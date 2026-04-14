Khao San à Rennes, une escale thaïlandaise au bord de la Vilaine

En attendant de franchir les mers, un arrêt en Thaïlande sans quitter Rennes, juste en traversant la Vilaine. Cette nouvelle adresse gourmande s’est ancrée à deux pas du fleuve, aux confins orientaux de la ville, en direction de Cesson-Sévigné.

Krit Snitwongs a ouvert Khao San en juillet 2025, avec le soutien attentif de son épouse, Sophie. Les deux amoureux se sont rencontrés aux antipodes, en Australie, avant de se retrouver à Rennes pour y construire leur vie. Issu d’une famille vouée à la gastronomie, Krit a fait ses premiers pas dans la capitale bretonne au Wok, puis chez Monsieur Yak, avant de décider de voler de ses propres ailes.

Après l’avenue François-Château, il suffit d’enjamber le pont Václav-Havel puis de s’engager sur l’avenue Jorge-Semprún. Le quartier commence à s’animer avec ses nouveaux commerces, l’inévitable pharmacie, une boulangerie toute récente que les habitants attendaient depuis longtemps, et un magnifique fromager qui propose notamment des cheesecakes remarquables.

Un décor chaleureux dans un quartier en devenir

De l’autre côté, mitoyen au Lidl, après l’ancien château d’eau, sans doute l’élément le plus fantaisiste de ce quartier à l’architecture plutôt raide, Krit a choisi un vaste local auquel il a su donner une véritable âme. Bois chaleureux inspiré des anciennes maisons thaïes, murs sombres, plafond végétalisé, l’ensemble compose une atmosphère cosy et dépaysante. La touche personnelle tient aussi aux photographies de vacances, aux hommages à la famille royale et aux clins d’œil à la famille tout court.

Le lieu ne cherche pas l’exotisme de pacotille. Il préfère la chaleur, la sincérité et cette élégance discrète qui donne aussitôt envie de s’attarder.

Une cuisine thaïe savoureuse et accessible

Alors, on passe à table. Comme c’est le printemps, on commence avec le rouleau de saison, une petite merveille de fraîcheur. Les plus gourmands partageront l’assortiment Khao San à 14,50 euros. Mon voisin se régale d’une soupe Tom Kha Gai, ce grand classique au poulet, lait de coco, citron, galanga, citronnelle, feuille de kaffir, champignons et coriandre.

Je poursuis avec un pad thaï à 14,90 euros, tandis que mon compagnon de table se jette sur un Tigre qui pleure. Pas d’inquiétude, il s’agit d’un plat traditionnel de l’Isan, dans le nord-est de la Thaïlande, préparé à base de bœuf grillé mariné et servi avec une sauce épicée, salée et acidulée, mêlant citron vert, nuoc-mâm et poudre de riz gluant. Un plat franc, généreux, parfaitement exécuté, proposé à 21,50 euros.

Tous les plats existent aussi en version végétarienne, y compris le bo bun à 14,50 euros. Quant au wok de légumes sautés, à 13,90 euros, il se révèle tout simplement parfait.

Une adresse pour tous les appétits

Pour le dessert, on le sait, la cuisine asiatique n’est pas toujours la première à séduire les becs sucrés les plus exigeants. Pourtant, ici, les mochis glacés m’ont enchantée, notamment dans leurs parfums sakura, mangue et yuzu, à 6,50 euros.

L’adresse se prête aussi bien à un déjeuner en famille qu’à un dîner entre amis. Les enfants ont leur menu à 9,50 euros, et les amateurs de cuisine nomade peuvent emporter sushis, makis ou rolls pour aller les déguster au bord de l’eau.

Fermez les yeux un instant. Vous vous croirez presque au bord du Chao Phraya.

Khao San

6 Place Assia Djebar

35000 Rennes

02 23 06 29 80

Du lundi au mercredi

De 12 h à 14 h et de 19h à 21h

Du jeudi au samedi

De 12 h à 14h et de 19h à 22 h