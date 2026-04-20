Rennes. Le Grand Dégel #3 remet le feu aux Gayeulles du 17 au 26 avril 2026

Le parc des Gayeulles, à Rennes, accueillera le Grand Dégel #3 pour deux temps forts festifs du 17 au 26 avril 2026. Porté par La Famille Walili, l’événement revient avec ses concerts, ses spectacles, sa fête foraine, sa braderie et son atmosphère de grande fête populaire, joyeuse et accessible.

Grand Dégel 2024 – Famille Walili

Après deux premières éditions remarquées, La Famille Walili remet son chapiteau, ses paillettes et son esprit de fête au cœur du parc des Gayeulles pour une troisième édition qui se déploie en deux grands week-ends, du 17 au 19 avril puis du 23 au 26 avril 2026. Entre spectacles, concerts, jeux forains, radio déjantée, braderie et surprises en tous genres, le Grand Dégel confirme sa vocation de fête de printemps ouverte à tous les publics.

Le Grand Dégel #3 au parc des Gayeulles, du 17 au 26 avril 2026

Le premier temps fort, du 17 au 19 avril, donne le ton. Vendredi 17 avril, le site ouvre à 18h30 avec le spectacle Jogging de la Cie Qualité street, suivi de Bastoon et Babuska. Samedi 18 avril, la fête se poursuit avec L’identité en Valises, Accroche toi si tu peux et Julius & Janus, avant une fanfare balkanique nocturne avec Amfifanfare. Dimanche 19 avril, place à la braderie, à la fanfare, au spectacle participatif Bab’el Dañs de la compagnie Dounia et à l’ambiance survoltée des Frères Mandals.

Entre les deux week-ends, le festival se déplace aussi mercredi 22 avril 2026 allée chanoine Baudry, dans le quartier de Maurepas, pour se rapprocher du public dans une ambiance de kermesse. Des animations y sont proposées dès 14h, avant le spectacle Kolelo à l’Agora du Claire Détour à 16h30.

Le second temps fort, du 23 au 26 avril, prolonge cette énergie festive. Jeudi 23 avril, le public retrouvera une carte blanche au studio OVF / label Telescope, avec open mic, Sleen Live Band et Molow. Vendredi 24 avril, le festival laisse place à une carte blanche au collectif Fierce Faces, avec drag show, concert de Dealing For Dimes, surprise musicale et set de D-Frak. Samedi 25 avril, le programme mêle le conte nomade Pas à pas, La Pianiste rouge, Soul Nation, Les Car cass et DJ Frendleyks. Enfin, dimanche 26 avril, un open air techno avec ZA, DJ Frendleyks et Ewake viendra conclure le festival, accompagné d’entresorts et d’un karaoké photo FinisH par Radio Padoul.

L’un des charmes du Grand Dégel demeure sa dimension populaire, familiale et décloisonnée. Tout au long de l’événement, les visiteurs pourront profiter de jeux en bois, de la Radio Padoul, des attractions foraines de la Famille Walili, d’entresorts et d’installations sonores. Le festival cultive cette manière bien à lui de faire se rencontrer les habitants, les artistes, les enfants, les curieux et les noctambules dans une ambiance à la fois généreuse, décalée et profondément rennaise.

Autre atout majeur, son accessibilité. L’accès au site reste gratuit, même si certains spectacles et concerts sont accessibles sur réservation ou billetterie. Le Grand Dégel revendique ainsi un modèle ouvert, où chacun peut venir flâner, écouter, rire, danser, se restaurer et partager un moment de printemps sans barrière symbolique ni sociale.

Bar, restauration et buvette sont prévus sur place. Celles et ceux qui souhaitent assister aux propositions payantes ou réserver leur venue peuvent passer par la billetterie en ligne. Pour les autres, il suffit de venir, de pousser la porte du chapiteau, de se laisser guider par les fanfares, les voix, les basses, les odeurs de fête et les éclats de rire.

PROGRAMME COMPLET :

Vendredi 17 avril 2026 — ouverture du site à 18h30

20h30 : Jogging — Cie Qualité street

22h30 : Bastoon et Babuska



Samedi 18 avril 2026 — ouverture du site à 16h

18h00 : L’identité en Valises — Cie Vol en V

20h30 : Accroche toi si tu peux — Cie Les Invendus

22h30 : Julius & Janus — Cie Les Sales Polyvalentes

23h30 : Amfifanfare



Dimanche 19 avril 2026 — braderie, ouverture du site à 10h30

13h00 : Amfifanfare

16h00 : Bab’el Dañs — Cie Dounia

17h00 : Les Frères Mandals



Mercredi 22 avril 2026 — Maurepas

Dès 14h : animations

16h30 : Kolelo à l’Agora du Claire Détour Jeudi 23 avril 2026 — ouverture du site à 19h

Carte blanche au studio OVF / label Telescope

19h30 : Open Mic

22h00 : Sleen Live Band

23h30 : Molow



Vendredi 24 avril 2026 — ouverture du site à 18h30

Carte blanche au collectif Fierce Faces

20h00 : Drag show + Dealing For Dimes + concert surprise

23h30 : D-Frak



Samedi 25 avril 2026 — ouverture du site à 16h

17h00 : Pas à pas

18h30 : La Pianiste rouge

20h00 : Soul Nation

22h15 : Les Car cass

23h30 : DJ Frendleyks



Dimanche 26 avril 2026 — ouverture du site à 14h30

Open air techno avec ZA, DJ Frendleyks et Ewake

Entresorts : Flash & Furious / Flash Tempête

Karaoké Photo FinisH by Radio Padoul

Et tout au long du festival

Jeux en bois, Radio Padoul, attractions foraines de la Famille Walili, entresorts, installations, bar, restauration et buvette sur place.

Infos pratiques

Billetterie

Accès au site gratuit, réservations conseillées pour certaines propositions

Bar, restauration et buvette sur place

Parc des Gayeulles, 35700 Rennes