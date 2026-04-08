Rennes. L’exposition Slocum et moi plonge dans la fabrication du film d’animation

L’Instantané Galerie, au sein de la Maison des Associations à Rennes, accueille l’exposition Slocum et moi, le film AVANT le film du 8 au 13 avril 2026, dans le cadre du Festival national du film d’animation.

Sorti en salles le 29 janvier 2025, Slocum et moi, de Jean-François Laguionie, raconte l’histoire de François, un garçon de 11 ans, dans la France des années 1950. L’enfant voit ses parents entreprendre la construction d’une réplique du voilier de Joshua Slocum, figure mythique de la navigation, tandis que s’éveillent en lui le goût du dessin, l’appel du large et une sensibilité intime au monde. Le film suit ce personnage de l’enfance à l’âge adulte et déploie, avec une grande délicatesse, des thèmes tels que la filiation, le rêve d’aventure, la transmission et la part secrète des vocations.

Le trait au crayon, à la fois souple, mélancolique et lumineux, donne au film une texture rare. Chez Jean-François Laguionie, l’animation n’est jamais simple virtuosité visuelle : elle devient une manière de faire remonter les souvenirs, les silences familiaux et les paysages intérieurs. Slocum et moi est ainsi moins un film d’aventures maritimes qu’un récit d’apprentissage sensible, traversé par le désir d’évasion autant que par la complexité des liens familiaux.

Dans le cadre du Festival national du film d’animation, cette exposition conçue par l’AFCA (Association française du cinéma d’animation) invite le public à entrer dans les coulisses de l’œuvre. Pensée par Jean-François Laguionie et la scénariste Anik Le Ray, elle retrace les différentes étapes de la conception du film, des premières recherches graphiques jusqu’aux images achevées, en passant par la création des personnages, des décors et des ambiances visuelles.

L’exposition met aussi en lumière le travail des principaux artisans du film : Jean-François Laguionie pour la réalisation, Anik Le Ray pour l’écriture, et Pascal Le Pennec pour la musique. Elle révèle ce qui se joue avant même l’animation à l’écran : le temps du dessin, des intentions, des essais, des hésitations fécondes et de la fabrication patiente. Une belle occasion de découvrir comment naît un long métrage d’animation d’auteur, de ses premières intuitions à sa forme finale.

La manifestation s’inscrit dans la dynamique du Festival national du film d’animation, organisé à Rennes Métropole du 7 au 12 avril 2026, grande vitrine de la création animée française. Pour les amateurs de cinéma, de dessin et de fabrication artistique, cette halte à L’Instantané permet de voir le film autrement : en remontant à sa source.

L’Instantané Galerie

Maison des Associations

6 cours des Alliés – 35000 Rennes

Exposition du 8 au 13 avril 2026

Horaires annoncés : de 9 h à 18 h