Rennes. La ville, le deal, le bail et l’expulsion : quand le droit résiste à la fermeté de l’État

À Rennes, les premières audiences relatives à l’expulsion de familles dont un membre est impliqué dans des faits liés au trafic de stupéfiants ne relèvent déjà plus du simple contentieux locatif. Elles disent autre chose, de plus profond et de plus inquiet. Elles racontent un moment où l’État, confronté à l’usure des quartiers, décide de faire du logement un instrument de reconquête territoriale. Elles racontent aussi la fragilité d’une telle stratégie lorsque le droit, la preuve, la proportionnalité et la réalité humaine des dossiers viennent contrarier la dramaturgie de la fermeté.

Le 9 avril 2026, le tribunal judiciaire de Rennes a examiné plusieurs procédures visant des familles de locataires du parc social. Le dispositif s’appuie sur la loi du 13 juin 2025 « pour sortir la France du piège du narcotrafic », qui permet au préfet d’enjoindre au bailleur de saisir le juge pour demander la résiliation du bail, puis, à défaut, de se substituer à lui. L’idée politique est simple, presque redoutablement efficace au plan symbolique : si le trafic prospère dans des halls, au pied des immeubles, dans les abords immédiats des résidences, alors il faut agir aussi sur ce point d’ancrage résidentiel.

Mais la première leçon venue de Rennes est moins triomphale qu’annoncé. Sur quatre procédures examinées, l’État a dû se désister dans deux dossiers, faute d’éléments suffisants. Ce simple fait mérite d’être regardé de près. Il signifie qu’entre le mot d’ordre de fermeté et la matérialité d’un dossier, il existe encore une distance. Il signifie aussi que la justice n’est pas condamnée à avaliser mécaniquement la mise en scène d’une autorité retrouvée. Dans cette affaire, la preuve résiste. Et lorsque la preuve résiste, toute la construction politique vacille un peu.

Le logement comme nouvel outil de police indirecte

Ce qui se joue ici n’est pas seulement une innovation procédurale. C’est un déplacement de l’action publique. Pendant longtemps, la lutte contre le trafic a reposé sur les interpellations, les saisies, les poursuites pénales, les occupations ponctuelles de points de deal, les opérations dites de sécurisation. Désormais, l’État veut agir sur l’environnement social et résidentiel du trafic. Le logement n’est plus seulement le lieu où vivent des habitants ; il devient un levier possible de discipline territoriale.

Dans l’esprit du pouvoir, la logique se tient. Si certaines économies illicites prospèrent sur l’enracinement local, sur la répétition des présences, sur la banalisation des guetteurs, sur l’intimidation diffuse et sur l’épuisement des riverains, alors il faut rompre cet enracinement. Le message adressé aux habitants est clair : l’État ne veut plus seulement courir après les individus, il veut briser des implantations. C’est une doctrine de reconquête, et elle est pensée pour être visible.

À court terme, l’efficacité de ce type de mesure tient largement à sa lisibilité. Rien n’est plus parlant, dans une démocratie saturée de récits d’impuissance, qu’un geste qui se voit. Expulser des familles liées à des faits de trafic, voilà une formule brève, violente, immédiatement compréhensible. Elle rassure une partie de l’opinion. Elle peut satisfaire des habitants exténués par la dégradation de leur cadre de vie. Elle permet à l’État de dire qu’il n’observe plus le problème à distance. Mais cette force de lisibilité est aussi une faiblesse. Car plus une mesure est spectaculaire, plus elle doit être juridiquement irréprochable. Sinon, elle cesse d’être un signe d’autorité pour devenir une politique d’effet.

Là où la mécanique se trouble

Le cas rennais devient particulièrement sensible dès que l’on entre dans le détail des situations. Dans l’un des dossiers maintenus, il n’est pas question, selon l’avocate de la famille, d’un appartement servant de stockage ou de base logistique au trafic. Le logement n’aurait pas servi directement à l’activité illicite. Le fils aîné a été interpellé dans le quartier, en possession de stupéfiants, et condamné à des travaux d’intérêt général. Pourtant, c’est toute l’architecture du foyer qui se retrouve menacée : la mère, les autres enfants, la continuité du bail, la stabilité résidentielle.

À partir de là, le débat change de nature. Il ne porte plus seulement sur la nécessité de combattre le trafic. Il porte sur la manière dont on distribue la responsabilité. Jusqu’où les agissements d’un enfant, d’un adolescent, d’un jeune adulte, peuvent-ils engager le destin résidentiel de toute une famille ? À partir de quel seuil passe-t-on d’une sanction individualisée à une peine diffuse, étendue, familiale, presque environnementale ?

Les avocates des familles visées insistent précisément sur ce point. Vivre au pied d’un point de deal, rappellent-elles en substance, ne suffit pas à caractériser la responsabilité des habitants. Habiter un quartier exposé ne transforme pas un foyer en rouage du trafic. Le droit ne peut pas se contenter d’une ambiance, d’une réputation de secteur, d’un halo de soupçon. Il lui faut des faits, un lien précis, une gravité objectivable, une imputabilité sérieuse.

