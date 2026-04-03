Ninkasi ouvre à Rennes une brasserie bière, burger, musique route de Lorient

Après Lyon, Lille, Montpellier, Rouen ou Besançon, l’enseigne Ninkasi confirme son arrivée à Rennes. Le futur bar-restaurant, installé route de Lorient, dans le Parc d’Activité des Chevrons, à proximité immédiate du Roazhon Park, ouvre le mardi 7 avril 2026.

Un premier Ninkasi breton à l’ouest de Rennes

L’arrivée de Ninkasi à Rennes marque une étape symbolique dans le développement national de la marque lyonnaise : il s’agit de son premier établissement en Bretagne. L’adresse choisie, 7 rue de la Barre Thomas, dans le secteur de la route de Lorient, mise sur une implantation très visible, à l’entrée ouest de la ville, dans un environnement dominé par les flux automobiles, les zones d’activité et la proximité du stade rennais.

Le projet prend place dans un bâtiment neuf. Selon les informations communiquées, le site développe environ 800 m² de bâti, dont 450 m² accessibles au public à l’intérieur, auxquels s’ajoutent plus de 120 m² de terrasse. La capacité annoncée tourne autour de 320 à 350 personnes, avec près de 220 à 250 places assises en salle et environ 100 places en terrasse.

Bière, burgers, musique : la formule Ninkasi

Ninkasi ne se présente pas comme une simple chaîne de restauration. L’enseigne cultive depuis ses débuts un positionnement hybride, au croisement de la brasserie artisanale, du bar-restaurant et du lieu de vie musical. Son triptyque revendiqué — « Bière, Burger, Musique » — structure toute son identité, avec une carte pensée pour la convivialité, une offre de boissons maison et une programmation régulière d’animations.

À Rennes, le lieu promet 17 bières craft, des cocktails et spiritueux maison, une restauration en continu, mais aussi une série de rendez-vous appelés à rythmer la semaine : blind-test, disco bingo, karaoké chorale, concerts, DJ sets. Le site annonce également un brunch le week-end, signe que l’établissement vise autant les soirées que les temps plus familiaux ou détendus du samedi et du dimanche.

Des horaires larges et une ambition de lieu repère

L’établissement sera ouvert du dimanche au mercredi de 10 h à minuit, puis du jeudi au samedi de 10 h à 1 h du matin. La cuisine fonctionnera en non-stop de 11 h 45 à 23 h, et jusqu’à 23 h 30 du jeudi au samedi. Des happy hours sont également annoncés tous les jours de 17 h à 20 h.

Par son emplacement, le futur Ninkasi Rennes cherche clairement à devenir un point de ralliement pour plusieurs publics : salariés du secteur, groupes d’amis, amateurs de bières craft, clients de passage, supporters avant ou après match, et plus largement tous ceux qui fréquentent la zone ouest rennaise. La marque insiste d’ailleurs sur cette idée de lieu vivant, festif et accessible, capable de fonctionner aussi bien à l’heure du déjeuner que le soir.

Une ouverture maintenue malgré le contexte du groupe

En janvier, l’arrivée de Ninkasi à Rennes intervenait dans un contexte particulier, puisque plusieurs entités du groupe avaient été placées en procédure de sauvegarde fin décembre 2025. Depuis, la direction a confirmé que cette procédure visait à restructurer la dette et à adapter le développement du réseau, sans remettre en cause l’ouverture rennaise, désormais présentée comme bien effective au début d’avril 2026.

Autrement dit, le projet breton n’a pas été abandonné. Il ouvre même une nouvelle étape dans l’expansion géographique de l’enseigne, qui poursuit sa sortie de son ancrage historique lyonnais tout en ralentissant prudemment son rythme de développement.