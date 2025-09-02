Rennes. Samedi 6 septembre, Happy Manif avec David Rolland pour les 40 ans du Triangle !

Happy Manif de David Rolland est une balade audioguidée qui part du conservatoire du Blosne jusqu’au Triangle. Dans le cadre de la fête des associations du Blosne, le chorégraphe nantais et la cité de la danse invitent à danser et s’amuser, samedi 6 septembre 2025 ! Pendant une heure, les participants et participantes, casque sur les oreilles, danseront, s’amuseront et entendront des histoires qui ont traversé le Triangle depuis sa création en 1985.

Si cette année Le Triangle n’organise pas un événement de rentrée de saison, il invite néanmoins à partager un moment joyeux et ludique, dans le prolongement du défilé fantastique. Vous l’aurez compris, vous êtes de nouveau invités à enfiler votre plus belle tenue de danse. Mais cette fois, nul besoin d’ateliers d’entraînement, juste d’un téléphone et d’un casque pour se laisser guider par la création spéciale conçue par le chorégraphe nantais David Rolland pour les 40 ans de la cité de la danse.

David Rolland © Aleksandar Miskov

15 ans après sa création, le chorégraphe David Rolland revient sur les lieux où est né, en 2010, le spectacle participatif Happy Manif, alors nommé « MP3 Experiment ». Sur une commande du Triangle, dans le cadre du festival Agitato, le chorégraphe avait proposé son premier parcours dansé. Le principe : les participants et participantes téléchargeaient sur leur MP3 ou téléphone une bande son et, casque sur les oreilles, se laisser guider dans une déambulation chorégraphique. « Mon travail s’inscrit dans une démarche participative du public », déclare David Rolland qui travaille autour du rôle social de la danse comme espace de rencontre. « Ce qui m’intéresse, c’est que les gens se rencontrent à travers la danse et le jeu. »

De fil en aiguille, le concept est devenu en quelque sorte une signature que le chorégraphe a renommée dans un joli oxymore, Happy Manif. « On est plutôt habitué à des manifestations qui militent contre une idée alors que Happy Manif est une déambulation joyeuse qui invite au rire. » Depuis, l’événement a revêtu un aspect plus politique en traitant de la rencontre ou la peur de l’autre, entre autres.

Happy Manif © Kalimba

L’événement du 6 septembre ne se place pas dans l’hommage, mais dans le mouvement et la création. Pendant une heure, les personnes déambuleront dans les rues du Blosne et les couloirs du Triangle pour faire-faire-faire c’qui leur plaît-plaît-plaît, en référence à la chanson de Chagrin d’amour, numéro 1 au classement au moment de la pose de la première pierre du Triangle.

Le parcours dansé spécial 40 ans du Triangle est le fruit de recherches et de rencontres : David Rolland s’est plongé dans les archives de la Cité de danse : « J’ai eu envie de retracer cette aventure très riche humainement et le rapport du lieu à son quartier. » Le chorégraphe a été guidé dans l’écriture aussi bien par le rayonnement national du lieu que par son ancrage local, ainsi que son attention portée à toutes les danses. « La convivialité est omniprésente dans les propositions du Triangle », souligne-t-il en citant la Tablée Fantastique et le Défilé Fantastique pour les événements les plus récents, « tout comme le rapport à la danse professionnel et amateur qui est un fil rouge. »

La danse ne sera pas la seule invitée à l’Happy Manif : des témoignages de personnes proches du Triangle à son inauguration apporteront une touche documentaire et une authenticité réelle. Oeuvre pluridisciplinaire, elle touche aussi au monde du cinéma, un univers que David Rolland affectionne particulièrement. « Le Triangle proposait une programmation de films de cinéma à ses débuts », nous apprend-il. David Rolland a pioché dans les projections de 1985/1986 pour en tirer des extraits que le public entendra dans ses oreilles le jour J. « J’ai cherché un film qui reflète l’ambiance de l’époque. » De la même manière, nous retrouverons des tubes des années 80, des références populaires partagées par toutes et tous afin que tout le monde puisse entrer dans la danse.

Alors, n’attendez pas, réservez et faites-faites-faites ce qu’il vous plaît-plaît-plaît, samedi 6 septembre 2025.

Gratuit, mais réservation conseillée

Deux sessions à 15h30 et 18h30

L’événement s’inscrit dans le cadre de la fête de l’association du Blosne, qui a lieu samedi 6 septembre. Pleins d’associations du quartier se réunissent pour des présentation, des activités et autres propositions, dans les jardins slovènes, derrière le conservatoire.