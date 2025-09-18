Rennes. Les Tombées de la Nuit présentent 3 spectacles dimanche 21 septembre

Les Tombées de la Nuit et (DAR) démarrent sur les chapeaux de roue ce dimanche 21 septembre avec trois propositions festives et singulières : un bal exotique et débridé, une visite théâtralisée pleine de mystères et un voyage musical en clair-obscur.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

LES TOMBÉES DE LA NUIT PRÉSENTENT

LE BAL DES OISEAUX

SAPAGE NOCTUNE (FR)

BAL • TOUT PUBLIC • GRATUIT

À la croisée du concert, du spectacle et du bal costumé, Le Bal des oiseaux vous invite à faire un pas de côté vers un ailleurs musical, dans un espace singulier, accueillant et chaleureux, pour bouger vos corps aux rythmes chauds et endiablés de la musique Exotica de Tiki Paradise. De votre arrivée jusqu’au tableau final, le bal sera emmené par des personnages aux identités multiples, à la fois meneurs de danse, diva quasi divine ou oiseaux imaginaires.

Et puisque de tout temps et traditionnellement, on s’habille pour aller au bal, venez d’abord faire un tour par la costumerie Des Habits et Vous pour vous parer de costumes à l’imaginaire exotique. On s’apprête, on se fait beau, on sort nos habits de lumière, on sort du quotidien, on lâche prise !

Place du Parlement • 17h30 • Gratuit, dans la limite des places disponibles

Durée : 3h30

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

L’ADEC, EN PARTENARIAT AVEC LES TOMBÉES DE LA NUIT ET LES ARCHIVES MUNICIPALES DE RENNES,

DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU MATRIMOINE ET DU PATRIMOINE, PRÉSENTE

PASSION, MYSTÈRES ET STROMBOLI

LES 100 ANS DU THÉÂTRE DE L’ADEC

VISITE DÉCALÉE • TOUT PUBLIC • GRATUIT

Depuis 1925, au 45 rue Papu, il existe un lieu étonnant où l’on s’amuse, on découvre, on crée, on joue, on s’émerveille, on s’émancipe…

Pour les 100 ans de ce bâtiment de notre patrimoine local, témoin de la vie culturelle rennaise et du quartier Bourg L’évêque, nous vous embarquons dans un parcours théâtral inédit.

Une création pétillante orchestrée par l’autrice et metteuse en scène Clara-Luce Pueyo de la compagnie Collector avec un groupe amateur intergénérationnel prêt à vous dévoiler les petits secrets et la grande aventure de ce théâtre aux personnages insolites !

ADEC, Maison du théâtre amateur, 45 rue Papu

Départs : 14h, 15h30, 17h, 18h30

Gratuit • Durée : 40 minutes

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D’ILLE-ET-VILAINE, DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU MATRIMOINE ET DU PATRIMOINE, PRÉSENTENT

MELANCHOLIA

MUSIQUE • TOUT PUBLIC • GRATUIT

Depuis juin 2025 et jusqu’en octobre 2026, l’auteur-compositeur et interprète rennais François Audrain mène une tournée départementale jalonnée de lieux emblématiques de la mémoire industrielle d’Ille-et-Vilaine : les carrières de granit de Louvigné-du-Désert ou encore les mines de brais de Vieux-Vy-sur-Couesnon. Une immersion dans la mémoire de chacun de ces lieux à travers une découverte du site et des actions de médiation auprès des publics. Oscillant entre chanson, trip-hop et sonorités industrielles, François Audrain pose sa voix avec douceur sur des mélodies rock aux contrastes assumés, claires et obscure. À la fois intimiste et puissant, Melancholia fait résonner les récits enfouis de ceux qu’on appelait les « petites gens » — ouvriers, travailleurs, figures anonymes dont les vies ont façonné notre patrimoine.

Auditorium des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine,

1 rue Jacques-Léonard • 17h • Gratuit

­