Les désistements de l’État, faute d’éléments suffisants, donnent à cette ligne de défense une portée décisive. Ils montrent que le dispositif voulu comme une arme de fermeté rencontre d’emblée une limite majeure : on peut vouloir frapper fort, mais on ne peut pas frapper large sans risquer de tomber faux.

Qui gagne quoi dans cette séquence

L’État gagne d’abord un bénéfice de communication. Il met en scène sa capacité d’agir. Il transforme une loi récente en démonstration concrète. Il donne à voir un pouvoir qui ne se contente plus de discours généraux sur l’insécurité ou le narcotrafic, mais qui descend dans les immeubles, dans les cages d’escalier, dans les zones grises du quotidien. Au plan politique, ce n’est pas rien. Dans une période où la demande d’ordre est forte, ce geste est rentable.

Le préfet, lui, gagne en incarnation. Il devient localement le visage d’une ligne dure, volontariste, déterminée à montrer que les quartiers ne sont pas hors de portée de la puissance publique. Dans un univers administratif souvent perçu comme lointain ou technocratique, cette incarnation peut compter. Elle donne une figure au pouvoir.

Une partie des habitants, enfin, peut y voir un soulagement. Il serait faux, et même politiquement paresseux, de balayer d’un revers de main la lassitude de ceux qui vivent au pied de points de deal, avec les allées et venues, les intimidations, les nuisances, le sentiment d’un ordre parallèle toléré parce qu’il s’est banalisé. Pour eux, l’annonce d’une réaction forte peut sembler juste, ou du moins compréhensible.

Mais ces gains sont précaires. Car l’État prend en même temps un risque considérable. Si les dossiers apparaissent faibles, s’ils reposent moins sur des preuves solides que sur le climat général d’un quartier, s’ils touchent des familles sans antécédents locatifs, bien insérées, décrites comme respectueuses par le voisinage, alors la fermeté se retourne. Elle n’apparaît plus comme la marque d’une autorité rigoureuse, mais comme l’usage spectaculaire d’un instrument trop lourd pour des situations mal établies.

Qui paie vraiment

Ce sont d’abord les familles visées qui supportent la charge la plus lourde. Perdre un logement social à Rennes en 2026 n’est pas une contrariété administrative. Dans une métropole où l’accès au logement est déjà extrêmement tendu, c’est une menace de bascule. Bascule vers la désorganisation familiale, vers la précarité, vers l’angoisse, vers une vie soudain rétrécie par l’incertitude. Lorsqu’il y a des enfants, le choc est encore plus profond. Le droit au logement, ici, n’est pas une formule abstraite de juriste ou de militant. C’est le dernier filet qui empêche la chute.

Les bailleurs sociaux, eux aussi, paient une part du prix politique. Ils se retrouvent entre deux logiques qui ne coïncident pas parfaitement. D’un côté, ils doivent tenir compte des troubles réels qui dégradent la vie des résidences. De l’autre, leur mission demeure fondamentalement sociale. Ils ne sont pas conçus pour devenir les bras armés d’une stratégie d’exemplarité sécuritaire. Le fait que l’un d’entre eux n’ait pas été favorable à l’expulsion dans un dossier montre toute la tension du moment. Le logement social est sommé d’être à la fois protecteur et punitif. Cette contradiction peut devenir intenable.

La justice, enfin, est placée dans une position délicate. Si elle valide largement, elle sera accusée d’accompagner une extension de la peine au-delà de ses auteurs. Si elle encadre sévèrement le dispositif, elle sera soupçonnée de neutraliser un outil voulu pour répondre à une réalité bien tangible. Elle se retrouve au point exact où se rencontrent l’exigence d’ordre public et la résistance de l’État de droit.

Le point aveugle de la fermeté

Le débat public aime les oppositions pauvres. D’un côté, les tenants de la fermeté, qui refuseraient de s’abandonner à l’angélisme. De l’autre, les défenseurs des familles, soupçonnés d’excuser le trafic. Cette opposition est commode, mais elle est intellectuellement indigente.

Le vrai point aveugle est ailleurs. Il réside dans ce qui précède le moment de l’expulsion. Comment des adolescents ou de jeunes majeurs basculent-ils dans ces économies de rue ? À quel moment les institutions cessent-elles de contenir ? Que manque-t-il au plan éducatif, au plan social, au plan urbain, pour qu’une ville en vienne à mobiliser le bail d’habitation comme l’un des nouveaux instruments de sa politique antidrogue ?

