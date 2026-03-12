Rennes. Le Dooinit Festival donne rendez-vous aux amoureux du hip hop du 20 au 28 mars

Le Dooinit Festival, événement majeur du hip-hop dans l’Ouest, revient animer plusieurs lieux rennais du 20 au 28 mars 2026. Pour cette 16e édition, Charles Songue et son équipe ont concocté une programmation paritaire, ambitieuse et pointue, avec cette année une attention particulière portée à la nu soul.

Depuis le premier concert de Little Brother et la première édition du festival en 2010, l’association Dooinit s’est imposée comme un acteur essentiel de la scène musicale rennaise. Elle porte aujourd’hui un rendez-vous incontournable pour les amateurs de hip-hop. Son ambition demeure intacte, faire entendre que le hip-hop ne se réduit pas au rap, mettre en lumière la scène indépendante et rester fidèle aux origines du mouvement.

Du hip-hop américain, mais pas seulement

Le programmateur Charles Songue a longtemps fait du hip-hop américain et des artistes afro-américains la vitrine de Dooinit, l’un des rares festivals de l’Ouest dédiés exclusivement à cet univers. L’événement s’est peu à peu éloigné de son orientation plus électronique des débuts pour s’ouvrir à une programmation live plus étoffée. Les sonorités jazzy y occupent désormais une place importante, tandis que le rap français y trouve lui aussi sa légitimité.

Bercé par le RnB et le rap depuis l’adolescence, Charles Songue façonne chaque année une programmation alternative et exigeante, reflet de ses goûts musicaux. « Tous les programmateurs devraient être spécialistes dans ce qu’ils font. Nous sommes spécialistes du hip-hop US, parce qu’on l’écoute depuis qu’on est jeunes. » La programmation s’équilibre aujourd’hui entre choix affirmés et opportunités de tournée, ce qui permet aussi de répondre aux enjeux environnementaux actuels. « Contrairement à nos débuts, on ne fait plus venir une dizaine d’Américains pour jouer une seule date. On est à l’initiative de certaines tournées, avec nos partenaires parisiens et berlinois, ou bien le concert s’inscrit dans une tournée déjà prévue. »

C’est le cas avec anaiis (Londres, Royaume-Uni), qui montera sur la scène du Jardin Moderne le mercredi 25 mars. Le même soir, Dooinit accueillera aussi Allysha Joy (Melbourne, Australie). Le festival y propose une soirée dédiée à la nu soul, un genre aux textes souvent engagés, proche du RnB mais plus organique. anaiis explore notamment des thèmes liés aux identités noires et à la spiritualité, tandis qu’Allysha Joy inscrit sa musique dans une veine soul, jazz et politique particulièrement habitée.

Une programmation paritaire pensée avec cohérence

La place plus importante laissée à la nu soul cette année a ouvert davantage d’opportunités en matière de parité, les artistes féminines étant plus nombreuses sur ce versant musical. « J’attache une grande importance à la cohérence », affirme Charles Songue. « Je me suis toujours interdit de programmer du rap hardcore à tendance parfois misogyne, puis de faire monter une femme sur la même scène. » Il n’a jamais été question de remplir un quota, mais bien de défendre une ligne artistique lisible. Charles Songue programme avant tout des artistes qu’il écoute lui-même, comme la Nantaise Keysuna, attendue le jeudi 26 mars à Groove Rennes.

À découvrir aussi, le projet nu soul de la jeune Rennaise Sleen. La maturité et l’authenticité de sa création musicale résonneront dans la bibliothèque des Champs Libres, vendredi 20 mars. « Toute la programmation est d’une grande qualité, mais on a remarqué qu’en studio, les artistes féminines arrivent avec un produit déjà très abouti », analyse Charles Songue. « C’est malheureusement lié à la société et à la difficulté, pour elles, de se faire une place. Elles ne se sentent légitimes qu’avec un niveau très élevé. »

Les rendez-vous marqueurs du festival

Le festival, ce sont aussi des rendez-vous récurrents que le public prend plaisir à retrouver. Le vendredi 27 mars à la Salle de la Cité, place au grand rendez-vous boom bap et classic hip-hop de cette édition.

Dooinit y invite Cormega & Marley Marl, figure new-yorkaise et nom majeur du hip-hop américain, Cali Agents, à l’occasion des 25 ans de l’album How the West Was One, ainsi que Bop Alloy, duo formé par Substantial et Marcus D, référence majeure du jazz-rap contemporain. Sur scène également, la Rennaise Suz, remarquée dans le cadre du Buzz Booster Bretagne 2025, dont la plume affirmée et la présence scénique imposante devraient marquer la soirée.

Le samedi 28 mars s’annonce plus dansant avec, pour la première fois, un temps fort consacré à la house, manière de rappeler que cette musique est elle aussi issue des cultures afro-américaines. Au programme de la soirée au BAM, Marcellus Pittman (Détroit, États-Unis), Evenn & Yann Polewka (Rennes) et Filsan (Nantes). Plus tôt dans la journée, Le Triangle accueillera également le battle Show Me What You Got, autre rendez-vous bien identifié du festival.

Pour aller plus loin

Le festival déploie aussi une programmation qui dépasse le cadre des concerts afin de transmettre au public toute la richesse de la culture hip-hop. Les festivités commenceront ainsi le mardi 24 mars à l’Institut Franco-Américain avec l’inauguration de la 16e édition et la présentation de la revue Gotham, parue en juin 2025. À la fois label et maison d’édition, Gotham s’intéresse aux créations instinctives, qu’elles soient visuelles ou musicales. À cette occasion, une table ronde intitulée « Culture et résistance » est proposée avec le rappeur Rocé, autour de la question « L’art est-il toujours contestataire ? »

Pour la première fois, en partenariat avec Sonorium, Dooinit propose aussi une écoute intégrale au casque de l’album Voodoo du chanteur américain D’Angelo, disparu en octobre 2025, disque majeur de la nu soul selon Charles Songue. « D’Angelo était l’un des meilleurs en matière d’arrangements vocaux », souligne le programmateur. « On veut rendre justice à cet album, enregistré sur de vieilles bandes à l’Electric Lady Studios, un studio mythique. » Le journaliste Raphaël Da Cruz introduira l’événement et répondra aux questions après l’écoute, le jeudi 26 mars au CCNRB.

Du 20 au 28 mars 2026, dans plusieurs lieux rennais