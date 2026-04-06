À Betton, La Buvette du Pont relance sa saison 2026 au bord de l’eau

Port de Betton, à quelques minutes de Rennes, la Buvette du Pont retrouve son rythme de saison. Terrasse au bord du canal, jardin rouvert, cuisine conviviale, apéros qui s’attardent et programmation festive, l’adresse poursuit en 2026 son installation comme l’un des lieux les plus agréables du nord rennais dès que les beaux jours reviennent.

La Buvette du Pont, à Betton, est au bord du canal, dans un petit paysage déjà aimé des promeneurs, des habitués du marché du dimanche, des cyclistes de passage et des familles en balade. L’adresse a retrouvé en ce printemps 2026 ce qui fait sa force depuis son ouverture en 2021 : une manière simple et chaleureuse d’habiter le port.

Ici, on vient moins pour se montrer que pour se poser. Le décor fait déjà beaucoup. Quelques tables bien placées, une lumière qui s’allonge sur l’eau, les arbres qui reprennent leur feuillage, les conversations qui se croisent dans l’air doux de fin d’après-midi. Il y a dans ce coin de Betton quelque chose d’assez rare autour de Rennes : une impression de respiration immédiate, comme si la sortie commençait avant même d’avoir commandé un verre.

La Buvette du Pont a su comprendre cela. L’établissement n’a pas cherché à surjouer son identité. Il a simplement épousé son environnement. Bar, restaurant, guinguette, lieu de retrouvailles, escale de week-end ou refuge d’afterwork, il fonctionne précisément parce qu’il reste ouvert à plusieurs usages. On peut y venir pour déjeuner en semaine, y prolonger un dimanche matin après le marché, y partager quelques tapas en soirée, ou simplement s’installer face au canal pour retrouver cette impression légère d’un ailleurs tout proche.

Sur l’assiette comme dans le verre, la maison revendique une ligne accessible et sans manières. La restauration du midi reste ancrée dans une formule simple et généreuse. Le soir, l’adresse glisse davantage vers l’esprit guinguette, avec tapas, planches, cocktails, grillades, pizzas et propositions à partager. Ce n’est pas ici que l’on viendra chercher le concept de trop ou l’ostentation culinaire. On y vient plutôt pour une gourmandise déliée, adaptée au lieu, à la bande d’amis, à la fin de journée et au plaisir d’être dehors.

La vraie signature du lieu tient sans doute dans cette alliance entre décontraction et animation. La Buvette du Pont n’est pas seulement une terrasse bien placée. C’est aussi un endroit qui sait faire vibrer sa saison. L’établissement a rouvert son jardin le 5 avril 2026, marquant le retour de l’espace extérieur que sa clientèle attendait avec impatience. La communication récente du lieu met également en avant une nouvelle série de rendez-vous pour le printemps et l’été, entre concerts, soirées thématiques, blind tests et ambiances plus dansantes selon les semaines.

Ce souci de programmer, d’animer, de relancer l’envie, donne au lieu une dimension supplémentaire. Au port de Betton, La Buvette du Pont n’est plus seulement un commerce bien situé. Elle agit peu à peu comme un petit foyer de sociabilité locale. On y revient parce que le cadre est beau, bien sûr, mais aussi parce qu’il s’y passe quelque chose. Une musique, un concert, une soirée déguisée, un moment collectif qui vient rompre la monotonie de la semaine et réintroduire un peu de légèreté dans le quotidien.

Pour 2026, l’établissement conserve d’ailleurs des horaires amples, qui disent bien cette double identité de restaurant de journée et de lieu de soirée. La Buvette du Pont est ouverte le lundi et le mardi de 11 h à 23 h, du mercredi au samedi de 11 h à 1 h, et le dimanche de 9 h à 23 h. Une plage horaire large, pensée pour accompagner aussi bien les déjeuners tranquilles que les fins de soirée prolongées au bord de l’eau.

À quelques minutes de Rennes, dans une commune qui sait déjà attirer pour son marché, son canal et son ambiance douce, La Buvette du Pont confirme ainsi sa place parmi ces adresses où l’on aime revenir dès que les jours rallongent. Un lieu ni prétentieux ni banal, simplement bien trouvé. Un lieu qui sent l’apéritif dehors, la table entre amis, les beaux soirs qui commencent lentement. Un lieu qui, en 2026 encore, donne au port de Betton un supplément d’âme et de saison.

La Buvette du Pont à Betton

Adresse

17 avenue d’Armorique, 35830 Betton

Téléphone

02 99 55 61 67

Horaires 2026

Lundi et mardi : 11 h – 23 h

Mercredi à samedi : 11 h – 1 h

Dimanche : 9 h – 23 h

À savoir

Restauration le midi en semaine, esprit guinguette et afterwork, jardin rouvert depuis le 5 avril 2026, événements et soirées annoncés au fil de la saison.