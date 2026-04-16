Fabula, un nouveau festival de contes à Rennes du 8 au 10 mai 2026

Un nouveau rendez-vous culturel s’invite à Rennes au cœur du week-end férié du 8 mai 2026. Avec Fabula, les Tisseurs de Contes lancent la première édition d’un festival entièrement consacré à l’art du récit, de la parole vivante et de l’imaginaire, du vendredi 8 au dimanche 10 mai, à la Ferme de la Harpe dans le quartier Villejean.

À Rennes, le conte n’est ni une survivance folklorique figée ni un divertissement réservé à l’enfance. Il se veut un art vivant, mobile, sensible, capable de faire surgir des mondes, des voix, des paysages intérieurs. C’est sur cette conviction que repose Fabula, nouveau festival porté par l’association rennaise Les Tisseurs de Contes qui est engagée depuis plus de trente ans dans la transmission de l’art du conte et de la parole racontée.

Cette première édition entend ouvrir grand les portes d’un univers trop souvent réduit à quelques clichés. Ici, le conte se déploie dans toute sa diversité. Il circule entre les âges, les cultures, les formes et les sensibilités. Il se fait gallo, breton, africain, poétique, sensoriel, improvisé, musical ou encore signé. Pendant trois jours, Fabula proposera ainsi à Rennes une expérience de spectacle vivant fondée sur l’écoute, le partage et la force des récits racontés en direct.

Marie Chiff’Mine

Un festival inédit dans le paysage culturel rennais

Avec Fabula, Rennes accueille une nouvelle manifestation qui vient enrichir son paysage culturel par un format encore peu représenté à cette échelle. Installé à la Ferme de la Harpe, lieu bien connu des habitants de Villejean, le festival se veut accessible, chaleureux et ouvert à tous les publics. Les très jeunes enfants y trouveront leur place, tout comme les familles, les amateurs de littérature orale, les curieux du spectacle vivant et les adultes désireux de redécouvrir la puissance des histoires transmises de vive voix.

Le projet s’inscrit aussi dans une dynamique locale forte. Les Tisseurs de Contes ne surgissent pas de nulle part. Depuis des décennies, l’association fait vivre à Rennes des ateliers pour débutants et conteurs confirmés, ainsi que des soirées contées. Forte aujourd’hui d’une soixantaine de conteuses et conteurs amateurs, elle franchit avec Fabula une nouvelle étape, en donnant au conte un festival à part entière.

Gigi Bigot

Transmission, parole vivante et plaisir d’écouter

Au cœur de cette première édition, un fil rouge s’impose avec évidence : celui de la transmission. Les marraines du festival, Marie Chiff’mine et Gigi Bigot, partageront la scène avec de plus jeunes conteuses, Morgane Le Cuff et Blanche Le Liepvre, dans une soirée d’ouverture placée sous le signe des contes du pays gallo. Une manière d’affirmer d’emblée que les histoires vivent parce qu’elles passent de bouche en bouche, d’une génération à l’autre, d’une mémoire à une autre.

Fabula veut aussi montrer que la parole racontée ne se limite pas à une forme unique. Le festival proposera notamment un spectacle en langue des signes, des scènes ouvertes, des apéros contés, une sieste contée, une randonnée contée, un stage d’initiation et un atelier de création. Autrement dit, un festival où l’on vient autant pour écouter que pour expérimenter, transmettre, tenter à son tour, entrer dans le cercle.

Une programmation entre grands noms et découvertes

Le week-end s’annonce riche. Le vendredi 8 mai à 20 heures, la soirée d’inauguration donnera le ton avec Marie Chiff’mine, Morgane Le Cuff, Gigi Bigot et Blanche Le Liepvre, pour une ouverture festive mêlant contes, chansons et musique.

Le samedi 9 mai, le public pourra partir en randonnée contée avec Marie Chiff’mine, découvrir La croqueuse de mots de Sklaeren, spectacle interactif où théâtre, improvisation et récit se mêlent, puis embarquer avec le duo Albaricate dans Ulysse maudit sois-tu, un voyage chanté et signé au long cours. En soirée, Sklaeren reviendra avec Le village, avant que Yannick Jaulin ne propose son très attendu Conteur ? conteur, annoncé comme un spectacle hybride, mouvant, jamais tout à fait le même d’un lieu à l’autre.

Le dimanche 10 mai, place aux plus jeunes avec Dessine-moi le vent d’Isabelle Bouchex, pensé pour la petite enfance, puis à La baleine d’Elisabeth Troestler. L’après-midi conduira le public de l’Afrique traditionnelle avec Sounou Thiossane de Mamadou Sall jusqu’aux paysages et imaginaires bretons avec À la lisière des trois pays et des deux mondes de Patrick Ewen.

Informations pratiques

Fabula, festival de contes

Du 8 au 10 mai 2026

Ferme de la Harpe, Rennes

Accès

Bus 12 arrêt La Harpe

Bus C4 arrêt Villejean Université

Bus 14 arrêt Cours Kennedy

Métro A terminus J.F. Kennedy, puis environ 10 minutes à pied

Tarifs

Soirée d’inauguration : 12 € en tarif plein, 10 € en tarif réduit

Autres spectacles : 10 € en tarif plein, 8 € en tarif réduit

Spectacles jeune public : 5 €

Randonnée contée : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Infos et billetterie

www.tisseursdecontes.fr

06 31 15 87 58