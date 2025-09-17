JEPM 2025. Les cartons restaurés du Parlement de Bretagne se dévoilent au public

Véritables chefs-d’œuvre historiques, les cartons restaurés du Parlement de Bretagne, siège de la cour d’appel de Rennes, ont pris place sur les murs de la Grande Chambre de l’édifice historique. Trace majestueuse de l’histoire de la Bretagne, ils seront dévoilés au public pendant les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine les 20 et 21septembre 2025.

Après dix ans de mobilisation, six nouveaux cartons peints de la Grande Chambre du Parlement de Bretagne, datant du XIXe siècle, ont repris leur place sur les murs de l’édifice patrimonial. Ces cartons désignent les peintures à l’échelle qui ont servi de modèles à la réalisation des tapisseries, ils racontent l’histoire de la Bretagne de Jules César jusqu’à l’entrée d’Henri IV à Rennes.

Ultimes témoins des tapisseries monumentales fragilisées lors de l’incendie de 1994 puis partiellement détruites dans celui de l’atelier de restauration Bobin, ils avaient été retirés des murs et placés en réserve après la Seconde Guerre mondiale, comme l’explique Guillaume Kazerouni, responsable de collections anciennes au musée des Beaux-Arts de Rennes. Leur restauration est due à une mobilisation menée par le musée des beaux-arts de Rennes, la Fondation du Patrimoine et la cour d’appel de Rennes. La générosité d’une centaine de mécènes et donateurs ont permis de financer la dernière phase du projet, la restauration de quatre cartons : « Jeanne d’Arc et le Connétable Richemont », « Le Combat des Trente », « Le Couronnement de Nominoë » et « La Prédication d’Abélard ». Chaque carton a nécessité environ huit semaines de travail.

Réinstallés à l’emplacement des tapisseries, ces magnifiques œuvres seront présentées au public lors des Journées du Patrimoine et du matrimoine 2025. Par la suite, le grand public pourra désormais se réapproprier ce pan essentiel de la mémoire institutionnelle et culturelle tout au long de l’année.