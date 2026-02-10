Modernisation des bornes de recharge dans les parkings C-Park, Rennes Métropole lance un déploiement majeur

Rennes Métropole engage une vaste opération de modernisation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein des parkings C-Park.

Objectif : renforcer les performances, la disponibilité et l’interopérabilité du service, afin d’accompagner la croissance continue de la mobilité électrique sur le territoire.

Un déploiement progressif jusqu’à l’été 2026

La modernisation des équipements se déroule parking par parking. Les premières interventions ont débuté en octobre 2025 dans les parkings Arsenal, Chézy-Dinan et Hôtel-Dieu. Les premières mises en service sont prévues pour février 2026, avec un achèvement complet du déploiement attendu à l’été 2026.

Jusqu’alors, 78 bornes sont disponibles dans les parkings C-Park. À terme, le réseau atteindra 308 bornes, soit une hausse annoncée de +295 %.

Les bornes seront déployées dans les parkings suivants :

Arsenal

De Gaulle – Gare

Chézy-Dinan

Gare Sud

Hoche

Kléber

Lices

Hôtel-Dieu

Colombier

Cette opération s’inscrit dans la volonté de Rennes Métropole de promouvoir l’écomobilité et de faciliter l’accès à la recharge pour les usagers de véhicules électriques.

Des bornes plus performantes et un pilotage intelligent

Le programme inclut le remplacement des bornes existantes par des équipements plus performants, offrant des puissances de 7 à 11 kW. Les nouvelles bornes bénéficieront également d’un système de pilotage intelligent, destiné à optimiser leur disponibilité et leur gestion énergétique.

Une recharge désormais payante dans les parkings C-Park

Afin de garantir un service pérenne et adapté à la hausse des usages, la recharge devient désormais payante dans les parkings C-Park.

Le règlement s’effectuera directement sur les bornes via un opérateur de mobilité agréé (exemples : Chargemap, Ouest Charge, etc.).

Tarifs applicables

1 € à la connexion*

à la connexion* 0,40 € / kWh consommé*

consommé* + coût du stationnement dans le parking

* Hors surcoût éventuel de l’opérateur.

Des bornes de recharge lente et gratuites dans les parcs-relais

Les parcs-relais de Rennes Métropole sont également équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques, accessibles gratuitement et proposant une recharge lente.

Les parcs-relais concernés :

Les Préales

Henri Fréville

Villejean-Université

J. F. Kennedy

La Poterie

Cesson-ViaSilva

Saint-Jacques – Gaîté

Les Gayeulles

Ces sites représentent aujourd’hui environ 200 places de stationnement équipées. Le dispositif permet aux usagers utilisant le métro ou le réseau STAR de recharger leur véhicule gratuitement durant leurs déplacements ou leur journée de travail.

À propos de C-Park

C-Park propose des solutions de stationnement au sein des parcs publics de stationnement de Rennes Métropole et assure la gestion de plusieurs parkings privés, ouverts au public ou à la clientèle des établissements concernés.

Citédia, opérateur du service C-Park, agit sur le territoire de la métropole rennaise dans le souci de satisfaire l’intérêt général et en concertation avec les collectivités locales qui possèdent une participation au capital de l’entreprise.