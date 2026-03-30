Rennes. Voilà le guide 2026 des espaces de coworking

Envie de séparer votre espace de travail de votre espace privé ? De sortir de chez vous pour travailler dans une ambiance agréable et chaleureuse ? Le coworking est peut-être la solution. Rennes et sa métropole comptent aujourd’hui de nombreuses adresses susceptibles de convenir aux indépendants, télétravailleurs, petites équipes, associations ou jeunes entreprises. Tour d’horizon des principaux espaces de coworking de la capitale bretonne.

Qu’est-ce que le coworking, exactement ? Le terme s’est imposé dans le langage courant, au croisement des nouvelles manières de travailler, de la mobilité professionnelle et du besoin croissant de rompre avec l’isolement. On y cherche à la fois un bureau, une atmosphère, des services, parfois une communauté.

Ni tout à fait bureau classique, ni simple café où l’on ouvre son ordinateur, l’espace de travail partagé offre un cadre plus souple, souvent plus humain, et adapté à des usages variés. On peut y louer un poste ponctuellement, s’y installer au mois, disposer d’un bureau fermé, réserver une salle de réunion ou simplement retrouver une dynamique collective. Ces lieux favorisent les échanges de compétences, les rencontres professionnelles et, bien souvent, une manière plus respirable de travailler.

© Smile, Rennes

LA RUCHE RENNES

La Ruche Rennes est un espace de coworking collaboratif de 700 m² où règnent convivialité, engagement social et animation de communauté. Idéalement placé et accessible en bus, métro, vélo ou voiture, au bord de la rocade, le lieu propose plusieurs formules adaptables : open space, bureaux fermés, bureaux partagés à temps plein, mi-temps flexible ou formule à la journée.

Aux espaces de travail s’ajoute un tiers-lieu accueillant entreprises et public extérieur pour des événements, réunions, séminaires, formations ou ateliers partagés. La Ruche valorise l’innovation sociale et souhaite offrir un lieu propice au développement professionnel et personnel à une grande diversité de publics : entrepreneurs, associations, salariés, télétravailleurs, indépendants, intrapreneurs, chercheurs ou étudiants.

La Ruche Rennes. 19 rue Louis Kerautret Botmel, 35000 Rennes – rennes@la-ruche.net / 07 56 18 32 24

© La Ruche

© La Ruche

La fresque de collectif emploi à La Ruche de Rennes © La Ruche

La fresque de collectif emploi à La Ruche de Rennes © La Ruche

LE BIGRE ! LIEU

Le Bigre ! Lieu est un espace de travail partagé porté par les coopératives Smart et Oxalis. Pensé en écoconception, ce tiers-lieu coopératif et inclusif s’adresse à tous les porteurs et porteuses d’activités responsables. « Le but est de mutualiser des espaces de travail pour faciliter les synergies entre nos différentes structures, toutes mues par des valeurs communes », peut-on lire sur leur site.

Ses 400 m², en plein cœur de Rennes, comprennent plusieurs salles de réunion, 10 postes en bureaux fermés, 25 postes de coworking et 3 box pour appels ou rendez-vous individuels. Le Bigre ! Lieu propose aussi une programmation ponctuelle faite de rencontres-débats, expositions, projections ou apéros dessin.

Le Bigre ! Lieu. 8 place du Colombier, 35000 Rennes – 07 60 57 11 22

ESPÈCES D’ESPACES

Situé dans le quartier Anatole France, Espèces d’espaces tient son nom du livre de Georges Perec publié en 1974. Une adresse discrète, au nom littéraire, qui séduit celles et ceux à la recherche d’un cadre de travail plus intime et plus urbain.

Espèces d’espaces. 75 boulevard de Verdun, 35000 Rennes – 02 99 66 98 62

BEE COWORK

Petit détour à Saint-Grégoire, en bordure de rocade, pour découvrir Bee Cowork. Installé au sein du centre d’affaires Alphasis, l’espace propose un cadre moderne et cosy avec plusieurs ambiances de travail : coworking café, bureaux, salles de réunion, à l’heure, à la demi-journée, à la journée ou au mois.

Bee Cowork. Avenue d’Alphasis, Espace Performance III – Bâtiment T, 35760 Saint-Grégoire – rennes@beecowork.fr

CHEZ DAVID ET BENE

Chez David et Bene est un espace de travail atypique installé dans une maison, à quelques minutes à pied de la gare de Rennes. Le lieu s’adresse aussi bien à des TPE et indépendants qu’aux associations, salariés ou grandes entreprises.

Au-delà du coworking, l’espace propose de la location de salle, des événements, des ateliers, des rencontres, des expositions, du yoga ou encore de la restauration. Plus original, des services de conciergerie sont mis à disposition pour améliorer le confort quotidien. Une chambre peut également être proposée selon les périodes et les formats.