Une politique publique qui n’apparaît qu’au moment de l’éviction a toujours quelque chose d’une politique tardive. Elle traite le symptôme le plus visible, parfois le plus photogénique au plan médiatique, mais elle dit aussi en creux tout ce qui n’a pas été suffisamment fait en amont. On peut admettre qu’une société protège les habitants contre l’emprise du deal. On peut même admettre qu’elle use pour cela d’outils plus fermes. Mais encore faut-il qu’elle ne fasse pas de la précarisation de familles déjà fragiles le cœur visible de son courage politique.

Un crash-test judiciaire, social et moral

Rennes sert aujourd’hui de laboratoire. Les décisions à venir diront jusqu’où cette loi peut réellement aller. Si les juges exigent un lien étroit entre le logement, les troubles et la responsabilité effective du foyer, alors le dispositif sera resserré, encadré, soumis à une discipline probatoire forte. Si, au contraire, l’interprétation de l’État l’emporte largement, un cap nouveau sera franchi. Le logement social deviendra plus explicitement un outil de police territoriale dans la lutte contre certaines formes de délinquance.

Mais au-delà du droit, c’est une autre question qui demeure. Comment rétablir l’ordre sans élargir la peine au-delà de ceux qui ont réellement fauté ? Comment protéger les riverains sans faire du foyer tout entier la surface de réparation symbolique d’un désordre collectif ? Comment une ville comme Rennes, longtemps fière de son équilibre, affronte-t-elle le moment où cet équilibre se fissure et où les réponses de l’État deviennent plus abruptes, plus verticales, plus démonstratives ?

La vérité de cette affaire tient peut-être dans cette tension. Le narcotrafic use les quartiers, abîme la vie ordinaire, installe la peur, fatigue les habitants. L’inaction n’est pas une option sérieuse. Pour autant, l’action publique n’acquiert pas sa légitimité dans la seule intensité de son geste. Elle l’acquiert dans sa justesse. À Rennes, la question n’est donc pas seulement de savoir si l’État peut expulser. Elle est de savoir s’il peut le faire sans que la lutte contre le désordre ne produise, à son tour, une autre forme d’injustice.

Et si le vrai débat commençait là ?

Car au bout de cette affaire locale affleure une question plus vaste, plus dérangeante, et presque encore taboue en France. Peut-on espérer affaiblir durablement le narcotrafic sans toucher à ce qui fait sa puissance réelle, c’est-à-dire la profitabilité du marché lui-même ? Tant que des réseaux clandestins conserveront le monopole de l’offre, de la qualité, de la distribution, des marges et du contrôle territorial, l’État pourra multiplier les interpellations, les expulsions et les démonstrations de fermeté, sans forcément atteindre le cœur économique du problème.

Autrement dit, veut-on seulement déplacer le trafic, ou commencer à l’assécher ? Veut-on continuer à combattre ses manifestations les plus visibles, ou ouvrir enfin une réflexion plus stratégique sur ses ressorts structurels ? Car une économie criminelle ne prospère pas seulement sur la faiblesse sociale de certains territoires. Elle prospère aussi sur l’existence d’un marché clandestin immense, solvable, rentable, où la prohibition alimente elle-même une partie de la rente, de la violence et du pouvoir des réseaux.

Dès lors, une démocratie lucide devrait peut-être accepter de poser d’autres questions, sans angélisme mais sans paresse intellectuelle. Faut-il maintenir intégralement le cadre actuel, au risque d’alimenter indéfiniment une économie souterraine que l’on ne parvient manifestement pas à tarir ? Faut-il, à l’inverse, ouvrir un débat sérieux sur d’autres formes de régulation — dépénalisation partielle, contrôle public de certaines substances, encadrement sanitaire strict, voire administration médicalisée de certains produits dans des dispositifs hautement surveillés ? Non pour céder à une quelconque permissivité, mais pour examiner si une captation publique, sanitaire et fiscale d’une part de ce marché ne permettrait pas, au moins pour certaines drogues, de desserrer l’emprise financière du narcotrafic.

La question choque, sans doute, parce qu’elle oblige à déplacer le regard. Elle force à quitter le seul registre de la punition pour entrer dans celui de la stratégie. Elle rappelle surtout qu’on ne détruit pas un marché extraordinairement rentable par la seule intensification de ses sanctions périphériques. On peut contenir, disperser, déplacer, désorganiser un temps. Mais tarir la source exige peut-être autre chose : une pensée plus froide, plus vaste, plus courageuse, au croisement de la sécurité, de la santé publique, de la justice sociale et de l’économie politique.

Rennes n’a évidemment pas à trancher seule un tel débat. Mais ses audiences en révèlent la nécessité. Car si l’on en vient à faire du bail d’habitation l’un des nouveaux théâtres de la lutte antidrogue, alors il faut avoir l’honnêteté d’interroger aussi ce que la prohibition laisse intact, ce qu’elle enrichit encore, et ce qu’elle empêche peut-être de penser. La véritable question devient alors celle-ci : veut-on administrer sans fin les conséquences sociales du narcotrafic ou commencer enfin à s’attaquer efficacement à son moteur économique ?