lieu où l’on se rencontre autrement, sans étiquette inutile, sans mise à distance, avec une attention réelle aux personnes.

Une réponse douce mais concrète à la rudesse du temps

Il y a quelque chose de très juste dans l’apparition d’un tel lieu aujourd’hui. À l’heure où tant de discours invoquent le “vivre-ensemble” sans toujours lui donner de traduction tangible, Chez Simone & Anatole apporte une réponse modeste, mais concrète. Un repas à prix ajusté. Une équipe bénévole. Un cuisinier. Des habitués à venir. Des personnes qui n’auraient peut-être pas franchi certaines portes ailleurs. Une atmosphère plus humaine que marchande. Au fond, une petite politique du quotidien, celle qui améliore vraiment la vie.

Le quartier de La Touche gagne ainsi plus qu’une enseigne. Il gagne un point d’ancrage. Un endroit susceptible de devenir, avec le temps, un repère familier, une adresse que l’on recommande autant pour ce qu’on y mange que pour ce qu’on y ressent. Ce n’est pas rien. Dans une ville, les lieux qui comptent ne sont pas toujours les plus spectaculaires. Ce sont souvent ceux qui accueillent sans bruit, tiennent bon, et font circuler un peu plus de chaleur humaine.

Une adresse rennaise à découvrir et à soutenir

À Rennes, Chez Simone & Anatole mérite donc l’attention, la curiosité et le soutien des habitants. Parce que le projet est utile. Parce qu’il est généreux sans être démonstratif. Parce qu’il réconcilie alimentation, solidarité et vie de quartier. Et parce qu’il rappelle, avec une belle simplicité, qu’un restaurant peut encore être un lieu où l’on nourrit les corps autant qu’un peu du tissu social.

Une table à découvrir, donc, et peut-être davantage encore : une manière d’habiter la ville autrement.

Infos pratiques

Chez Simone & Anatole

Place Simone de Beauvoir, à Rennes, quartier La Touche

Ouverture le midi du lundi au vendredi

Tarifs solidaires selon les moyens