Chez David et Bene. 8 rue Hersart de la Villemarqué, 35000 Rennes – 02 99 32 44 26

Salle Oslo © Chez David et Bene

Salle Australie © Chez David et Bene

LA STATION & CO

Située au cœur de l’Écopôle Sud-Est, à proximité de la rocade sud, La Station & CO propose des espaces modulables pour entrepreneurs, freelances et télétravailleurs : open space, bureaux fermés, salles de rendez-vous, de formation et de réunion. La réservation est possible en ligne à partir d’une heure, avec parking privatif gratuit. Le lieu comporte également une terrasse, des ateliers thématiques et une salle de lumino-relaxation.

La Station & CO. 6B rue du Bas Village, 35510 Cesson-Sévigné – 02 85 29 59 50

LA CORDÉE

L’histoire de La Cordée commence fin 2011 à deux. Aujourd’hui implantée à l’échelle nationale, La Cordée a fait son nid à Rennes en 2016. À Rennes-Lices, l’esprit maison de ville demeure : du calme quand il faut, du collectif quand on en a envie, et cette petite sociabilité qui fait que la journée ne ressemble plus à un tête-à-tête avec son écran.

La Cordée Lices. 1 carrefour Jouaust, 35000 Rennes

© La Cordée

LE LOFT

Le Loft est un espace en centre-ville de Rennes dédié à la location de bureaux et de salles de réunion. Cuisine équipée, lounge, salle de sieste, douche… et même un toboggan : un lieu pensé pour travailler sérieusement sans se prendre trop au sérieux.

Le Loft. 3 rue de Robien, 35000 Rennes – 02 23 24 56 53

© Le Loft

L’ATELIER

Installé au sein des bureaux de Reputation Squad, l’Atelier propose à la location des espaces de travail en accès indépendant 24h/24 et 7j/7. Une offre tout compris avec accès aux salles de réunion, salle de pause, cuisine, internet et ménage.

L’Atelier. 17 rue Victor Hugo, 35000 Rennes

L’ESPACE BZH

En plein centre, à quelques minutes de République, l’Espace BZH propose un lieu convivial, pensé pour une communauté de résidents et une mutualisation simple des coûts. Un bon choix si vous cherchez un port d’attache au long cours, dans un esprit petite tribu plutôt que plateau géant.

Espace BZH. 20 quai Duguay-Trouin, 35000 Rennes – 06 50 42 58 95

© L’Espace BZH

SMILE

Avec sa surface de plus de 800 m2 et ses 42 places de parking, Smile est un espace de coworking qui met en avant une conscience écologique. Ossature bois, couleurs punchy, volumes généreux : un lieu propice à la créativité et à l’échange.

Smile coworking. ZAC Cap Malo, avenue du Phare de la Balue, 35520 La Mézière – 02 23 22 48 25

© Smile

HAPPY HOURS

L’espace de 200 m2 de Happy Hours peut accueillir jusqu’à 20 coworkers. Association sans salarié ni animateur, elle mise sur une ambiance chaleureuse et sociabilisante : les recettes sont réinvesties pour améliorer le lieu.

Happy Hours. 2 rue Victor Hugo, 35000 Rennes

© Happy Hours

Rue de Léon à Rennes, Palpite, installé dans l’ancien Lavoir, propose un cadre de travail presque champêtre, avec jardin en bord de Vilaine. On y trouve 24 postes répartis en deux open spaces calmes et lumineux, ainsi que des cabines pour s’isoler et téléphoner.

Le lieu hybride et indépendant développe aussi de la location d’espace et une programmation d’événements, dans l’idée de faire du coworking un levier de liens et d’initiatives.

Palpite. 26 rue de Léon, 35000 Rennes – 06 13 27 08 64

144 COWORKING

Cet espace chaleureux et fonctionnel de 50 m2 est un open space moderne avec une salle de réunion modulable et des services sur mesure à louer pour la durée de votre choix. Situé à l’Axan, dans le quartier de la Poterie, 144 Coworking Rennes est facilement accessible en transport en commun.

144 Coworking Rennes. 10 rue de la Sauvaie, 35000 Rennes – 02 49 09 24 90

© L’Espace 144

LE CWYK

Du coworking dans une ancienne chapelle ? C’est possible avec Cwyk, qui se prononce « couic ». Open space, salles de réunion, espaces détente : un lieu qui aime mixer fonctionnalité et singularité architecturale.

Cwyk. La Chapelle, 30 rue Lavoisier, 35700 Rennes – 02 99 78 09 09

© Le Cwyk

UBIPLEX

Pour découvrir ce charmant espace de coworking, direction Betton. Aménagé au cœur du château de la Vallée, Ubiplex allie patrimoine et modernité, avec bureaux équipés, salles de réunion et services sur mesure.

Ubiplex coworking. La Vallée, 35830 Betton – 02 30 95 10 07

© Ubiplex

THABOR COWORKING

Ouvert depuis 2016, Thabor Coworking propose un espace de travail en plein centre-ville, avec bureaux en location, espaces privatisés, salle de réunion, et une vraie maison de travail, avec salon, cuisine et salle de bains, pour ceux qui aiment un cadre studieux et convivial.

