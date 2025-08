Le Stunfest 2025 : un festival du jeu vidéo repensé du 24 au 26 octobre à Rennes et en ligne

L’association 3 Hit Combo est heureuse d’annoncer le retour du Stunfest, festival emblématique des cultures du jeu vidéo, qui se tiendra du 24 au 26 octobre 2025 à la Maison des Associations de Rennes et en simultané sur Twitch.

Engagée depuis 2023 dans une transformation structurelle, 3 Hit Combo devient en 2025 un collectif associatif réunissant les acteur·ices du jeu vidéo en Bretagne. L’association réaffirme sa vocation : servir de plateforme collaborative, soutenir les initiatives locales, et favoriser les dynamiques collectives autour du jeu vidéo comme outil culturel et social.

Un Stunfest version laboratoire

Projet phare de l’association, le Stunfest 2025 revient dans un format renouvelé : pensé comme un laboratoire vivant, il propose une nouvelle manière d’envisager le festival à long terme. La gouvernance devient collégiale, la tarification se veut accessible, et la présence en ligne est repensée pour créer une véritable interaction avec les publics à distance.

Le programme s’articule autour de huit collèges thématiques : agora, création indépendante et amateur, conférences, freeplay, jeux de combat, médiation culturelle, musique et speedrun. Une structure à l’image des personnes et des structures qui font vivre le festival. Chaque édition est ainsi conçue comme une œuvre collective, portée par une communauté engagée et passionnée.

Un appel au soutien : trois étapes pour financer le Stunfest

Malgré son redimensionnement et le fort engagement bénévole, le festival fait face à une baisse marquée des subventions publiques. Pour garantir sa tenue, un parcours de soutien en trois étapes est mis en place :

une campagne de financement participatif valorisant le merchandising des éditions précédentes ; Étape 2 : l’ouverture d’une billetterie accessible pour le Stunfest 2025 ;

Informations pratiques