Dystopia Festival à Rennes, deux nuits hard et techno au Parc Expo

En plein cœur de l’hiver, Dystopia rouvre son portail à l’Ouest les 13 et 14 février 2026. Deux soirs de hard music et de techno sous plafond industriel, avec ce genre d’énergie qui fait oublier la saison. Au Parc Expo de Rennes, l’idée est simple et frontale : deux scènes, une scénographie massive, du son jusqu’à 4 h, et un line-up qui joue la tension des BPM comme une montée continue.

Rendez-vous vendredi 13 et samedi 14 février 2026 au Parc Expo de Rennes (Bruz) pour deux nuits d’immersion entre hard techno, hardcore, hardstyle, frenchcore et techno.

L’esprit Dystopia, deux scènes et une vraie nuit complète

Le format rennais annonce 2 scènes, plus de 40 artistes et environ 20 heures de son, avec une surface de jeu annoncée à 10 000 m², un food court et une chill zone indoor, plus un gros travail de light show et de décor.

Horaires : chaque soir, ouverture des portes à 18 h, fermeture à 4 h. L’événement est interdit aux moins de 16 ans. Et comme souvent sur ce type de grand format, toute sortie est définitive (si vous quittez le site, vous ne pouvez pas rentrer à nouveau).

Le programme 2026, par nuit et par scène

Vendredi 13 février 2026 (18 h – 4 h)

Hard Stage : Dr. Peacock, Miss K8, Slaughterhouse (Deadly Guns & N-Vitral), Hysta vs Korsakoff, Lekkerfaces vs Noxiouz, Pinotello, Akimbo, Bass-D, Endymion, Rosbeek, CHZ (hosted by Tha Watcher)

Techno Stage : Azyr, Onlynumbers, Neek, Evil Grimace, Riot Shift (Hybrid Set), Jowi, Potal

Samedi 14 février 2026 (18 h – 4 h)

Hard Stage : D-Block & S-te-Fan, Riot Shift present Dystopia (Live Final), Rebelion, Mish, Mutilator, Atmozfears vs Adrenalize, Tatanka, The Saints, Omnya, D-Charged, Watremez (hosted by Nolz)

Techno Stage : Basswell, SLVL, Byørn, Fenrick, Filante, Natte Visstick, Anas

Billetterie

Les billets sont proposés en pass 1 jour (vendredi ou samedi) et en pass 2 jours. Au moment où nous écrivons, les tarifs affichés sur la billetterie officielle vont notamment de 49,99 € (1 jour, “Late”) à 54,99 € (1 jour, “Last chance”), et de 95,99 € (2 jours, “Late”) à 105,99 € (2 jours, “Last chance”), les premiers paliers étant déjà indiqués comme épuisés.

Infos et accès (site officiel) • Billetterie (Billetweb)

Accès, transports, cashless, à savoir avant d’entrer

Lieu : Parc Expo de Rennes, 2 La Haie Gautrais, 35170 Bruz (parking gratuit).

: Parc Expo de Rennes, (parking gratuit). Accès voiture : depuis la rocade, sortie 8 (Porte de Saint-Nazaire, parc des expositions).

: depuis la rocade, (Porte de Saint-Nazaire, parc des expositions). Transports en commun : des lignes 13 et C7 desservent le Parc Expo.

: des lignes et desservent le Parc Expo. Pas de camping sur place.

sur place. Cashless : paiements sur site via bracelet cashless. Vous récupérez le bracelet à l’entrée avec votre billet, puis vous le rechargez en ligne avant ou pendant l’événement. Activation 1 €, et frais de remboursement 1 € si vous demandez le remboursement du solde après le festival. La demande doit en général être faite dans un délai d’environ 7 jours, indiqué par l’organisation.