Thabor Coworking. 14 rue Waldeck-Rousseau, 35700 Rennes – 06 51 67 96 62

© Thabor Coworking

LA NEWSROOM

La Newsroom est un lieu de travail solidaire et coopératif dédié aux entrepreneurs des médias et de la communication digitale. Des formules à la journée, à la semaine et au mois sont proposées, ainsi que des bureaux privatifs.

La Newsroom. 14 rue Dupont des Loges, 35000 Rennes

© La Newsroom

ESPACE THE 4TH

À proximité immédiate de la gare, l’espace de coworking The 4th propose des postes de travail équipés et une salle de réunion pour les petits comités. Une adresse pratique pour celles et ceux qui ont besoin d’un lieu central et fonctionnel.

Espace The 4th. 4 avenue Louis Barthou, 35000 Rennes

© Espace The 4th, Rennes

© Espace The 4th, Rennes

L’ESCALE

Dans une maison rénovée avec jardin, L’Escale accueille des professionnels de tous horizons. Bureaux fermés, espaces partagés, et une atmosphère plus respirable qui plaît à ceux qui veulent rompre avec l’isolement sans sacrifier le sérieux.

L’Escale. 59 rue Jean Jouvenet, 35200 Rennes – 06 72 87 54 78

Pièce 5 personnes © L’Escale, coworking Rennes

Salle de rendez-vous © L’Escale, coworking Rennes



GOOD PLACE

Entre coworking et bien-être au travail, Good Place mise sur un cadre agréable et sur des activités parallèles, yoga, relaxation, sophrologie ou cuisine, avec une sensibilité marquée au développement durable.

Good Place. 5 allée de la Grande Treille, 35200 Rennes – 06 61 25 99 98

MEETING POINT

Installé dans la zone tertiaire des Champs-Blancs, à cheval entre Rennes et Cesson-Sévigné, Meeting Point propose une large palette de solutions : bureaux fermés ou ouverts, postes nomades, salles de réunion, espaces détente, dans un format flexible pensé aussi bien pour les entreprises que pour les indépendants.

Meeting Point Rennes Cesson. ZAC des Champs Blancs, 13 rue Claude Chappe, immeuble Oxygène, bâtiment A, 35510 Cesson-Sévigné

LE CO3

En plein centre-ville de Rennes, à deux pas du métro Saint-Germain, le CO3 propose une formule à taille humaine dans un appartement haussmannien lumineux et spacieux. Le lieu développe une ambiance à la fois calme et conviviale, pensée pour celles et ceux qui cherchent un vrai cadre de travail sans renoncer à une certaine chaleur domestique.

Installé au 3e étage sans ascenseur, le CO3 déploie 90 m2 au total. Il comprend un open space de 22 m2 avec 4 postes de travail, une pièce attenante pouvant servir pour les appels ou le rangement, trois bureaux individuels fermés, ainsi qu’une pièce commune pour les pauses déjeuner ou les réunions de travail, sans oublier cuisine et sanitaires.

Le lieu accueille actuellement sept coworkers, actifs dans les métiers de la culture. Une adresse intéressante pour les indépendants, télétravailleurs ou professionnels créatifs qui recherchent moins un grand plateau impersonnel qu’un espace partagé à échelle presque domestique, en cœur de ville.

Le CO3. Centre-ville de Rennes, à deux pas du métro Saint-Germain, 11, quai Chateaubriand 35000 Rennes – 3e étage sans ascenseur – contact : info-co3@mailo.com

Depuis le premier guide paru en juin 2024, plusieurs lieux au format coworking, ou assimilés, se sont davantage installés dans le paysage rennais, notamment du côté de la gare et au cœur de l’écosystème tech. Voici d’autres adresses à connaître :

Whoorks Rennes Gare. 28 boulevard du Colombier, 35000 Rennes, un grand site proche de la gare, avec bureaux, coworking et nombreuses salles.

Le Poool – Coworking Rennes. 2 rue de la Mabilais, 35000 Rennes – 02 30 300 700 / 06 73 71 48 88, au plus près de la dynamique French Tech, métro ligne B, station Mabilais.

Lab61. 61 rue Jean Guéhenno, 35700 Rennes, un coworking de quartier au format plus studio et communauté.

Allez hop, au travail. 28 rue de la Donelière, 35000 Rennes, un espace de coworking et d’espaces partagés côté Maurepas.

Regus – Rennes “3 Soleils”. Immeuble 3 Soleils, 20 rue d’Isly, 35000 Rennes, une option business center très pratique si vous cherchez du clé en main près de la gare et du métro.

Bureaux & Co – Cesson-Sévigné. 2 rue des Buttes, 35510 Cesson-Sévigné, avec bureaux, coworking, salles et services, dans un format campus tertiaire.

Vous connaissez d’autres espaces de coworking à Rennes ? Dites-le nous ici afin de mettre à jour ce guide.

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